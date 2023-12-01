Малком уделал Роналду в игре лидеров Саудовской Аравии. А Криштиану взбесился из-за судьи!

В чемпионате Саудовской Аравии состоялся центральный матч первого круга – «Аль-Хиляль» против «Аль-Насра». Перед этой встречей хозяева лидировали с 38 очками, опережая гостей на четыре очка. За «Аль-Хиляль» играют Неймар (он сейчас травмирован), Сергей Милинкович-Савич, Калиду Кулибали, Александр Митрович, Рубен Невеш, марокканский вратарь Боно и экс-вингер «Зенита» Малком. В заявке «Аль-Насра» – Криштиану Роналду, Садио Мане, Марсело Брозович, Эмерик Лапорт, Отавио, Секу Фофана, Алекс Теллес и Андерсон Талиска. В общем, сборные звёзд, разбавленные местными кадрами.

После 14 туров Роналду лидировал с отрывом в списке лучших бомбардиров и самых результативных игроков лиги (15+7 по системе «гол+пас»). Малком был одним из главных его преследователей (9+4).

Перед началом игры болельщики устроили на трибунах (причём на центральных!) такое файер-шоу, что позавидовали бы Европа с Южной Америкой. Колумбийский судья Вильмар Рольдан вынужден был даже отложить стартовый свисток. А потом и на футбольном поле огня хватало: соперники постоянно сходились в стыках, что-то высказывали друг другу, и в несколько эпизодах сильно пахло дракой.

«Аль-Наср», которому требовалось побеждать, чтобы сократить отставание от лидера, больше контролировал мяч. «Аль-Хиляль» прессинговал и делал ставку на быстрые ответные атаки. В целом складывалось впечатление, что план тренера хозяев Жорже Жезуша работал эффективнее, чем план его коллеги и соотечественника Луиша Каштру. Но при этом на поле оставалось достаточно много свободного пространства. Возрастали скорости – тут же терялась компактность.

Самой заметной фигурой поначалу был Малком, действовавший под нападающим. Бразилец создал первый голевой момент «Аль-Хиляля», отобрав мяч у Брозовича и сделав передачу под удар Митровичу. Потом обладатель паспорта РФ поучаствовал ещё в паре хороших атак хозяев. Сам Малком имел шанс забить ещё и на исходе получаса, когда ударил из-под Лапорта, но чуть-чуть не попал. Оборона «Аль-Насра» нервничала, да и вратарь чудил.

Для Роналду первый тайм получился так себе. Он мало встречался с мячом в хороших позициях. Прошло полтайма, прежде чем Криштиану сумел пробить из полукруга в быстрой атаке, однако попал во вратаря. До перерыва лучший момент «Аль-Насра» создал Талиска, исполнивший в штрафной хозяев Роналдиньо. А вообще гости должны были быть довольны нулями после 45 минут игры.

Ещё до перерыва «Аль-Наср» потерял из-за травмы левого защитника Теллеса. Экс-игрока «Манчестер Юнайтед» увёз на скамейку электрокар. На ровном месте бразилец получил повреждение! Но именно заменивший его Яхья создал первый момент во втором тайме и, пожалуй, самый опасный у команды Каштру, когда Талиска просто не попал в створ. А вот «Аль-Хиляль» всё же забил на исходе часа матча. Этот гол пришёл в результате аута и кросса в штрафную: рослый Милинкович-Савич поразил ворота в фирменном стиле – головой, сыграв на опережение.

Команда Жезуша, даже поведя в счёте, стремилась высоко встречать «Аль-Наср». Если прессинг прорывался в первые секунды, у Роналду и компании появлялось свободное пространство. Самому Криштиану опять потребовалось полтайма, чтобы впервые пробить по воротам. Однако португалец никак не мог попасть в створ, а когда это наконец случилось на 73-й минуте, Роналду забил из вне игры. Офсайд минимальный, но всё же был. Каштру так захватили эмоции, что он показывал судье с флажком повтор на телефоне! Тот успокаивал тренера – VAR проверит, не бузите.

В концовке Роналду несколько раз выпрашивал пенальти, иронично комментировал действия судей. Но на самом деле все решения Рольдана в спорных эпизодах в штрафной казались правильными. А самое спорное колумбиец принял на 90-й минуте в штрафной «Аль-Насра», когда Митрович на стандарте оттолкнул Криштиану и забил ещё один гол «Аль-Хиляля», снявший все вопросы об исходе битвы лидеров. Тут Роналду уже просто негодовал!

«Аль-Хиляль» одержал заслуженную победу, нанеся больше ударов по воротам – 17:13 (в створ – 6:3). Более того, команда Жезуша выиграла крупно. В компенсированное время Митрович забил третий гол на контратаке ударом из-под Лапорта. «Аль-Наср» совсем развалился и вслед за этим едва не пропустил четвёртый, когда Малком красиво пробил через себя.

Статистика Малкома в этой встрече: 39 касаний мяча, четыре удара и три паса под удар. У Роналду – 33 касания, три удара и одна передача под удар. Экс-зенитовец превзошёл Криштиану в матче лидеров чемпионата Саудовской Аравии, заработал более высокую оценку от Sofascore (7,4 балла против 6,6). Его «Аль-Хиляль» уже впереди на семь очков.