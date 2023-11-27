«Победа над Бразилией была как секс». Клаудио Эчеверри — новое имя мирового футбола

Юношеский ЧМ близится к последнему рубежу — финалу четырёх. Сборная-сенсация Мали сразится с Францией, но перед ними — Германия и Аргентина в другом полуфинале. Чемпион Европы до 17 лет против команды, убившей в четвертьфинале чемпиона Южной Америки.

Аргентина разгромила Бразилию 3:0, сумев взять реванш за поражение в апрельском матче Копы до 17 лет. Матч подарил не просто сенсацию, но и зажёг новое имя в мировом футболе — Клаудио Эчеверри. Полузащитник — единственный со времён Лео Месси образца-2012, кому удалось оформить хет-трик в ворота «селесао». Вне зависимости от возрастной категории. А если взять только официальные матчи, то Эчеверри – первый за 98 лет! Девяносто. Восемь.

Сразу после матча СМИ взорвались одно за другим: «Новый Месси», «Реал», «Ювентус», «Ман Сити» и другие уже следят за ним». И сам игрок подлил масла в огонь заявив, что всегда мечтал играть за «Барсу».

Клаудио Эчеверри о том, за кого хотел бы играть «Барселона», помимо «Ривер Плейт». Я большой поклонник Месси и всегда смотрел за ним, когда он играл в «Барсе». Это то, чего я хотел с детства».

В таких случаях первой приходит лишь одна мысль: прекратите. Хватит пиарить за за заслуги в одном матче. Завтра сдуется, послезавтра все забудут. Но случай Клаудио не такой простой, как кажется — он привык к вниманию с детства, потому что сиять начал ещё задолго до «бразильского перформанса».

Знакомьтесь.

Клаудио Эчеверри Фото: IMAGO/Sports Press Photo/TASS

Особенный на грунтовых полях

Клаудио родился в Ресистенсии на северо-востоке Аргентины, а его первым клубом стал местный любительский «Депортиво Луян». Первый тренер Луис Куэвас вспоминает день знакомства с восьмилетним Эчеверри: «Когда увидел, как он играет, как он кружит всем голову с мячом, я подумал, что это совсем другой игрок. Таким вы его увидели, когда он появился, с этим его микродриблингом».

Эчеверри быстро впечатлил Куэваса — для тренера он был и новым Месси, и новым Марадоной.

«Здесь, в Ресистенсии, все, кто видел его игру, понимали, что он не такой, как все: он бросался на тебя как на пустое место и отбирал мяч. Был таким же игроком, как Марадона или Месси. Он был другим. Я наслаждался теми двумя годами, что он у меня был, а теперь люди смотрят его по телевизору. Когда Клаудио завладевает мячом, всегда есть угроза гола, так же, как когда играл Марадона или сейчас Месси».

Клаудио Эчеверри о своей первой команде «Я играл и тренировался, как любой мальчишка из здешних мест, на маленьких грунтовых полях, против других команд района».

Когда Эчеверри было 10, в Ресистенсию приехали аргентинские гранды, чтобы устроить просмотры. «Сказал команде, что на следующий день приедет «Ривер» и мы пойдём на просмотр. Я привёз всю команду, и, по-моему, мы были последними, ждали всё утро. Но это того стоило. Я подошёл к организаторам и сказал, что у меня есть для них ребёнок». Клаудио действительно впечатлил представителей «Ривер Плейт»: сначала скауты поставили его в одну команду — сделал разницу и выиграл. Затем перевели в другую, и тогда уже сами партнёры постоянно отдавали ему мяч.

«У него очень впечатляющая техника, но я всегда подчёркивал, насколько он силён психологически. Товарищи по команде подходили к нему и делали то, что он говорил. Он со всеми разговаривал. У него есть характер, он силён духом», – вспоминал первый тренер.

Впечатлённые скауты сразу после игры поговорили с родителями Клаудио и, согласовав главное, вернулись в отель, чтобы предупредить руководство о появлении «исключительного таланта». Утром следующего дня они снова встретились — уже на вилле семьи Клаудио. Папа Доминго и мама Роза особенно настаивали: загляните в комнату к мальчику. «Мы пересекли длинный коридор, и в конце его была маленькая белая дверь с красной полосой. Внутри — «святилище»: тумбочка с цветами, постельное бельё, фотографии, газетные вырезки и плакаты на стенах… Всё — «Ривер», — вспоминал Даниэль Бризуэлло, один из представителей клуба на той встрече.

Клаудио Эчеверри Фото: MARCELO ENDELLI/GETTY IMAGES

Но переход мог сорваться, потому что Клаудио было тяжело адаптироваться в Буэнос-Айресе. Первые пару месяцев он ездил туда-сюда, при этом играя и за «Ривер», постепенно там адаптируясь, и за родную команду «Депортиво Луян». Процесс проходил тяжело, и в конечном итоге мальчишка чуть не отказался от мечты, но «Ривер Плейт» вмешался и обеспечил родителям переезд в столицу.

«Однажды мы играли в Ресистенсии в полуфинале. Клаудио ездил в «Ривер» и возвращался обратно, чтобы адаптироваться. Пробыл там один-два дня и вернулся. В Ресистенсию он приехал в шесть вечера, а матч у нас был в 18:30. Я с отцом заехал за ним на мотоцикле в терминал, и мы помчались на стадион. К счастью, выиграли и вышли в финал. Он приехал как раз к началу матча, хотел выиграть чемпионат с «Депортиво». Он делал всё возможное, чтобы всегда быть рядом» – рассказывал Куэвас.

Популярность и давление

В «Ривер Плейт» Эчеверри тоже не оставался в тени, а первое громкое упоминание получил уже в 11 лет. Тогда газета Clarin отметила его выступление на международном турнире в Венеции: Клаудио настрелял «Ювентусу» покер и завершил выступление с девятью голами в шести матчах. Выделялся на фоне грандов: «Атлетико», «Аякса», вышеупомянутого «Юве» и «Челси». Эчеверри даже выразил недовольство итоговой третьей позицией команды на турнире — хотел первое.

Так мальчик из Ресистенсии стал заметной фигурой аж на уровне страны и ещё до начала карьеры в молодёжном футболе и набрал большую популярность — 300 тысяч подписчиков в известной соцсети с фотографиями. Фанаты «Ривера» уже тогда возлагали на пацана надежды и придумали прозвище El diablito — Дьяволёнок — за маленький рост, сумасшедший дриблинг и взрывную скорость. Ровно такое же было у Марко Антонио Этчеверри — легенды Боливии. Передали по наследству, получается.

Мартин Пеллегрино тренер Эчеверри в «Ривер Плейт» «С детства он выделялся. И на всём его пути взросления соперники опасались встречи с командой Клаудио, готовились по-особенному».

Но популярность в таком юном возрасте — не всегда круто. Это давление. Это завышенные ожидания, с которыми совсем юному Эчеверри приходилось справляться уже тогда. Впервые он заговорил об этом уже в 17 лет, когда оформил 1+3 в первом матче Копы U17.

«Я очень спокоен. Вчера поговорил об этом со своей семьёй, потому что со мной многое случается, когда я так молод. Чувствую большое давление со стороны, и мне приходится с этим жить. Иногда это напрягает или, так сказать, утомляет. Я должен стараться жить с этим, а это очень сложно, но меня окружают хорошие люди.

Вчера был немного подавлен из-за того, что на меня возлагается много надежд, сразу начинаешь думать и говорить себе: «Я должен выложиться по максимуму, чтобы люди думали обо мне всё, что обо мне говорят». Но, как только выхожу на поле, стараюсь забыть об этом и отдать все силы команде».

Проба пера — Копа Америка U17

Ещё один новый этап в жизни Клаудио Эчеверри. Копа U17 — не просто первый турнир в карьере с серьёзным сопротивлением, но и важный шанс доказать свой талант всем тем, кто следит ещё с того самого турнира в Венеции. Дополнительный кредит доверия — капитанская повязка, с которой Эчеверри отбегал шесть матчей из девяти.

Клаудио Эчеверри с мячом Фото: EPA/TASS

Клаудио предусмотрительно взял с собой психолога из «Ривера», набрался спокойствия и уже с первых матчей захватил лидерские позиции в гонках бомбардиров и ассистентов, а в своей команде стал незаменимым. По итогам турнира Дьяволёнок стал лучшим практически во всех атакующих действиях:

лучший бомбардир — 5 голов;

лучший по системе «гол+пас» — 8;

лучший по ударам — 28;

лучший по созданным моментам — 7;

лучший по big chances — 10;

лучший по успешным атакующим действиям в среднем за матч — 8.23;

второй по эффективности прогрессивных передач — 93%.

Атакующая универсальность и те самые качества, которые фанаты «Ривера» заметили ещё шесть лет назад: взрывная скорость, шикарные микродвижения и отточенная техника. Эчеверри оказывался на любом участке поля и как можно чаще работал с мячом. Давление не мешало.

Клаудио вышел на международный уровень — интерес после Копы разгорелся нешуточный: появились первые сообщения о «Реале», позже — о «Юве». Именно этот турнир позволил дебютировать ровно спустя два месяца за первую команду «Ривер Плейт» — и с ходу оформить дебютную голевую передачу. Только после Копы в Эквадоре появился шанс исполнить свою мечту: Лионель Скалони позвал Клаудио на одну тренировку со взрослой сборной, где можно было пересечься с Месси.

Клаудио Эчеверри Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Стремительный взлёт, который уже нельзя остановить.

«Возьмём реванш на чемпионате мира»

Единственная боль того апрельского турнира — Бразилия. Аргентина не выиграла Копу, ярко уступив в последнем матче — 2:3. Тогда, сразу после матча, Эчеверри пообещал дать реванш на чемпионате мира. И самой Бразилии, и реабилитироваться за утерянный трофей.

Аргентинцы, подобно взрослой сборной в Катаре, начали турнир с поражения 1:2, но зато потом набрали бешеный ход: сначала обыграли Японию 3:1, затем забили четыре безответных мяча Польше, в 1/8 финала уничтожили Венесуэлу (5:0), а в четвертьфинале Клаудио реализовал одну из задач — дал реванш Бразилии и единолично забил три.

На ЧМ, в отличие от Копы, эта сборная набралась уверенности и стала стабильнее не только в обороне, но и вариативнее в атаке. Если на Копа Америка решал только Эчеверри, то теперь он образует сумасшедшее атакующее трио вместе с Субиабре и Лопесом — фланговыми полузащитниками, дриблёрами и технарями подобно самому Клаудио. Втроём они крутят комбинации в финальной трети, уводят мяч на фланг и оттуда простреливают в штрафную. Задумка простая, но решает скорость мысли.

После перформанса в четвертьфинале разговоров вокруг Эчеверри стало ещё больше: пул интересующихся пополнился новыми участниками, особенно на фоне истекающего в декабре 2024-го контракта. Но теперь-то мы знаем, что самому Дьяволёнку на это всё равно. Просто дайте ему мяч.