Лоськов повторил свой легендарный гол ЦСКА! Сёмин снова выиграл «золотой» матч у Газзаева

Замечательная идея с матчами легенд российского футбола получила продолжение встречей ЦСКА и «Локомотива». Сегодня мы перенеслись на 20 лет назад. Команды Валерия Газзаева и Юрия Сёмина выдали ремейк «золотого» матча 2002 года, который, напомним, завершился победой железнодорожников со счётом 1:0 (Дмитрий Лоськов забил на шестой минуте).

Вот и теперь Лоськов, Дмитрий Сенников, Руслан Нигматуллин, Алексей Березуцкий, Ролан Гусев, Юрис Лайзанс, Денис Попов и Дмитрий Кириченко снова вышли на поле с первых минут. А вместе с ними звёзды ЦСКА и «Локомотива» других лет. Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал, почему отсутствовали некоторые из участников «золотого» матча:

«Были такие, кто отказался приехать на ретроматч. Мы хотели полностью воспроизвести составы команд 2002 года, за исключением тех, кто уже ушёл от нас, – это Лекхето, Беркетов… Мы звали Обиору, но он не смог приехать, прислал свои извинения. Нижегородов живёт в другой стране. У Евсеева матч с «Кубанью», у Игнашевича – тренировочные планы, Бузникин только сделал операцию.

После этого мы решили чуть выйти за пределы 2002 года. Разговаривали с Дюрицей, Чорлукой, Одиа, Ярошиком, Фернандешем. У всех свои причины. А вот с Дуду и Даниэлем Карвальо была другая история – они могли приехать, но логистика получалась слишком дорогой и энергозатратной. Билеты для них туда и обратно стоили по 2 млн рублей на каждого, а путь бы составил более 1,5 суток. Так что мы поблагодарили футболистов, но решили отказаться от их приезда, посчитав это перебором».

Несмотря на холодную погоду в столице, болельщиков на трибунах «РЖД Арены» собралось достаточно много, а Сёмина согревал на скамейке его легендарный петушок. «Локо», в отличие от матча 2002-го, пропустил уже на второй минуте, когда ЦСКА удалась фирменная для команды Газзаева фланговая атака на скорости с хорошим кроссом. Жирков исполнил передачу, Попов забил в касание. Всё получилось красиво – но из офсайда. Нападающий чуть-чуть поспешил. А после этого Лоськов едва не повторил свой «золотой» гол. Полузащитник бил почти с той же точки, что в 2002-м, но попал в защитника.

Права на видео принадлежат РФС.

Темп у этой игры был, кажется, пониже, чем у матча легенд «Спартака» и «Зенита», но главное, что у игроков, прошедших в футболе всё, горели глаза. Каждый хотел победить. До такой степени, что Джанашия в одном из эпизодов предъявил партнёрам – почему в прессинг не идёте?! Затем у «Локо» получились несколько хороших атак, и Нигматуллин напомнил болельщикам, какие сейвы он совершал в лучшие годы своей карьеры.

Однако и армейцы очень хотели взять реванш за 2002-й. Настырный Попов убегал один на один, но прилетевший на встречу со старыми товарищами из далёкой Бразилии Родолфо остановил нападающего совершенно сумасшедшим подкатом. После этого максимально близок к забитому мячу был другой форвард ЦСКА Кириченко: лучший (наряду с Гусевым) бомбардир того сезона бил головой с паса Красича – красивый гол отменила штанга. Ещё оборона «Локомотива» в некоторых эпизодах страдала из-за того, что Алексей Смертин не угадал с обувью: ноги у хавбека скользили. Тем не менее первый тайм завершился нулевой ничьей.

Права на видео принадлежат РФС.

Легенды сыграли два тайма по 40 минут. Во втором преимущество ЦСКА стало заметнее. Первый голевой момент после перерыва имел опять же Попов – свободно бил с линии вратарской. Хотел головой, а получилось плечом. И как не забил! Костюм супергероя в этом эпизоде примерил голкипер Алексей Поляков, за яркими сейвами которого наблюдал из-за поля основной вратарь «Локо» 2002-го Сергей Овчинников. После этого эпизода очень сильно переживал Газзаев, живший игрой, как 20 лет назад. Для «приговорённого к победе» в любом матче, пусть даже дружеском, есть только один результат.

В атаке «Локо» главным хитрецом был вышедший на замену Руслан Пименов. Нападающий с широкой улыбкой на лице дважды выпрашивал пенальти и требовал жестами VAR. Сначала после единоборства с Березуцким, а потом – когда мяч то ли попал в руку соперника в штрафной, то ли нет. А на 56-й минуте случился главный момент ремейка – Лоськов повторил свой гол! После неудачного выноса армейцами мяча Дмитрий пробил с левой из полукруга. Нигматуллин дотянулся, но не потащил. «Не знаю, как это получается. Оказался в нужное время, в нужном месте», – пошутил Лоськов, комментируя гол в эфире «Матч ТВ».

Права на видео принадлежат РФС.

Вслед за этим голом железнодорожники едва не забили ещё один – Билялетдинов зарядил в штангу. А на последних минутах армейцы, собрав оставшиеся силы, пошли на штурм ворот «Локомотива». Команда Газзаева поддавливала, команда Сёмина удерживала «золотую» победу. На последней минуте на опаснейший штрафной ЦСКА к воротам коллеги Полякова прибежал даже голкипер Нигматуллин. Но исполнявший стандарт Гусев пробил, а не подал. И не забил.

Петушок Палыча снова оказался фартовым – «Локо» победил с тем же счётом 1:0.