Неожиданный герой разрывает саудовскую лигу. Он играет круче Бензема, Мане и других звёзд

Криштиану Роналду — первая и главная суперзвезда чемпионата Саудовской Аравии. Вторую характеристику способен оспорить лишь Лео Месси, если во время плей-офф МЛС, куда аргентинец не попал с «Интер Майами», он укатит в аравийскую Про-Лигу.

КриРо действительно тащит: в этом сезоне он единственный выбил 15 (10+5) очков по гол+пас после девяти туров. Причём ему хватило для этого и восьми матчей. А вот дальше — уже интереснее.

Второй по результативности футболист саудовской лиги — не Карим Бензема, не Неймар, не Роберто Фирмино и не любой другой статусный легионер. Это, внезапно, марокканский правый вингер «Аль-Фатеха» Мурад Батна (6+5). Спорим, услышали про него впервые?

Больше десятки никто, кроме Роналду и Батна, пока не выбил: у Малкома — 6+3, у Муссы Дембеле — 7+1, у Александра Митровича и Садио Мане — по 6+2.

Мурад Батна Фото: fatehclub.com

Чем уникально достижение Мурада Батна

Во-первых, ему уже 33 года, и вингер ни разу не выступал на высоком уровне:

играл лишь в родном Марокко, а также в ОАЭ и Саудовской Аравии;

отбегал за сборную только 29 минут, да и те в 2016 и 2017 годах — минута с Албанией в товарищеской встрече и 28 минут с Сан-Томе и Принсипи в квалификации Кубка Африки;

пиковая стоимость Мурада — € 1,8 млн в декабре 2017-го. Сейчас он оценивается в € 600 тыс. В «Аль-Фатех» футболист пришёл свободным агентом в 2020-м.

Во-вторых, даже не в самых сильных турнирах Батна не зарабатывал за сезон больше 17 очков результативности. Его максимум — 10+7 в сезоне-2022/2023 за тот же «Аль-Фатех». Сейчас у него уже 11 очков, а впереди ещё 21 тур.

И да, Мурад не нарабатывает статистику за счёт 11-метровых: забил с пенальти только один раз — в ворота «Аль-Ахли» (5:1), которые защищает Эдуард Менди.

В-третьих, рядом с Мурадом нет топовых партнёров, чтобы снабжать его идеальными передачами — вроде Талиски или Рияда Мареза. Вот самые звёздные игроки «Аль-Фатеха»:

никогда не игравший в Европе алжирский хавбек Софьян Бендебка (€ 1,5 млн);

также никогда не игравший в Европе (зато в Аргентине, Мексике и США) атакующий полузащитник сборной Армении Лукас Селараян (€ 7 млн);

некогда перспективный левый вингер «Барселоны», а теперь 32-летний Кристиан Тельо (€ 2,7 млн);

экс-центрфорвард «Трабзонспора» Джанини (€ 4 млн).

Совсем не трудно быть лучшим именно в такой компании — все вместе они, несмотря на старания Мурада, пока что шестые в лиге. Однако Батна, согласно статистике, круче вообще любых атакующих футболистов саудовского чемпионата, кроме Роналду.

Мурад Батна Фото: fatehclub.com

Батна уделывает топ-вингеров саудовской лиги — статистика подтверждает

Результативность Мурада — вознаграждение за высокую активность. За девять матчей Про-Лиги у Мурада шесть голов, пять ассистов, 26 ударов по воротам (13 из них — в створ), 37 собранных фолов, 39 прострелов или навесов в штрафную, 10 отборов и семь перехватов.

Сравним с цифрами других, куда более звёздных (от € 20 млн и выше на Transfermarkt) вингеров саудовского чемпионата:

У Малкома 9 матчей, 6 голов, 3 ассиста, 28 ударов (16 — в створ), 14 собранных фолов, 5 прострелов или навесов в штрафную, 1 отбор и 3 перехвата;

У Неймара 3 матча, 0 голов, 2 ассиста, 11 ударов (4 — в створ), 4 собранных фола, 4 прострела или навеса в штрафную, 1 отбор и 0 перехватов;

У Аллана Сент-Максимена 8 матчей, 1 гол, 2 ассиста, 18 ударов (8 — в створ), 6 собранных фолов, 24 прострела или навеса в штрафную, 1 отбор и 3 перехвата;

У Садио Мане 9 матчей, 6 голов, 2 ассиста, 24 удара (11 — в створ), 16 собранных фолов, 34 прострела или навеса в штрафную, 0 отборов и 7 перехватов;

У Рияда Мареза 9 матчей, 3 гола, 4 ассиста, 20 ударов (9 — в створ), 12 собранных фолов, 52 прострела или навеса в штрафную, 1 отбор и 3 перехвата.

Малком, Рияд Марез и Садио Мане Фото: Getty Images

Единственный, кто хоть в чём-то превосходит Батна — Марез, и то в кроссах. При этом голевых передач у Мурада всё равно больше. И зачем было переплачивать?

В целом понятно зачем: топовых футболистов заманивают в Саудовскую Аравию не столько из-за способностей крошить соперников, сколько из-за громких имён. Тем не менее если брать в расчёт именно первое, то тут Батна опережает практически всех. Единственный вопрос, выдержит ли марокканец заданный темп на дистанции всего чемпионата.