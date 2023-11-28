Надежда ЦСКА или лидер «Динамо»? Лучший молодой игрок 16-го тура РПЛ

РПЛ вернулась после паузы на международные матчи. В 16-м туре состоялось несколько интересных встреч, в которых себя проявили молодые футболисты. Клубы доверяют им, а те в ответ показывают классную игру. Мы собрали для вас футболистов до 21 года включительно, показавших в 16-м туре себя с наилучшей стороны. Предлагаем выбрать мощнейшее выступление!

В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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