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«Локомотив» — ЦСКА, ретроматч 19 ноября 2023, тест о «золотом» матче 2002 года, Сёмин, Лоськов, Газзаев

Что вы помните о «золотом» матче ЦСКА и «Локомотива»? 10 вопросов для знатоков
Кирилл Закатченко
Тест о «золотом» матче 2002 года
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В 2002 году прервалась многолетняя гегемония «Спартака». Но для этого пришлось провести дополнительную игру.

Сегодня, 19 ноября, нас ждёт ретроматч с участием «Локомотива» и ЦСКА. Эта игра приурочена к «золотому» матчу 2002 года, по итогам которого железнодорожники впервые в истории стали чемпионами России. Подобные ретроматчи — уже привычное дело для нашей страны. Мы наблюдали за играми легенд «Зенита» и «Спартака», а также за рубкой красно-белых и командой сталинградского «Динамо» (там играли легенды «Динамо» и «Ротора»).

Тест по итогам первой половины сезона в РПЛ:
Как внимательно вы следили за первым кругом РПЛ? Проверьте свои знания
Тест
Как внимательно вы следили за первым кругом РПЛ? Проверьте свои знания

Самое время освежить в памяти события 21-летней давности и вспомнить детали «золотого» матча. Мы подготовили для вас специальный тест. Помните ли вы, с каким счётом завершилась игра? Кто оформил победный гол? А на каком стадионе состоялся знаменательный матч? Проверьте свои знания!

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