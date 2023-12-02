Финал ЧМ — по всем канонам триллера! Франция совершила камбэк, но золото — у Германии

Второй раз за пять месяцев эти юношеские сборные решали судьбу трофея в серии пенальти.

Юношеский чемпионат мира завершался европейским противостоянием, уже классикой этого года — сборная Германии вновь встречалась со сборной Франции. Команды разыгрывали между собой Евро до 17 лет в июне, а теперь французы настраивались на реванш — тогда они уступили в серии пенальти, 4:5.

Обе команды подошли к встрече практически без потерь — только у Германии по ходу турнира выбыл ключевой полузащитник Ассан Уэдраого, не в лучшей форме находился Альмугера Кабар, который восстанавливался после длительной травмы. У сборной Франции потерь не было вообще, и теоретически тренер мог заявить полностью идентичный состав тому, что был в июньском финале между этими командами.

Матч начался с ожидаемого давления сборной Германии — даже с двумя потерями в составе скорее они считались фаворитами. Уже на четвёртой минуте Парис Бруннер забил, но гол отменили из-за офсайда. За первые 15 минут у ворот Франции было как минимум три опасных момента, включая тот отменённый гол.

Франция играла в привычной схеме 4-3-3, но в финальном матче, в отличие от предыдущих, испытывала явные проблемы при выходе из обороны. Полузащитник Матис Амугу был чуть ли не единственным, кому удавалось связывать оборону с атакой. Ложными рывками он раскачивал оппонентов и на доли секунды отрывался, чтобы получить мяч.

И тем не менее, помимо выхода из обороны, Франция выглядела слабо и в атакующих действиях — свой первый момент создала только на 21-й минуте, когда Саймон Буабр пробил в створ, сместившись в центр штрафной.

Финал ЧМ до 17 лет Фото: Marcio Machado/Getty Images

Но спустя несколько минут после этого момента Германия продолжила давить, и уже на 29-й минуте Парис Бруннер забил с пенальти. VAR смотрел эпизод аж четыре минуты, так как перед контактом защитника было подозрение на офсайд.

После гола ситуация на поле не изменилась — Германия продолжала атаковать до конца тайма, а Франция не могла наладить связи в атаке и решить всю ту же проблему с выходом из обороны.

Зато во втором тайме ситуация кардинально перевернулась — Франция вышла отыгрываться и смогла создать пару хороших подходов. Появились все предпосылки для ответного гола — если бы не второй, внезапный гол сборной Германии в первой же контратаке. На 51-й минуте Морейра развил атаку по правому флангу, и после прострела Дарвих оказался один на дальней штанге. Забил с острого угла.

Ноа Дарвих Фото: Marcio Machado/Getty Images

Не успела Германия расслабиться, как уже в ответной атаке Саймон Буабре забил гол. Всего спустя две минуты. Он и в первом тайме часто открывался за спины защитникам по всей левой бровке, но теперь ему удалось завершить атаку до конца — сместиться к углу штрафной и низом пробить в дальний угол.

Психологический фактор теперь играл за Францию, и уже они диктовали рисунок игры. С 51-й по 61-ю минуты на возврат мяча сборная Германии тратила 13 секунд в среднем, в то время как Франция — всего восемь. Наиболее наглядная метрика.

Моменты шли один за другим, и в конечном итоге давление переросло не только в опасные удары, но и в удаление — на 70-й минуте вторую жёлтую получил опорник Виннерс Осаве. Тот даже не стал спорить и покинул поле за считаные секунды; игра продолжилась.

Франция долго не могла реализовать численное преимущество, на какое-то время игра даже успокоилась. Но ближе к концу, в последнюю десятиминутку, на 83-й и 84-й минутах Франция создала два опасных момента, а уже на 85-й команда отыгралась: великолепная стеночка на правом фланге, прострел — и на дальней один оказался Матис Амугу — опорник, подключившийся из глубины. Забил в пустые, без сопротивления.

Арбитр добавил 10 минут, и Германия имела все шансы как и пропустить, так и даже забить на встречных курсах. И тем не менее 2:2 — послематчевая серия пенальти.

Июньская серия завершилась со счётом 4:5, но в этот раз первыми била сборная Франции. И тем не менее это не помогло: даже ведя 0:2 по ходу серии, Франция не забила два удара подряд. Парис Бруннер подошёл к мячу, чтобы забить решающий гол, но спас голкипер Поль Арнье. И тем не менее это не помогло — уже шестым, первым дополнительным ударом, Франция не забила. Второй шанс реализовал Альмугера Кабар, вышедший на замену в концовке второго тайма. И обеспечил сборной Германии второй трофей за год — чемпионат мира до 17 лет!