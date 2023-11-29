«Милан» сдался Дортмунду. «Боруссия» первой вышла из самой сильной группы Лиги чемпионов!

У команды Пиоли всё пошло не так после промаха Жиру с пенальти.

«Боруссия» первой вышла из группы с «ПСЖ», «Ньюкаслом» и «Миланом»! Команда Эдина Терзича оформила себе место в плей-офф, победив на «Сан-Сиро».

Старт игры в Милане – настоящий фейерверк. Два пенальти за 10 минут! Команда Стефано Пиоли побежала отнимать лидерство в группе у «Боруссии» и очень быстро заработала 11-метровый. Помог хозяевам в этом правый защитник Дортмунда Рюэрсон. Норвежец решил организовать контрвыпад, но ужасным «обрезом» «привёз» ответную атаку четыре в пять на свои ворота. Удар из-за штрафной заблокировал рукой Шлоттербек.

Центрфорвард «россонери» Жиру очень редко промахивается с «точки», однако этот был тот самый случай. Француз пробил низом вправо от вратаря, а Кобель только того и ждал – получился красивый сейв.

«Боруссия» не имела ударов до своего пенальти. Дортмунд при развитии атак делал акцент на левый фланг, где молодой Байно-Гиттенс в целом переигрывал опытного Калабрию. В одном из первых таких эпизодов правый защитник «Милана» сбил англичанина в собственной штрафной. Исполнявший у немцев 11-метровый Ройс тоже нанёс удар вправо от голкипера, но поднял мяч достаточно для того, чтобы голкипер Меньян до него не дотянулся.

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После пропущенного гола «Милан» на какое-то время потерял уверенность, хотя требовалось уже спасать своё место в Лиге чемпионов. «Боруссии» удавалось сбивать темп и высасывать энергию у соперника даже за счёт контроля мяча на чужой половине поля. «Россонери» не очень-то здорово возвращали себе мяч. А в атаке нередко спешили, безуспешно искали Жиру кроссами. Тем не менее в концовке первого тайма «Милан» «прижал к канатам» подуставшего соперника. Перед перерывом Калабрия исправился за ошибки хорошим пасом вперёд на Чуквезе, а летний новичок расправился в чужой штрафной с Байно-Гиттенсом и при помощи рикошета отправил мяч низом в сетку. Вингер впервые забил за «Милан».

После перерыва команда Пиоли забрала мяч, увеличила скорость его движения и соответственно давление на оборону «Боруссии». Нужную паузу Дортмунду дали две подряд травмы центральных защитников. Сперва за заднюю поверхность бедра схватился Тшау из «Милана». В лазарете команды он присоединится ещё к четырём игрокам этого амплуа, включая Кьера и Калюлю. Кошмарное стечение обстоятельств для тренера «россонери». А потом замену попросил Шлоттербек из Дортмунда. Он просто присел на поле, и что с ним случилось, понять сложнее.

И тут же «Боруссия» забила второй гол! Восхитительная комбинация с передачами в одно касание удалась дортмундцам, поэтому ни центральные защитники (в паре с Томори стал играть опорник Крунич), ни Калабрия не успели помешать Байно-Гиттенсу добавить гол к заработанному пенальти. А ведь 19-летний вингер впервые вышел в основе в этой Лиге чемпионов.

«Милан» снова растерялся после пропущенного гола. Но на сей раз «Боруссия» не дала команде Пиоли много времени, чтобы прийти в себя. В середине второго тайма Дортмунд положил третий мяч в ворота Меньяна. Очень простой. Всё началось с выноса от вратаря, потом Фюллькруг выиграл ключевое единоборство у Томори, а Адли не помешал свежему Адейеми пробить из полукруга и забить свой первый гол в новом сезоне в самый нужный момент.

В концовке «Милан» рассчитывал уже на навал. В атаку в пару к Жиру вышел подзабытый Йович и даже пробил в штангу после бог знает какого уже кросса хозяев. В итоге «россонери» сильно перебили Дортмунд – 17:11, но по ударам в створ не выиграли (4:4). В остальном защитники «Боруссии» справились, а Хуммельс собрал мощнейшую статистику – 10 отборов и девять выносов мяча. Главной неприятностью для команды Терзича стала очередная травма Ройса.