Что вы помните о «золотом» матче ЦСКА и «Локомотива»? 10 вопросов для знатоков

Сегодня, 19 ноября, нас ждёт ретроматч с участием «Локомотива» и ЦСКА. Эта игра приурочена к «золотому» матчу 2002 года, по итогам которого железнодорожники впервые в истории стали чемпионами России. Подобные ретроматчи — уже привычное дело для нашей страны. Мы наблюдали за играми легенд «Зенита» и «Спартака», а также за рубкой красно-белых и командой сталинградского «Динамо» (там играли легенды «Динамо» и «Ротора»).

Самое время освежить в памяти события 21-летней давности и вспомнить детали «золотого» матча. Мы подготовили для вас специальный тест. Помните ли вы, с каким счётом завершилась игра? Кто оформил победный гол? А на каком стадионе состоялся знаменательный матч? Проверьте свои знания!