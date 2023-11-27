Тащат клуб-доминатор и бьются за выживание. Как дела у экс-игроков РПЛ в Саудовской Аравии

С этого года к чемпионату Саудовской Аравии приковано повышенное внимание. Сперва туда перебрался Криштиану Роналду, затем — Карим Бензема, Неймар, Садио Мане, Рияд Марез, Роберто Фирмино и другие именитые футболисты.

Выступают там и бывшие легионеры РПЛ: кто-то — с нынешнего сезона, а кто-то предвосхитил мейнстрим и оказался в местной Про-Лиге раньше. Сейчас таких героев шестеро (плюс один тренер), и вот что с ними происходит.

Малком в России и Саудовской Аравии Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»/Getty Images

Имя: Малком

Когда и за кого играл в России: «Зенит», 2019-2023 гг.

Где играет в Саудовской Аравии: «Аль-Хиляль»

Когда и за сколько перешёл: летом 2023-го, € 60 млн

Статистика в Про-Лиге: 14 матчей, 9 голов и 4 ассиста

Звёздные одноклубники: Яссин Боно, Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Неймар, Александр Митрович

Малком — один из тех бразильцев, которые ради солидной зарплаты готовы перейти куда угодно, но при этом не филонят и великолепной игрой стараются отработать каждый вложенный в них доллар. Он сполна доказал это в России — и продолжает доказывать уже в Саудовской Аравии.

У экс-зенитовца 13 голевых действий в Про-Лиге-2023/2024 — больше только у Криштиану («Аль-Наср», 15+7), Мурада Батна («Аль-Фатех», 7+7) и одноклубника Александра Митровича (11+3). Более того, на счету Малкома два хет-трика: в дебютном матче с «Абхой» (3:1) и недавнем с бедолагами из «Аль-Хазема» (9:0).

Во многом благодаря бразильцу «Аль-Хиляль» уверенно лидирует в чемпионате: по итогам 14 туров опережает «Аль-Наср» Роналду на семь очков, а идущий третьим «Аль-Ахли» Мареза — и вовсе на 11. И это без надолго выбившего из-за тяжёлой травмы Неймара. Трансфер явно удался.

Соломон Кверквелия в России и Саудовской Аравии Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»/alakhdoud.com

Имя: Соломон Кверквелия

Когда и за кого играл в России: «Рубин» (2011-2017), «Нефтехимик» (2012), «Локомотив» (2017-2021), «Ротор» (2020-2021)

Где играет в Саудовской Аравии: «Аль-Охдуд»

Когда и за сколько перешёл: летом-2023, свободный агент

Статистика в Про-Лиге: 14 матчей (1 сухой), 0 предупреждений

Звёздные одноклубники: —

После ухода из РПЛ Соломон пару лет путешествовал по странам бывшего СССР: поиграл за украинский «Металлист 1925» (2021 год, шесть матчей), грузинский ФК «Гагра» (2022, 12) и азербайджанский «Нефтчи» (2022-2023, 33, два гола). А нынешним летом он стал футболистом саудовского аутсайдера «Аль-Охдуд».

В Про-Лиге только четыре богача: «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад» Бензема. И ещё два клуба чуть поскромнее: «Аль-Шабаб» Янника Карраско и «Аль-Иттифак» Джордана Хендерсона. Остальные довольствуются легионерами средней известности. Одноклубники Кверквелии — румыны Андрей Буркэ и Флорин Тэнасе, испанец Алекс Кольядо, нигериец Савиур Годвин, камерунец Леандре Тавамба и колумбиец Хуан Педроса. Согласитесь, так себе составчик. Всего он оценивается в € 17,33 млн — один из худших показателей Саудовской Аравии.

«Аль-Охдуд» в сезоне-2023/2024 Фото: alakhdoud.com

Неудивительно, что данная дрим-тим борется за выживание: занимает 16-е место из 18 с 10 очками: отстаёт от спасительных 14-й и 15-й строчек на три очка. 31-летний грузинский защитник провёл без замен все 14 матчей, и только один из них получился сухим. Зато у него 11 отборов, 20 перехватов и всего семь фолов при отсутствии карточек. У Кулибали, для сравнения, 16 отборов, 13 перехватов, 11 фолов и одна жёлтая за 11 игр. То есть статистика примерно сопоставима. Несопоставимы лишь их команды.

Гжегож Крыховяк/Франсуа Камано в России и Саудовской Аравии Фото: «Чемпионат»/abhafc.sa

Имена: Гжегож Крыховяк/Франсуа Камано

Когда и за кого играли в России: «Локомотив» (2017-2021), «Краснодар» (2021-2023)/«Локомотив» (2020-2023)

Где играют в Саудовской Аравии: «Абха»

Когда и за сколько перешли: летом 2023-го, свободные агенты

Статистика в Про-Лиге: 14 матчей, 2 гола и 1 ассист/14 матчей, 1 ассист

Звёздные одноклубники: Чиприан Тэтэрушану, Карл Токо Экамби

На самом деле, Крыховяк перебрался в Саудовскую Аравию ещё в июле 2022-го — из греческого АИКа в «Аль-Шабаб». Проведя там год, он стал игроком «Абхи», воссоздав связку «Локо» с Камано. Оба футболиста совсем не сверкают в Про-Лиге: хоть и провели все 14 матчей, на двоих по гол+пас имеют лишь 2+2. Тот же Карл Токо Экамби, к примеру, за 10 игр забил пять мячей. Состав «Абхи» куда именитее, нежели у «Аль-Охдуда» Кверквелии, и оценён в € 24,23 млн — девятый ростер чемпионата. Тем не менее в таблице команды разделяют всего три очка.

Что касается продвинутой статистики, у поляка 14 ударов (шесть в створ), 13 нарушений (28 — на нём), 12 отборов, 17 перехватов и три жёлтые. В противовес этому, у Милинковича-Савича 11 матчей, три гола, три ассиста, 28 ударов (12 в створ), 25 фолов (19 — на нём), 13 отборов, шесть перехватов и одна красная. Учитывая гандикап в три сыгранные встречи у Крыховяка, разницу в перехватах серб ещё сократит. А в остальном перевес очевиден.

У гвинейца же 18 ударов (семь в створ), 16 фолов (семь — на нём), 11 отборов, два перехвата и одна жёлтая. Сравним с другим героем нашей подборки — Малкомом: 14 матчей, девять голов, четыре ассиста, 43 удара (18 в створ), восемь нарушений (23 — на нём), четыре отбора и пять перехватов. Вопросы, Франсуа?

Витиньо в России и Саудовской Аравии Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»/ettifaq.com

Имя: Витиньо

Когда и за кого играл в России: ЦСКА, 2013-2018 гг.

Где играет в Саудовской Аравии: «Аль-Иттифак»

Когда и за сколько перешёл: лето 2022-го, свободный агент

Статистика в Про-Лиге: 4 матча, 2 гола и 1 ассист

Звёздные одноклубники: Джордан Хендерсон, Жоржиньо Вейналдум, Демарай Грей, Мусса Дембеле

Кроме ЦСКА, Витиньо до лета 2022-го выступал лишь на родине. Казалось, это футболист исключительно местного назначения, так как в России он совсем не блистал. Тем не менее затем его выдернул «Аль-Иттифак». Да, брализец оказался в Саудовской Аравии ещё в те времена, когда за её чемпионатом в мире практически никто не следил.

В первом же сезоне он отыграл 27 матчей в Про-Лиге (третий результат в команде), оформив 3+2. В нынешнем же розыгрыше на его счету всего четыре игры, где он настрелял 2+1. И травмы здесь ни при чём — никаких повреждений в Саудовской Аравии у него не было. Дело в бешеной конкуренции и суровом лимите на легионеров: не больше восьми иностранцев.

Команда Стивена Джеррарда мощно закупилась летом — нужно было исключать из заявки кого-то из прежних легионеров. На позицию Витиньо приобрели дорогостоящего Демарая Грея, так что выбор пал именно на бразильца. В этом году ему запрещено выходить в матчах Про-Лиги, а в начале следующего он, судя по всему, сменит команду. Грей, кстати, за девять матчей набрал всего 1+2 — те же три очка результативности, что и у Витиньо за четыре встречи. И зачем сделали рокировку?

Фэшн Сакала в России и Саудовской Аравии Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»/alfiha.com

Имя: Фэшн Сакала

Когда и за кого играл в России: «Спартак-2», 2017-2018 гг.

Где играет в Саудовской Аравии: «Аль-Фейха»

Когда и за сколько перешёл: летом 2023-го, за € 4,65 млн из «Рейнджерс»

Статистика в Про-Лиге: 14 матчей, 6 голов и 2 ассиста

Звёздные одноклубники: Генри Оньекуру, Гислейн Конан

Замбиец два года бегал в Первой лиге за второй «Спартак», так и не сыграв за основу красно-белых. Зато потом в него поверил бельгийский «Остенде», транзитом через который он оказался в «Рейнджерс». С шотландским грандом Сакала дошёл до финала Лиги Европы – 2021/2022 и продолжал прогрессировать. Казалось, трансфер в команду из топ-5 лиг неизбежен, но Фэшн в 26 лет предпочёл Саудовскую Аравию. Привет, безбедная старость.

«Аль-Фейха» полностью угадала с новичком. Нападающий сыграл во всех 14 матчах Про-Лиги и оформил восемь очков результативности — наравне с Одионом Игало, Мане и Дембеле! Само собой, это лучший показатель в клубе, где он фактически самый звёздный игрок. Внушает уважение и статистика ударов Сакалы: 50 в сторону ворот и 17 в створ. У того же Бензема 48 и 24 (восемь голов). Правда, за 12 матчей.

По стоимости состава «Аль-Фейха» — восьмая в Саудовской Аравии (€ 28,2 млн). Восьмой же она и идёт в чемпионате с 19 очками. Без Фэшна ситуация была бы явно хуже. Кстати, ни на что не намекаем, но у «Спартака» сейчас беда с центральными нападающими. Может, красно-белым стоит присмотреться к одному забивному африканцу?

Славен Билич в России и Саудовской Аравии Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»/fatehclub.com

Имя: Славен Билич

Когда и кого тренировал в России: «Локомотив», 2012-2013 гг.

Где тренирует в Саудовской Аравии: «Аль-Фатех»

Когда перешёл: летом 2023-го

Звёздные футболисты в команде: Джейсон Денайер, Лукас Селараян, Кристиан Тельо

Период в «Локомотиве» у Билича получился весьма посредственным: Славен занял девятое место и удостоился от Дениса Глушакова фразы, что якобы он — худший тренер в его карьере. Зато сборная Хорватии под руководством Билича хлопнула англичан и подарила России путёвку на Евро-2008, что сполна перечёркивает весь негатив.

В Саудовской Аравии Славен приземлился в июне, подписав трёхлетний контракт. И пока всё идёт к тому, что он его отработает: вместе со скромным «Аль-Фатехом» хорват идёт на солидном шестом месте — на расстоянии одной победы от третьего «Аль-Ахли». При этом состав «Фатеха» крайне скромен: оценён в € 22,2 млн, на 10-е место в Про-Лиге.

Наиболее звёздный футболист Билича — скатившийся 28-летний центральный защитник Джейсон Денайер, отыгравший предыдущий сезон в ОАЭ. А самый полезный — правый вингер из Марокко Мурад Батна (7+7), который неожиданно расцвёл при Славене и в 33 года проводит лучший сезон в карьере. За футболом Саудовской Аравии следят многие, так что ждём, что успехи хорвата оценят по достоинству: ему пока только 55 лет — вернуться в топ-чемпионат точно не поздно.