«Локомотив» — чемпион! Горячая развязка сезона в молодёжной лиге

«Ростов» начал с 12 побед подряд, а игроки ЦСКА влипли в скандал после матча со «Спартаком».

Если в РПЛ завершился только первый круг, то в Молодёжной футбольной лиге уже известен чемпион. Обладателем золотых медалей за тур до финиша стал московский «Локомотив». Рассказываем о турнире, в котором, вероятно, выступают будущие звёзды чемпионата России.

В каком формате проводится чемпионат МФЛ

В этом сезоне Молодёжной футбольной лиги 20 команд играют в один круг – 19 туров. Целый чемпионат уместился всего в пять месяцев. Это связано с тем, что с 2024 года турниры ЮФЛ и МФЛ перейдут на систему «весна-осень», по которой российский футбол жил до 2010-х.

В переходном турнире МФЛ выступают молодёжные команды клубов РПЛ, составленные из игроков младше 20 лет (родившихся после 1 января 2004-го). Вместе с ними за золотые медали боролись команды лучших футбольных академий страны – «Чертаново», «Мастер-Сатурн», ФШМ, «Акрон – Академия Коноплёва». Если раньше в заявку можно было вносить «джокеров» (футболистов без ограничений по возрасту и гражданству), то в нынешнем сезоне от этого правила полностью отказались.

Впрочем, некоторые команды использовали и более юных футболистов. Например, за «Урал» сыграли 15-летние Виталий Бондарев, Максим Воронов и Климентий Сидоров. Выходили на поле и их ровесники из других клубов – Александр Кузьмин («Балтика»), Андрей Цицилин («Факел») и Артём Григорьев («Акрон – Академия Коноплёва»).

Кто боролся за чемпионство в молодёжном первенстве

Помимо «Локомотива», за золотые медали молодёжного первенства боролись «Зенит» и «Ростов». Более того, именно ростовчане казались фаворитами чемпионской гонки после 12 туров. «Ростов» выиграл все 12 матчей со старта сезона МФЛ!

Остановил победную серию лидера «Зенит», победивший команду Александра Аброскина в начале октября в Санкт-Петербурге со счётом 2:1. После этого ростовчане выиграли ещё два матча, но в начале ноября проиграли дома и «Локомотиву» – 0:2. Потом «Ростов» допустил ещё одну осечку, сыграв вничью на выезде с «Крыльями Советов» (3:3).

«Локомотив» потерял очки только дважды. В 3-м туре сыграл вничью с «Зенитом» (2:2) в Санкт-Петербурге, причём по ходу матча железнодорожники уступали в два мяча. А в 9-м туре команда Вячеслава Вашкевича была разгромлена на своём поле «Спартаком» (0:3).

Вячеслав Вашкевич Фото: fclm.ru

В результате «Локомотив» обеспечил себе чемпионство за тур до финиша. «Ростов» отстаёт на три очка, но уже не догонит команду Вашкевича, поскольку уступил в очной встрече. «Зенит», возглавляемый экс-игроком сине-бело-голубых Константином Коноплёвым, идёт на третьем месте – в шести очках от железнодорожников.

Кто из игроков МФЛ уже поиграл за команды РПЛ

Некоторые игроки из состава нового чемпиона молодёжного первенства привлекались к основе «Локомотива». Это полузащитник Михаил Щетинин, нападающие Вадим Раков и Кирилл Никишин. Один матч в нынешнем сезоне МФЛ сыграл даже 19-летний голкипер Даниил Худяков, у которого уже достаточно большой опыт выступлений в РПЛ.

Валерий Карпин забирал в этом сезоне из молодёжки «Ростова» (прежде всего на матчи Кубка России) голкипера Михаила Цулая, защитников Артура Максецова, Ивана Кузнецова, Германа Игнатова, Давида Семенчука и полузащитника Даниила Шанталия.

За «Зенит» ещё в прошлом сезоне дебютировали атакующий полузащитник Данила Козлов и форвард Алексей Барановский. «Спартак» подтягивал к основе вратаря Семёна Фадеева, защитников Никиту Бозова, Дмитрия Иванникова и нападающего Артёма Быковского. ЦСКА пробовал в первой команде вратаря Владимира Шайхутдинова, защитника Артёма Бандикяна, полузащитника Ярослава Арбузова. Кроме них, по паре матчей в МФЛ провели уже хорошие знакомые болельщикам защитники Матвей Лукин, Михаил Рядно и полузащитник Матвей Кисляк.

Ярослав Арбузов из ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Список можно продолжать, так как фактически в каждой молодёжке клубов РПЛ есть игроки, которые уже в той или иной мере близки к основе. Лучший бомбардир турнира за тур до финиша – спартаковец Быковский с 16 голами. У Кирилла Моисеева из «Ростова» и Константина Воинкова из «Зенита» по 15 голов. Дмитрий Радиковский из «Локомотива» забил 11 мячей.

Главный скандал сезона в молодёжном чемпионате

Пожалуй, главный скандал в МФЛ случился в конце октября после матча «Спартака» с ЦСКА. Красно-белые проиграли красно-синим на своём поле со счётом 1:2. После этого игроки армейцев – Арбузов, Денис Першин и Максим Сидельников – вместе с фанатами скандировали нецензурную кричалку про принципиального соперника. Причём Арбузов – с мегафоном.

Дело дошло до КДК РФС. Арбузова, Першина и Сидельникова дисквалифицировали на два матча. Помимо того, каждому из них влепили штраф в размере 500 тысяч рублей.

ЦСКА против «Спартака» – это горячо на любом уровне!