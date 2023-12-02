Нереальный гол головой от самой забивающей команды РПЛ. «Крылья» снова выше «Спартака»!

«Крылья Советов» победили в Сочи, снова обошли в таблице «Спартак» с «Динамо» и находятся всего в трёх очках от «Краснодара».

На «Фиште» встретились лучшая атака РПЛ с худшей обороной. За 16 туров «Крылья Советов» забили больше всех в чемпионате – 34 гола. Сочинцы же больше всех пропустили – 28 голов. При такой статистике можно было ждать обилия голевых моментов у ворот команды Александра Точилина, но получилось совсем по-другому.

В основе «Крыльев Советов» впервые в этом сезоне РПЛ появился Писарский. Нападающий заслужил свой шанс: в последних трёх турах он забил трижды, а на один гол тратил в среднем всего 42 минуты. Однако в Сочи мяч до Владимира почти не доходил. В первом тайме он совершил 11 касаний, а в чужой штрафной встретился с мячом только два раза. Игроки «Крылья Советов», атакуя, спешили и суетились, допускали много брака. Запомнились разве что падением Костанцы в чужой штрафной на пенальти, но там была очевидная симуляция, и судья Москалёв выписал бразильцу заслуженный «горчичник».

Впрочем, и у «Сочи» мало что получалось впереди. У хозяев был хороший шанс забить быстрый гол, когда Бейл вынес мяч фактически с линии ворот после удара Мелкадзе, но на этом всё. Самарцы при обороне переходили с четвёрки защитников на пятёрку (интересно, что в линию защиты пятым падал лучший ассистент «КС» Ежов, который по голевым передачам уступает лишь Промесу) – так контролировали ширину против вингбеков сочинцев. Немногочисленные зрители на трибунах, очевидно, скучали. До перерыва соперники нанесли по одному удару в створ, поэтому нулевая ничья была логичным результатом. Главным событием тайма стала травма: южане потеряли центрального защитника Литвинова.

После перерыва футбол веселее не стал. Первого опасного момента во втором тайме пришлось ждать до завершения часа матча. Но тогда внезапно прибавившие «Крылья Советов» были дважды близки к голу. Молодой Салтыков мог прибавить ещё одно результативное действие к четырём забитым мячам и четырём голевым передачам в этом сезоне РПЛ, но после его удара в дальний нижний угол с линии штрафной красивый сейв совершил голкипер Гойло. А потом самарцы хорошо разыграли угловой – Костанца бил головой и попал в штангу. Очень мощный отрезок команды Игоря Осинькина!

В середине тайма тренер «Крыльев Советов» освежил атаку – поменял действовавших впереди Салтыкова с Писарским. Владимир так и не отличился, закончив матч с пятью касаниями в чужой штрафной и нулём ударов. Судя по игре нападающего в Сочи, его пока лучше использовать как выходящего на замену игрока, а не основного. Почти сразу после перестановок команда Осинькина открыла счёт. Крамарич пустил за спину Бейла, тот сделал кросс, а Ежов выполнил непростой, классный и красивый удар головой. Более того, в следующей атаке самарцев «Сочи» спасла от ещё одного гола перекладина.

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Только за четверть часа до конца на поле появился главный творец «Сочи» Нобоа, который пока не в оптимальном состоянии и уже почти два месяца не выходил с первых минут. Точилин пожертвовал защитником в пользу дополнительной фигуры в группе атаки, тогда как Осинькин, напротив, добавил игрока в оборону. У сочинцев был один момент, созданный пасом Нобоа, но в компенсированное время хозяева пропустили контрвыпад, и Заика сбил Шитова. Бесспорный пенальти реализовал Гарре.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Сочи» не нанёс ни одного удара в створ за тайм. Это лучшая характеристика игры команды в атаке. Южане сделали ещё один шаг к пропасти.