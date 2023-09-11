Клубы АПЛ начнут лишать очков по ходу сезона. Первым может пострадать «Эвертон»

В конце прошлого сезона в АПЛ развернулась борьба за выживание – за месяц до окончания сразу девять команд имели шансы провалиться в Чемпионшип. Среди них оказался и «Эвертон», на который в марте были собраны и переданы документы в независимую комиссию по обвинению в нарушении правил финансового фэйр-плей в сезоне-2020/2021.

В опубликованном финансовом отчёте клуба по итогам указанного периода был зафиксирован убыток в размере £ 44,7 млн ($ 55,5 млн). Правила устойчивого развития АПЛ допускают убытки до £ 105 млн в течение трёхлетнего цикла, но тогда бушевал коронавирус, поэтому данные за два сезона – 2019/2020 и 2020/2021 – были суммированы и усреднены. «Эвертону», правда, это всё равно не помогло: в период с 2018 по 2021 год клуб зафиксировал убытки на общую сумму в £ 370 млн.

В мае «Лидс», «Саутгемптон», «Лестер» и «Ноттингем Форест» активно давили на лигу, чтобы кейс ливерпульцев рассмотрели в ускоренном порядке. Им это было выгодно, потому что в случае признания «Эвертона» «виновным» с клуба могли снять очки. Или вовсе исключить из АПЛ. Но лига этот запрос отклонила – с формулировкой, что дисциплинарные процедуры должны следовать строгим правилам. Дело «Эвертона» не рассмотрели до сих пор – разбирательство назначили только на октябрь.

Болельщики «Эвертона» Фото: Julian Finney/Getty Images

Это решение не понравилось многим клубам, поэтому они снова обратились к лиге – уже с требованием изменить правила. И их услышали: с нынешнего сезона для любого клуба, обвиняемого в стандартном нарушении финансовых правил, процесс рассмотрения дела должен быть завершён в течение 12 недель (и это включая апелляцию). Ужесточение сроков призвано гарантировать, что любые наказания (в том числе вычеты очков или вовсе исключение из чемпионата) будут применяться к сезону, в котором это нарушение было зафиксировано.

При этом новое правило не будет распространяться на «самые исключительные случаи» – вроде того, что было с «Манчестер Сити». Клуб также обвиняется в многочисленных нарушениях правил, дело уже давно рассматривается независимой комиссией, но расследование заняло более четырёх лет из-за множества документов и общей сложности. Как регламентируется особенность случая, впрочем, не указано.

«Эвертон» же, если будет признан виновным, лишится очков уже в этом сезоне. Опасения вызывает «Челси», который за последний год потратил на трансферы свыше € 1 млрд, но клуб искал лазейки, дабы не вляпаться в нарушение правил – например, заключал контракты на семь-восемь лет, чтобы распределить расходы на долгий срок.

Этим летом УЕФА постановил, что такая история больше не пройдёт, и теперь трансферные сборы можно амортизировать максимум на пять лет, независимо от срока контракта. Но «Челси» даже в этом случае должен быть в порядке – клуб всё же кого-то продал, а трансферные сборы за продажу игроков сразу же регистрируются в полном объёме, просто за вычетом оставшейся амортизированной стоимости игрока. Однако отчётности публикуются почти через год после заключения соответствующих сделок. Руководство также реструктуризировало фонд заработной платы, чтобы снизить нагрузку на бюджет.

Время покажет, но с новыми правилами риски попасть в ловушку собственной же стратегии только увеличились.