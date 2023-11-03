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Футболисты топ-клубов РПЛ, как играют в аренде: Бакаев, Николсон, Фукс, Гайч, Бистрович, Зорин, Спартак, Зенит, ЦСКА

Как футболисты топ-клубов РПЛ играют в арендах. Усилиться может не только «Спартак»
Кирилл Закатченко
Футболисты топ-клубов РПЛ, как играют в аренде
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Спартаковец Зорин зажигает в Беларуси, Бакаев не стал основным в ОАЭ, а Окоронкво забил больше всех в Первой лиге.

В прошедшее трансферное окно топ-клубы РПЛ трудоустроили некоторых футболистов в другие команды на правах аренды. Рассказываем, как дела у этих игроков, а также у тех, кого отправили в аренду раньше. В списке нет футболистов, у которых контракт истекает по окончании сезона-2023/2024.

«Зенит»

Зелимхан Бакаев (27 лет, «Аль-Вахда»)

Переезд Зелимхана в Эмираты удивил многих, включая его брата Солтмурада. Пока всё складывается достаточно непросто. Бакаев провёл пять встреч во всех турнирах, но вышел в стартовом составе всего один раз. Среднее игровое время — 26,2 минуты за матч. Как вы понимаете, Зелимхана пока никак не назовёшь основным футболистом. Самым насыщенным для Бакаева стал матч с клубом «Бани Яс» (1:2). Выход в стартовом составе, 45 минут на поле (лучший результат в ОАЭ), голевая передача и жёлтая карточка.

Зелимхан Бакаев (справа)

Зелимхан Бакаев (справа)

Фото: ФК «Аль-Вахда»

Арсен Адамов (24 года, «Оренбург»)

По словам самого футболиста, им интересовались «Локо» и «Краснодар». «Зенит» отпустил только в «Оренбург», хотя изначально Адамова смущал такой вариант. Причины — погодные условия и искусственный газон. Тем не менее Арсен всё-таки уехал в новый клуб и не прогадал. По крайней мере у него есть стабильная игровая практика. У защитника уже 12 матчей за «Оренбург» (11 — в основе) и одна голевая передача. Хуже всего получилось в игре с «Балтикой» (0:1). Арсен подарил гол сопернику, и тренерский штаб убрал защитника ещё в перерыве. В октябре Адамов дебютировал за сборную России — вышел в основе на матч с Кенией (2:2).

Арсен Адамов

Арсен Адамов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Даниил Одоевский (20 лет, «Волгарь»)

Вратарь, в отличие от большинства других игроков «Зенита», ушёл в аренду не в РПЛ, а в клуб Первой лиги. До недавнего времени у Даниила не было никаких проблем с игровой практикой. Он регулярно выходил в основе на матчи Первой лиги, но потом не попал в заявку на игру с «Аланией» (1:0). Главный тренер астраханского клуба Сергей Павлов подчеркнул, что это было связано с травмой игрока. Через неделю Одоевский вернулся в заявку, но просидел в запасе весь матч с «Родиной» (0:4).

Ярослав Михайлов (20 лет, «Оренбург»)

Полузащитник начал сезон в составе «Пари НН». Отыграл девять матчей во всех турнирах, а в сентябре его купил «Зенит». Сразу после этого последовала аренда в «Оренбург», но там пока всё складывается непросто. После перехода Ярослава его новый клуб провёл шесть матчей в РПЛ. Михайлова выпустили на 16 минут в игре с «Пари НН» (1:3) и на 45 — с «Крыльями» (1:1). Все остальные матчи просидел в запасе. В Кубке играет регулярно — именно там у него единственное результативное действие в сезоне (ассист).

Ярослав Михайлов (в центре кадра в светлой форме)

Ярослав Михайлов (в центре кадра в светлой форме)

Фото: ФК «Оренбург»

Никита Гойло (25 лет, «Сочи»)

После перехода в «Сочи» (июль 2023 года) Гойло плотно присел на лавку. Девять матчей РПЛ подряд он оставался в резерве, а место в воротах занял Николай Заболотный. Разве за этим Никита приезжал на юг страны? Но в последнее время ситуация поменялась. Гойло вышел в основе в трёх матчах РПЛ подряд. Правда, его команда дважды проиграла, а сам вратарь пропустил четыре мяча. В Кубке Никита играет регулярно — там у него один «сухарь» и две проигранные серии пенальти.

Тем временем в составе чемпиона появился новый герой:
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ЦСКА

Илья Помазун (27 лет, «Урал»)

Пока Игорь Акинфеев в порядке, другим вратарям ловить в ЦСКА нечего. Похоже, именно этим руководствовался Помазун, когда уходил в аренду в «Урал» в 2020 году. С того момента Илья регулярно играет за клуб из Екатеринбурга, а его аренда уже, по сути, растянулась до лета 2024-го. Во второй половине сезона-2020/2021 Помазун отыграл пару матчей за ЦСКА, после чего снова присел в запас. Логично, что за этим последовала новая аренда в «Урал». В этом сезоне голкипер отыграл 17 матчей (в шести отыграл «на ноль») во всех турнирах и пропустил 24 мяча. А в октябре дебютировал в составе сборной России — провёл товарняк с Кенией (2:2).

Илья Помазун

Илья Помазун

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бруно Фукс (24 года, «Атлетико Минейро»)

Бразилец вернулся на родину в начале 2023 года — «Атлетико Минейро» арендовал его до конца сезона. А он в местной Серии А завершается в декабре. Поначалу защитник чередовал выходы на поле с отсидкой в запасе, а летом получил травму. Привычная картина для олимпийского чемпиона. Но Фукс восстановился, провёл несколько недель в запасе, а потом отыграл восемь матчей подряд. Представляете? Да ещё и команда в этих матчах одержала пять побед (четыре — без пропущенных мячей). В Бразилии Фукс играет в одной команде с Халком и тренируется под руководством 74-летнего Луиса Фелипе Сколари. Не исключено, что больше Бруну мы в России не увидим. Он хочет остаться на родине, а «Атлетико» планирует выкупить игрока.

В Москве в Фукса не верили, но он изменился:
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Адольфо Гайч (24 года, «Ризерспор»)

Это уже четвёртая аренда аргентинца. Ранее он дважды уезжал в Италию («Беневенто», «Верона») и один раз — в Испанию («Уэска»). А теперь отправился покорять чемпионат Турции. В первом же матче Гайч показал себя с лучшей стороны. Вышел на 63-й минуте игры с «Коньяспором» (2:1) и принёс команде победу в добавленное время. Не дебют, а сказка! Но дальше всё не так радостно. В следующих пяти матчах (два — в основе) Адольфо не забил ни разу. На этом отрезке его команда трижды проиграла и забила всего три мяча, то есть меньше одного за игру.

Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

Фото: ФК «Ризерспор»

Владислав Яковлев (21 год, «Химки»)

Вторую половину прошлого сезона Владислав отбегал в аренде в «Пари НН». Теперь играет в Первой лиге под руководством Андрея Талалаева. Пока Яковлеву явно не хватает стабильности. Он провёл восемь матчей, но при этом восемь раз не попал даже в заявку. Из плюсов — два гола в Первой лиге. За весь прошлый сезон Яковлев отличился трижды (один гол оформил в Молодёжной лиге). У «Химок» есть опция выкупа игрока по окончании срока аренды.

Кристиян Бистрович (25 лет, «Балтика»)

Клуб из Калининграда арендовал хорвата до конца сезона с правом выкупа. Пока Бистровичем довольны. Восемь матчей во всех турнирах, два гола, неплохие отзывы об игре. Плюс Кристияна прекрасно приняли в «Балтике», а его тренирует бывший одноклубник по ЦСКА Сергей Игнашевич. Сам полузащитник отмечает, что Калининград более спокойный город, нежели Москва. Кстати, Бистрович прекрасно дебютировал в «Балтике» — принёс команде ничью в игре с «Ростовом» (2:2). И сделал это уже в добавленное время.

Кристиян Бистрович (в белой форме)

Кристиян Бистрович (в белой форме)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кто ещё в аренде?

  • Егор Ушаков (20 лет, «Крылья Советов»): два матча, сейчас травмирован
  • Данила Боков (21 год, «Чайка»): 16 матчей, 18 пропущенных мячей, четыре «сухаря»
  • Вадим Карпов (21 год, «Уфа»): пять матчей
  • Егор Носков (20 лет, «Волга» Ульяновск): семь матчей, один ассист
  • Вадим Конюхов (21 год, «Акрон»): семь матчей, один ассист
Как сейчас дела у Карпова:
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«Спартак»

Шамар Николсон (26 лет, «Клермон»)

Николсон покинул «Спартак» в последний день европейского трансферного окна. Кстати, в договоре прописана опция выкупа. Пока Николсон не забил ни одного мяча в новой команде, но зато отдал две голевые передачи. Он отыграл пять матчей, четыре — в стартовом составе. К слову, в этих встречах «Клермон» потерпел три поражения и одержал всего одну победу. Сейчас команда Николсона занимает предпоследнее место в таблице. Хуже неё дела только у многострадального «Лиона».

Шамар Николсон

Шамар Николсон

Фото: clermontfoot.com

Кейта Бальде (28 лет, «Эспаньол»)

Африканец уехал из России по той же формуле, что и Николсон (аренда с правом выкупа). Правда, в отличие от Шамара, уехал не в высшую лигу топового чемпионата, а во второй дивизион. Пока нет никаких признаков того, что «Эспаньол» выкупит футболиста по окончании сезона. Бальде в течение месяца прокатывали мимо заявки, а потом предоставили игровое время. Кейта накопил уже пять матчей, но провёл на поле в общей сложности всего 72 минуты. Да ещё и две жёлтые заработал!

Константин Шильцов (21 год, «Родина»)

Молодой футболист «Спартака» уехал в Первую лигу, однако пока так и не стал игроком основного состава. Шильцов отыграл шесть матчей, но ни разу не выходил в «старте». Пока тренерский штаб «Родины» не предоставляет ему больше 25 минут за игру. А с уходом Дмитрия Парфёнова с поста главного тренера ситуация стала ещё хуже. Шильцова впустили на четыре минуты в игре с «Арсеналом» (2:1), один раз оставили в запасе и дважды прокатили мимо заявки.

Предыдущий матч «Спартака» в РПЛ получился историческим:
Историческое поражение «Спартака» на болоте
Видео
Историческое поражение «Спартака» на болоте

Даниил Зорин (19 лет, «Динамо» Минск)

Молодой россиянин проводит сезон в ближнем зарубежье. И пока получается очень неплохо! Для начала Зорин просидел пару матчей в запасе, а потом завоевал место в стартовом составе. Парень сполна воспользовался шансом. Шесть матчей, три гола, два ассиста — весьма приличные цифры. Дошло до того, что Зорина признали лучшим игроком минского клуба по итогам октября. В прошлом месяце он набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас» и получил более 51% голосов в опросе болельщиков.

Даниил Зорин

Даниил Зорин

Фото: dinamo-minsk.by

Кто ещё в аренде?

  • Николай Толстопятов (21 год, «Пари НН»): три матча
  • Виталий Шитов (20 лет, «Тюмень»): 16 матчей, три гола, три ассиста

«Краснодар»

Магомед-Шапи Сулейманов (23 года, «Арис» Салоники)

Щапи предпринял очередную попытку проявить себя в Европе. До этого он играл за турецкий «Гиресунспор» и израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы. А теперь укатил в Грецию, где получает игровую практику. В первых трёх матчах воспитанник «Краснодара» уходил с поля без результативных действий. Но дальше его прорвало. Шапи набирает очки по системе «гол+пас» в трёх матчах подряд (гол плюс два ассиста). А его команда в этих встречах набрала семь очков и поднялась на шестое место.

Как наши футболисты играют в Европе:
Головин не помог «Монако», зато как крут Сулейманов! Выходные россиян за границей
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Джонатан Окоронкво (20 лет, «Арсенал» Тула)

Нигерийский нападающий разрывает Первую лигу. Любопытно, что по итогам 12 туров у игрока было четыре гола. Ничего выдающегося. После этого Окоронкво попёр — серия из четырёх матчей с забитыми мячами. На этом отрезке Джонатан отличился шесть раз, а в игре с «Соколом» (3:0) отгрузил «трёшку». Благодаря такому рывку африканец взлетел на первое место в списке лучших бомбардиров Первой лиги (10 голов).

Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Фото: arsenaltula.ru

Ифеани Дэвид Ндука (19 лет, «Арсенал» Тула)

Ндука, в отличие от соотечественника, не отметился результативными действиями. Но это и не его профиль, ведь Дэвид играет в опорной зоне, а временами передвигается на место центрального защитника. Обращает на себя внимание количество жёлтых карточек (пять). Четыре из них нигериец получил за шесть туров. В последнее время Ндука потерял место в стартовом составе. За пять последних туров он провёл на поле всего лишь 14 минут.

«Динамо»

Владислав Карапузов (23 года, «Пари НН»)

Карапузов пока никак не заиграет в «Динамо». C 2020-го он провёл за бело-голубых всего 17 матчей, но при этом постоянно бегает по арендам. «Тамбов», «Ахмат» (дважды), теперь «Пари НН». В этом сезоне Владислав почти регулярно играет в составе команды Сергея Юрана. У Карапузова набралось 11 матчей, а встречу с «Сочи» (1:0) он пропустил из-за повреждения.

Владислав Карапузов

Владислав Карапузов

Фото: РИА Новости

Андрей Кудравец (20 лет, БАТЭ)

«Динамо» приобрело белорусского вратаря прошедшим летом. Стороны договорились, что Кудравец останется в БАТЭ и проведёт там остаток года. В этом сезоне Андрей отыграл 28 матчей во всех турнирах, пропустил 30 мячей и оформил девять «сухарей». Осенью вратаря регулярно вызывали в сборную Беларуси на квалификацию Евро-2024. Правда, он постоянно сидел в запасе.

«Динамо» победило в 13-м туре, но самый красивый мяч забил соперник:
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«Локомотив»

Гирано Керк (27 лет, «Антверпен»)

Керк уехал из «Локомотива» в начале 2023-го — «Антверпен» арендовал игрока до конца сезона. В Бельгии Гирано собрал неплохую коллекцию трофеев (победа в чемпионате, Кубке и Суперкубке) и остался там ещё на один год. 15 матчей, два гола, один ассист — такова статистика игрока в нынешнем сезоне. Плюс периодически выходит на поле в матчах Лиги чемпионов (17 минут на поле в группе).

Гирано Керк

Гирано Керк

Фото: royalantwerpfc.be

Марко Раконьяц (23 года, «Бачка-Топола»)

Ещё один футболист, который уехал из Россию и теперь играет в еврокубках. На счету Раконьяца матчи в квалификации Лиги чемпионов и на групповом этапе Лиги Европы. Но в целом статистику черногорского нападающего нельзя назвать впечатляющей. 13 матчей во всех турнирах, два гола, две голевые передачи.

Илья Берковский (23 года, «Химки»)

Берковский провёл предыдущие годы в «Оренбурге», где играл на правах аренды. Нынешний сезон проводит в «Химках», которые рубятся в Первой лиге. До октября Берковский получал стабильную игровую практику, а потом его время резко сократилось. Два раза присел в запас, дважды не попал в заявку. Как итог — в прошлом месяце Берковский провёл на поле в Первой лиге всего 24 минуты.

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Тин Едвай (27 лет, «Панатинаикос»)

Хорватский футболист играет за лидера греческого чемпионата. Плюс «Панатинаикос» выступает на международном уровне — вылетел из квалификации Лиги чемпионов, после чего оказался в группе Лиги Европы. Едвай уже накопил 13 матчей во всех турнирах, хотя в начале сентября получил мышечную травму. У защитника есть одна голевая передача, которую он сделал в квалификации ЛЧ. Кстати, это уже вторая аренда Тина после перехода в «Локо». До этого он играл за «Аль-Айн» из ОАЭ (18 матчей, один гол, один ассист).

Тин Едвай

Тин Едвай

Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Кто ещё в аренде?

  • Николай Титков (23 года, «Оренбург»): пять матчей, один ассист
  • Педриньо (23 года, «Америка Минейро»): 22 матча, три гола
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