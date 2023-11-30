Кто забил больше в этом сезоне? Непростой тест для внимательных

Во всех топ-лигах пройдена минимум треть дистанции, и уже сейчас можно констатировать: многие топ-бомбардиры нынешний сезон проваливают. А некоторые, наоборот, забивают так, как никогда. Сможете отличить, кто есть кто? Если да, данный тест покажется вам чем-то на уровне математических задач начальной школы. Если нет — придётся как следует подумать. Главное — не находить ответы в поисковиках, ведь это убьёт любой интерес к прохождению. Желаем удачи!