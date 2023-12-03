Шанс для «русского Холанда». Кто заменит дисквалифицированного Кордобу у «Краснодара»

«Краснодар» в матче 16-го тура РПЛ с «Уралом» наступил на грабли обеими ногами и получил двойной удар. С одной стороны, команда Владимира Ивича потеряла лидерство после поражения – это больно. А с другой — сербскому тренеру должно быть ещё больнее от того, что после представления в Екатеринбурге он остался без самого ценного своего актёра Джона Кордобы. Перформанс колумбийца с «жестом Соболева» стоил ему трёхматчевой дисквалификации (плюс один матч условно). Таким образом, лучший бомбардир «Краснодара», забивший в этом чемпионате России восемь мячей за 16 матчей, пропустит три домашние встречи – ближайшие с «Оренбургом» и ЦСКА, а также первую весеннюю игру с «Рубином».

Для Ивича это настоящая футбольная трагедия, ведь Кордоба не просто завершитель атак, классический «наконечник копья». На колумбийце, в общем-то, завязана вся игра «Краснодара» в атаке. Джон – лидер команды не только по ударам и попаданиям в створ, а ещё и по количеству выигранных единоборств и заработанных на себе фолов. Он делает на поле всё: забивает, ассистирует, цепляется за мяч, переводя игру на чужую половину поля и давая своим защитникам продышаться. Для Ивича этот нападающий настолько важен, что в нынешнем сезоне наша лига получила в лице «Краснодара» команду с наибольшим количеством длинных передач.

В заявке «Краснодара» только два центрфорварда, поэтому сербскому тренеру, если он не решится на игру с «ложной девяткой», придётся больше доверять 18-летнему Александру Кокшарову. Сложившаяся ситуация – ещё один повод поближе познакомиться с молодым нападающим, который уже заявил о себе в новом сезоне. Вполне возможно, дисквалификация Кордобы поможет ярче загореться восходящей звезде «Краснодара».

Самый любопытный факт из его биографии, о котором многие, наверное, не знают: Александр родился… в словенском городе Целе. Всё дело в том, что именно там на протяжении 12 лет выступал его отец – олимпийский чемпион по гандболу в составе сборной России Эдуард Кокшаров. Было бы вполне естественно, если бы Кокшаров-младший связал свою судьбу с ручным мячом, но ему больше понравился тот, которым играют ногами. Старший Кокшаров вернулся в родной «Краснодар» и записал сына в академию Сергея Галицкого. Александр попал в идеальные условия для развития, а дальше дело было уже за спортивными генами и характером.

Мы помним случаи, когда у молодых воспитанников «Краснодара», засветившихся в РПЛ благодаря доверию Галицкого и тренеров, «срывало крышу» на почве финансов. С Кокшаровым, судя по всему, такого не произойдёт. Его отец очень здраво рассуждает, говоря о будущем сына:

«Александр – воспитанник академии, и, разумеется, настал момент, когда ему «Краснодар» предложил первый контракт. Я ему спокойно объяснил, что теперь настало наше время отдавать долги за то, что клуб тебя взял мальчиком и довёл до профессионального уровня. Поэтому мы даже не рассматривали другие варианты. Я ему сказал: «На сколько тебе скажут, на столько и подписывай контракт». Был ли на Александра спрос? Да, спрос был и остаётся до сих пор. Европейцы звонят, потому что они знают, что у него есть ещё гражданство Евросоюза».

За первую команду «Краснодара» Кокшаров дебютировал в сентябре 2022-го, выйдя на замену в концовке матча группового этапа Кубка России с «Пари НН». Через несколько дней впервые сыграл и в РПЛ – получил несколько минут во встрече с «Крыльями Советов». Гол не заставил себя ждать долго. Первой жертвой Кокшарова среди вратарей стал голкипер «Химок» Антон Митрюшкин – в Кубке России. А в мае 2023-го Александр впервые забил в чемпионате. Огорчил вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, причём уже через четыре минуты после того, как заменил травмированного Кордобу. Между прочим, это был самый молодой гол в истории «Краснодара» в РПЛ (18 лет и 152 дня).

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На сегодняшний день у Кокшарова 16 матчей и четыре гола за «Краснодар». Статистика впечатлит ещё больше, если обратить внимание на тот факт, что Александр провёл на поле в общей сумме около 540 минут. Это всего лишь шесть полных матчей. Кокшарова уже сравнивают со звездой – прозвали Холандом. Воспитанник «быков» напоминает Эрлинга причёской, да и физическими данными тоже (рослый, под 190 см).

Но и в игровом плане можно найти что-то общее, несмотря на то что Кокшаров с Холандом пока топчут поля на разных футбольных планетах. Посмотрите на первый гол Александра в матче Кубка России со «Спартаком» в Москве. Своим хитрым движением со сменой направления в штрафной красно-белых нападающий здорово запутал Срджана Бабича, как запутывает защитников Эрлинг.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Второй гол красно-белым тоже получился трудовым – Эрлингова скорость помогла Кокшарову улететь от спартаковцев. Вообще, московский топ-клуб становится любимым клиентом воспитанника «Краснодара». В матче 7-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0) Кокшаров заработал пенальти в эпизоде со вторым голом в ворота соперника.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Кажется, сам Кокшаров не очень хочет, чтобы его сравнивали с Холандом. По крайней мере, постоянно. По словам Александра, его любимый игрок – Криштиану Роналду. Но прозвище уже приклеилось – не отодрать.

Александр Кокшаров нападающий «Краснодара» «Если не перебарщивают и говорят в шуточной форме, то ничего плохого в этом нет. Но если бы меня постоянно называли Холандом, то относился бы отрицательно».

Кокшаров забивал уже и за молодёжную сборную России. В октябре он летал с национальной командой U21 на серию матчей в Бразилии. Александр забил гол в ворота «Сан-Паулу» с передачи вингера «Урала» Игоря Дмитриева. По словам тренера молодёжной сборной Ивана Шабарова, после всех спаррингов внутри команды устроили голосование среди футболистов с целью выбрать тройку лучших по итогам бразильского турне. Кокшаров стал вторым вслед за голкипером «Зенита» Богданом Москвичёвым, то есть сильнейшим из полевых игроков.

А в ноябре Кокшаров забил четыре мяча и сделал голевую передачу в двух товарищеских матчах нашей молодёжки со сборной Беларуси и минским «Динамо». Интересно, что и там ему дважды ассистировал Дмитриев. Родилась новая связка из детей известных в прошлом спортсменов (Игорь – сын экс-форварда «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Сергея Дмитриева).

Возможно, настанут времена, когда молодых игроков в Европе будут сравнивать с российскими звёздами. Например, с тем же Кокшаровым. А пока пожелаем Александру не упустить шанс, который он получает из-за дисквалификации Кордобы.

В тексте использованы цитаты из интервью для Metaratings и «РИА Новости».