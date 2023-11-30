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Угадай, какой футболист забил больше голов в сезоне: квиз, тест по чемпионатам Англии, Испании, Италии, Франции, России

Кто забил больше в этом сезоне? Непростой тест для внимательных
Георгий Илющенко
Кто забил больше в этом сезоне? Тест
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Интуиция может вас обмануть.

Во всех топ-лигах пройдена минимум треть дистанции, и уже сейчас можно констатировать: многие топ-бомбардиры нынешний сезон проваливают. А некоторые, наоборот, забивают так, как никогда. Сможете отличить, кто есть кто? Если да, данный тест покажется вам чем-то на уровне математических задач начальной школы. Если нет — придётся как следует подумать. Главное — не находить ответы в поисковиках, ведь это убьёт любой интерес к прохождению. Желаем удачи!

Тест по зарплатам:
Кто из футболистов топ-лиг получает больше? Не всё так однозначно
Тест
Кто из футболистов топ-лиг получает больше? Не всё так однозначно
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