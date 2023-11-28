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РПЛ-2023/2024, лучшие молодые футболисты 16-го тура: Тюкавин, Файзуллаев, Пиняев, Салтыков, Безруков, Лангович, Итало

Надежда ЦСКА или лидер «Динамо»? Лучший молодой игрок 16-го тура РПЛ
Никита Паглазов
Лучший молодой игрок 16-го тура РПЛ
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А Пиняев выдал крутой перформанс против бывшей команды.

РПЛ вернулась после паузы на международные матчи. В 16-м туре состоялось несколько интересных встреч, в которых себя проявили молодые футболисты. Клубы доверяют им, а те в ответ показывают классную игру. Мы собрали для вас футболистов до 21 года включительно, показавших в 16-м туре себя с наилучшей стороны. Предлагаем выбрать мощнейшее выступление!

А кого вы признали лучшим игроком РПЛ в первом круге?
Лучший молодой игрок первого круга РПЛ. Новая звезда ЦСКА или снова защитник Карпина?
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Лучший молодой игрок первого круга РПЛ. Новая звезда ЦСКА или снова защитник Карпина?

В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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Рейтинг: лучший молодой игрок 16-го тура РПЛ
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

Константин Тюкавин, 21 год, «Динамо», нападающий

ЦСКА — «Динамо» — 2:3, гол+ассист

Тюкавин – один из лидеров «Динамо». Константин воспринимается как опытный футболист, хотя ему всего 21 год. Недавно у форварда активировался автоматический пункт о продлении контракта с «Динамо». А Тюкавин выдаёт крутую серию из четырёх матчей с голами. В прошедшем туре он помог бело-голубым обыграть в гостях ЦСКА.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
25 ноября 2023, суббота. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 7'     1:1 Файзуллаев – 23'     2:1 Заболотный – 40'     2:2 Бителло – 54'     2:3 Тюкавин – 74'    

Сначала Константин отдал ассист на Бителло, после чего бразилец сравнял счёт. А на 74-й минуте Тюкавин забил сам: воспользовался рикошетом после удара Карраскаля и пробил в касание. «Динамо» забрало три очка и поднялось на третье место в турнирной таблице. На счету Тюкавина семь голов в 16 матчах. Он занимает третье место в списке бомбардиров РПЛ. Хороший сезон для форварда «Динамо»!

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
2 место

Аббосбек Файзуллаев, 20 лет, ЦСКА, полузащитник

ЦСКА — «Динамо» — 2:3, гол+ассист

Одно из главных открытий первой части сезона продолжает показывать классный футбол. Тренер ЦСКА Владимир Федотов доверяет 20-летнему узбекскому полузащитнику место в старте. Да, на быструю интеграцию Файзуллаева в основу повлияли кадровые проблемы армейцев. Но Аббосбек ещё должен был воспользоваться шансом. В прошедшем матче с «Динамо» он не помог ЦСКА выиграть, однако тащил команду по максимуму.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
25 ноября 2023, суббота. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 7'     1:1 Файзуллаев – 23'     2:1 Заболотный – 40'     2:2 Бителло – 54'     2:3 Тюкавин – 74'    

На 23-й минуте Файзуллаев сравнял счёт, «прошив» руки вратаря гостей Игоря Лещука. А в конце тайма классно навесил на Заболотного, забившего второй гол. Всего Аббос нанёс семь ударов, два раза удачно пошёл в дриблинг, отдал 83% успешных передач и один раз отобрал мяч. В общем, провёл индивидуально сильную игру.

Фото: vk.com/fcrk
3 место

Руслан Безруков, 21 год, «Рубин», защитник

«Рубин» — «Факел» — 1:0, гол

Безруков начинал сезон в качестве запасного. Но с 11-го тура неизменно появляется в стартовом составе «Рубина». А в последних двух матчах забивает! В прошедшей встрече с «Факелом» именно гол Безрукова принёс победу казанцам. Руслан пробил из-за пределов штрафной, и с помощью рикошета мяч с бильярдной точностью залетел в угол ворот «Факела».

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Безруков – 37'    

Левый защитник помог «Рубину» одержать шестую победу подряд, а также провести шестую встречу «на ноль». Интересно, что именно в этих шести играх Безруков и выходил в старте. Он стал катализатором успехов «Рубина»? В матче с «Факелом» на счету Руслана также три успешных отбора, две удачные попытки дриблинга и два заработанных на себе фола.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
4 место

Сергей Пиняев, 19 лет, «Локомотив», нападающий

«Крылья Советов» — «Локомотив» — 3:3, гол+ассист

«Крылья» и «Локо» выдали один из самых весёлых матчей тура. Гости к 90+3-й минуте вели со счётом 3:1, но умудрились пропустить дважды. Самарцы спаслись, а капитан «Локо» Дмитрий Баринов и главный тренер Михаил Галактионов остались максимально недовольны работой судей. Однако встреча оставила и что-то позитивное для красно-зелёных. Классную встречу провёл вингер «Локо» Сергей Пиняев.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
25 ноября 2023, суббота. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Пиняев – 30'     1:1 Костанца – 32'     1:2 Жемалетдинов – 62'     1:3 Жемалетдинов – 84'     2:3 Писарский – 90+4'     3:3 Гарре – 90+12'    

19-летний футболист на 30-й минуте отметился голом в ворота бывшей команды. А в середине второго тайма ассистировал Рифату Жемалетдинову. Всего на счету Пиняева два гола и четыре результативных паса. Встреча с «Крыльями» – лучшая в сезоне для Сергея.

Фото: vk.com/fckssamara
5 место

Никита Салтыков, 19 лет, «Крылья Советов», нападающий

«Крылья Советов» — «Локомотив» — 3:3, голевой пас

«Крылья» в текущем сезоне удивляют игрой и результатами. А Никита Салтыков – одно из открытий как самарцев, так и всей РПЛ. 19-летний форвард резко ворвался в стартовый состав «Крыльев».

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
25 ноября 2023, суббота. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Пиняев – 30'     1:1 Костанца – 32'     1:2 Жемалетдинов – 62'     1:3 Жемалетдинов – 84'     2:3 Писарский – 90+4'     3:3 Гарре – 90+12'    

В прошедшем туре Салтыков стал автором голевого паса на Фернандо Костанцу. Никита отдал передачу на бразильца, после которой тот нанёс классный дальний удар. Это голевое действие стало восьмым — 4+4 — для Салтыкова в текущем сезоне РПЛ. В составе «Крыльев» больше результативных баллов только у Бенхамина Гарре – 7+2.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
6 место

Андрей Лангович, 20 лет, «Ростов», защитник

«Ростов» — «Пари НН» — 1:0, нет голевых действий

«Ростов» переживает не лучший сезон. После борьбы за медали в чемпионате-2022/2023 команда идёт во второй половине таблицы. А ещё клубу приходится обходиться почти без легионеров. Костяк команды – россияне, преимущественно молодые. Один из таких – защитник Андрей Лангович. 20-летний футболист не является игроком старта, но часто появляется на поле. Набралось уже 10 матчей.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Осипенко – 61'    

В прошедшем туре Лангович классно проявил себя в матче с «Пари НН». Андрей помог «Ростову» победить и при этом оставить ворота «сухими», что является редкостью для южан в текущем сезоне. Ростовчане пропустили 27 мячей за 16 туров – второй снизу результат в лиге. 20-летний правый защитник в прошедшей игре совершил четыре успешные попытки отбора, подал два угловых, нанёс один удар и отдал 95% точных передач. Отличная статистика!

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
7 место

Итало, 21 год, «Урал», защитник

«Урал» — «Краснодар — 3:1, нет голевых действий

«Урал» прервал серию из 10 матчей без побед, обыграв дома «Краснодар». «Быки» провели худшую встречу в сезоне, но в этом большая заслуга екатеринбуржцев. Хороший матч провела защита «Урала», в частности защитник Итало.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 21'     1:1 Эммерсон – 30'     2:1 Егорычев – 59'     3:1 Каштанов – 86'    

Бразилец провёл на поле все 90 минут. Да, «Краснодар» забил один гол, но в целом создал минимум моментов у ворот хозяев. Крутое достижение, учитывая атакующую линию южан в лице Кордобы, Батчи и Олусегуна.

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