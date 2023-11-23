Не нужен Абаскалю, зато разнёс участника ЧМ. Такой Николсон пригодился бы «Спартаку»

Шамар Николсон в конце летнего трансферного окна покинул «Спартак». Форвард отправился в аренду во французский «Клермон». В клубе Лиги 1 Николсон стал игроком стартового состава. Также Шамар продолжает выступления за сборную Ямайки. И помог своей национальной команде совершить мини-сенсацию.

Сборная Ямайки в 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ вышла на участника ЧМ-2022 – Канаду. В первом матче, прошедшем в Кингстоне, ямайская команда уступила со счётом 1:2. А единственный гол в её составе забил как раз Николсон, получивший мяч в штрафной и в касание нанёсший удар по воротам Милана Боряна. Неудачный исход оставлял не очень большие шансы ямайцам на проход в полуфинал. Всё же обыграть Канаду в гостях – тяжёлая задача для скромной сборной. Но Ямайка умудрилась одержать победу! А главным героем встречи стал Николсон, оформивший дубль в течение трёх минут. На 63-й минуте при счёте 1:0 в пользу Канады он забил ответный гол, в касание пробив по воротам хозяев. А чуть позже Шамар отличился во второй раз, замкнув передачу с левого фланга. После этого Канада и Ямайка забили ещё раз. Но благодаря правилу гостевого гола (в КОНКАКАФ его не отменили) дальше прошли именно ямайцы. В полуфинале Лиги наций Ямайке предстоит ещё одно испытание – в лице сборной США. Первый матч пройдёт в марте 2024 года.

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Николсон благодаря трём голам в прошедших двух встречах довёл общее количество до 11 мячей за 42 игры. И вошёл в топ-15 бомбардиров сборной в истории. На первом места – Лутон Шелтон, у него 35 голов. В общем, в сборной дела у Шамара складываются хорошо. В отличие от того, что с ним происходило в «Спартаке».

Период Николсона в «Спартаке»

Ямайский форвард перебрался в РПЛ зимой 2022 года. «Спартак» приобрёл Николсона у бельгийского «Шарлеруа» за € 8 млн. Солидная сумма. В весенней части сезона-2021/2022 форвард забил пять голов и отдал два ассиста в 12 встречах РПЛ. Не худшая статистика. А в 1/8 финала Кубка России Шамар оформил хет-трик в ворота «Кубани» (6:0). «Спартак» в итоге выиграл трофей, а Николсон в финале с «Динамо» провёл на поле 24 минуты. Неплохой старт российского этапа карьеры.

Николсон с Кубком России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но перед сезоном-2022/2023 «Спартак» возглавил Гильермо Абаскаль. Он предпочитал видеть в основе Александра Соболева, а Николсон получал игровое время преимущественно со скамейки. За весь сезон в РПЛ он забил всего три гола, проведя на поле 815 минут (22 встречи). В Кубке Николсон сыграл в четырёх матчах, забил гол, но затем его дисквалифицировали за драку в матче с «Зенитом». Негативно на будущем Николсона в «Спартаке» сказался весенний отрезок. Шамар выходил на поле, не реализовывал отличные моменты, выпадал из игры. Поэтому в клубе приняли решение расстаться с игроком. Покупателей на Николсона не нашлось, в аренду форварда забрал французский «Клермон». Соглашение подразумевает возможность выкупа. «Мы расходимся по‑дружески. Шамар всегда отдавал все клубу, а клуб отвечал взаимностью. Возможно, однажды он снова наденет футболку «Спартака». Для него это всегда было честью», — отмечал Ненад Протега, агент футболиста. Гильермо Абаскаль, объясняя причины ухода Николсона (и Бальде Кейта в аренду в «Эспаньол»), назвал главной отсутствие постоянной игровой практики: «Согласно нашему спортивному проекту, мы дали возможность этим игрокам сменить клуб, так как тут они не имели большого количества игровых минут».

Николсон в «Клермоне» Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Первую половину сентября Николсон набирал форму во Франции, так как пропустил предсезонку в «Спартаке» и не вышел на поле ни в одной встрече. В середине сентября Шамар дебютировал за «Клермон», после чего появлялся почти во всех играх клуба в Лиге 1. Николсон стал футболистом стартового состава. За семь встреч на его счету один забитый мяч — в ворота «Лорьяна», а также два ассиста (в играх с «Гавром» Кузяева и «Лионом»). Не самая мощная статистика, но «Клермон» в целом идёт слабо. Команда занимает предпоследнее, 17-е место, набрав всего девять очков в 11 турах.

Вряд ли Николсон вернётся в «Спартак». По крайне мере, при Абаскале. В «Клермоне» ценят форварда, да и успехи в Ямайке наверняка сыграют в плюс для Шамара. Но красно-белые, продав нападающего, могут отбить часть суммы, потраченной при покупке. Transfermarkt оценивает Николсона в € 4,5 млн.