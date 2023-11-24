10 самых интригующих матчей 25-26 ноября. «Сити» — «Ливерпуль», ЦСКА — «Динамо» и другие

Мы традиционно отобрали лучшие матчи приближающихся выходных. И предлагаем вам сформировать рейтинг: выбирайте, какие матчи вы ждёте, а какие вам менее интересны.
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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: суббота, 25 ноября, 15:30
Интрига: матч двух главных команд АПЛ последних лет.
Встречи «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» — новая английская классика. Два самых успешных клуба Англии последних лет в каждой игре дарят футбол элитного качества. А битва умов Гвардиолы и Клоппа – настоящее наслаждение. В текущем сезоне и «Сити», и «Ливерпуль» — в борьбе за титул АПЛ. «Горожане» лидируют, «красные» отстают всего на очко. Так что «Ливерпуль» в случае победы выйдет на первое место. Но матч состоится в Манчестере, где команда Клоппа не побеждала в рамках АПЛ с 2015 года.
ЦСКА – «Динамо»: суббота, 25 ноября, 17:30
Интрига: борьба за третье место в РПЛ.
ЦСКА и «Динамо» пока что борются лишь за тройку. До «Краснодара» и «Зенита» далеко, хотя если клубы одержат несколько побед подряд, то подтянутся к топ-2. А пока – очная встреча. В первом круге «Динамо» одержало победу дома — 2:1. Получится ли у команды Владимира Федотова взять реванш? Интересно, что у команд длительные беспроигрышные серии. ЦСКА не уступает на протяжении 10 игр, «Динамо» — шести. Есть немалая вероятность, что одна из серий прервётся.
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: воскресенье, 26 ноября, 18:15
Интрига: команда Захаряна разберётся с действующим победителем Лиги Европы?
«Реал Сосьедад» в текущем сезоне не так мощно выступает в Примере. В Лиге чемпионов баски уже обеспечили себе участие в плей-офф, а в Ла Лиге идут на шестой строчке. Но дела у «Сосьедада» куда лучше, чем у «Севильи». Андалусийцы занимают 15-е место, не побеждая в Примере на протяжении шести туров. Действующие победители Лиги Европы уже второй сезон кряду имеют проблемы в чемпионате. Получится у «Сосьедада» воспользоваться слабостью «Севильи»?
«Ювентус» — «Интер»: воскресенье, 26 ноября, 22:45
Интрига: «Дерби Италии» за лидерство в Серии А.
«Интер» и «Ювентус» — лидеры чемпионата Италии после 12 туров. Оба клуба выглядят сильнее и целостнее, чем другие команды Серии А. Разрыв между идущим вторым «Юве» и третьей строчкой – шесть очков. Правда, стили «Ювентуса» и «Интера» разнятся. Если «нерадзурри» стараются играть в атаку, то команда Аллегри рассчитывает на надёжную оборону. Однако в дерби всё отходит на второй план. Шансы – 50/50. «Ювентус» может выйти на первое место либо «Интер» оторвётся от главного конкурента.
«Ньюкасл» — «Челси», суббота, 25 ноября, 18:00
Интрига: «Челси» подтянется к лидирующей группе АПЛ?
Не лучший сезон пока что получается у «Челси». Лондонцы занимают 10-е место, отставая от зоны Лиги чемпионов на 10 очков. «Ньюкасл» также пока далёк от топ-4, занимая седьмую строчку. На «сорок» влияет то, что команда играет в нескольких турнирах (добавилась ЛЧ) – непривычно. А вот «Челси» вообще остался без еврокубков. Но чем-то радовать болельщиков нужно. Почему бы не обыграть «Ньюкасл» в гостях и не приблизиться к лидерам АПЛ? Хотя у хозяев будут свои планы на матч. Тем более что в предыдущем туре «Ньюкасл» уступил «Борнмуту».
«Милан» — «Фиорентина»: суббота, 25 ноября, 22:45
Интрига: «Милан» прервёт свою безвыигрышную серию?
«Милан» — один из двух последних чемпионов Италии – в текущем сезоне чуть забуксовал. После 12 туров команда уже на девять очков отстаёт от «Интера», занимающего первое место. Да, «россонери» идут третьими, но всё же хочется большего. В последних четырёх турах «Милан» набрал всего два очка. Однако есть шанс одержать победу в домашней игре с «Фиорентиной». «Фиалки» классно начали сезон, но в последних турах не блещут – три поражения в четырёх матчах. У какой из команд получится воспользоваться проблемами соперника?
«Урал» — «Краснодар»: воскресенье, 26 ноября, 14:00
Интрига: «Краснодар» продолжит лидировать в РПЛ, а «Урал» в очередной раз проиграет?
Весёлая встреча ожидается в Екатеринбурге. Лидирующий «Краснодар» приезжает в гости к кризисному «Уралу». Команда Виктора Гончаренко проиграла четыре матча подряд, а серия без побед составляет 10 встреч. «Краснодар» также чуть сбавил темп: одна победа в четырёх турах. Но команда Ивича продолжает лидировать в РПЛ. И впереди у «Краснодара» хорошая возможность одержать победу. Вряд ли будет просто – всё же «Урал» очень хочет исправить ситуацию и набрать три очка.
«Крылья Советов» — «Локомотив»: суббота, 25 ноября, 13:00
Интрига: «Крылья» смогут впервые за 12 лет обыграть «Локо» в РПЛ?
«Крылья Советов» — одна из главных сенсаций первой части РПЛ. Команда Игоря Осинькина после 15 туров делит третье место с ЦСКА и «Динамо». Да и футбол в исполнении самарцев радует болельщиков. А вот футбол «Локомотива» вызывает вопросы. Несмотря на то что клуб всего на очко отстаёт от «Крыльев», часто красно-зелёные вырывали ничьи или победы лишь на последних минутах – на характере или везении. Так произошло, например, в первом матче «Локо» и самарцев на «РЖД Арене». Тогда ничью железнодорожникам принёс шальной удар Марадишвили на 90+3-й минуте. Хотя «Крылья» впервые за 12 лет могли обыграть «Локомотив» в рамках РПЛ! Получится ли это сделать в ответной игре в Самаре, где хозяева традиционно играют удачно?
«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: воскресенье, 26 ноября, 17:00
Интрига: обескровленный «Тоттенхэм» отдаст очки Эмери?
«Тоттенхэм» классно начал сезон в АПЛ и даже лидировал в чемпионате. Однако в 11-м туре «шпоры» потерпели первое поражение от «Челси», а в следующей встрече уступили «Вулверхэмптону». У команды огромные проблемы с травмами. У «Тоттенхэма» вылетели несколько важных футболистов, главные — Джеймс Мэддисон и Микки ван де Вен. Впереди у «шпор» хорошая проверка в лице «Астон Виллы». Бирмингемцы – одно из открытий старта сезона. Команда занимает пятое место, отставая от зоны ЛЧ и «Тоттенхэма» всего на одно очко. Если «Вилла» одержит победу, то заберётся в топ-4. Чем не мотивация обыграть «Тоттенхэм» в Лондоне?
«Балтика» — «Спартак»: суббота, 25 ноября, 19:45
Интрига: «Спартак» начнёт победную серию или «Балтика» прервёт череду неудач?
«Спартак» проводит неровный сезон. Красно-белых рассматривали как главного конкурента «Зенита» в борьбе за золото, но пока москвичи далеки от этого статуса. «Балтика» же проводит первый за 25 лет сезон в РПЛ. Главная задача – не отправиться обратно в Первую лигу. Калининградцы тяжело справляются с целью, лишь по дополнительным показателям занимая 14-е место. Шанс порадовать себя и болельщиков есть у команд в очной встрече. Да, «Спартак» — фаворит, но «Балтика» дома вполне может отобрать очки у красно-белых. Москвичи могут одержать вторую победу подряд, а калининградцы выиграть впервые за пять встреч. Кто окажется удачливее: Игнашевич или Абаскаль?