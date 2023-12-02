Главный аутсайдер РПЛ обречён. Об этом говорит статистика

Есть только один чудо-пример для «Сочи». Остальные команды неизбежно вылетали.

«Сочи» после 16 туров РПЛ накопил всего 10 очков и плетётся на последнем месте. Шансы на спасение, впрочем, пока ещё есть: «Балтика» имеет всего на два очка больше, «Ахмат» — на три, а «Оренбург» — на четыре. Попадание в стыковые матчи перед сезоном наверняка считалось бы для сочинцев провалом, но не сейчас.

Поправить положение они могут сегодня, 2 декабря, в домашнем матче с «Крыльями Советов».

А что стало с другими командами, которые находились в таком же (или даже худшем) положении, что и сейчас «Сочи»? И сколько очков нужно набрать южанам к зимнему перерыву, чтобы наверняка остаться в элите? Статистика прошлых лет показывает, что стадион «Фишт» в следующем сезоне, скорее всего, будет принимать матчи Первой лиги.

Статистика за последние 10 сезонов

«Торпедо» в сезоне-2022/2023 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Команда и сезон: «Торпедо»-2022/2023

Место после 16 туров (количество очков): 16-е (6)

Сколько набрали к финишу сезона и какими стали: 13, 16-ми

Чёрно-белые вернулись в элиту российского футбола спустя семь лет, чтобы с треском из неё вылететь. Шесть очков после 16 туров — результата хуже ни у кого в XXI веке не было. Во второй части сезона исправиться не получилось: «Факел» с 14-й строчки набрал 30 очков, опередив торпедовцев по очкам более чем в два раза.

Команда и сезон: «Ротор»-2020/2021

Место после 16 туров (количество очков): 16-е (8)

Сколько набрали к финишу сезона и какими стали: 22, 15-ми

Не в пример «Торпедо», волгоградцы после вялого старта очнулись и даже выдали трёхматчевую победную серию с прямыми конкурентами – «Уфой» (1:0), «Арсеналом» (1:0) и «Тамбовом» (3:1). Только этого всё равно оказалось мало: всего очка не хватило, чтобы обойти в таблице как раз туляков! Но было близко.

Матч «Уфы» с «Динамо» в сезоне-2020/2021 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Команда и сезон: «Уфа»-2020/2021

Место после 16 туров (количество очков): 15-е (10)

Сколько набрали к финишу сезона и какими стали: 25, 13-ми

Как сыграли в стыках: стыки отменили

Уфимцы страдали в том же сезоне, что и «Ротор». Тем не менее, в отличие от волгоградцев, они всё-таки остались в РПЛ. Выручил блестящий финиш: три победы (в том числе по 3:0 со «Спартаком» и «Ахматом») и две ничьих (1:1 с ЦСКА и 0:0 с «Зенитом») в последних шести турах подбросили клуб аж на 13-е место. По идее это стыки, но их из-за проблем с лицензированием команд ФНЛ отменили.

Команда и сезон: «Енисей»-2018/2019

Место после 16 туров (количество очков): 16-е (10)

Сколько набрали к финишу сезона и какими стали: 20, 16-ми

Здесь уже без сенсаций: красноярцы одинаково провели обе части чемпионата, предсказуемо завершив сезон на последнем месте. Четыре победы за 30 туров — слишком мало, чтобы не вылететь. Вот пять и побольше ничьих — уже нормально, что и доказала «Уфа» с 14-го места. Команды разделили в таблице шесть очков.

Команда и сезон: «Арсенал»-2016/2017

Место после 16 туров (количество очков): 15-е (9)

Сколько набрали к финишу сезона и какими стали: 14-ми (28)

Как сыграли в стыках: прошли «Енисей» за счёт гостевого гола (1:2, 1:0)

Ещё одни обидчики красноярцев, только уже в стыках. Туляки добрались до них вслед за кошмарным стартом: лишь одна (!) победа за 16 туров и последняя строчка в таблице — наравне с нищей «Томью». Уже на финише они вновь делили место, но уже спасительное 14-е с «Крыльями». И оказались выше благодаря личным встречам (1:1, 2:0), чтобы потом в переходных матчах высушить «Енисей».

Александр Соболев в «Томи» Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Команда и сезон: «Томь»-2016/2017

Место после 16 туров (количество очков): 16-е (9)

Сколько набрали к финишу сезона и какими стали: 16-ми (14)

У томичей, в отличие от их соседей по таблице из Тулы, хэппи-энда не случилось. Команда обанкротилась и доигрывала сезон молодёжью. Болельщики «Спартака» могут быть ей благодарны за огранку молодого Александра Соболева, однако томским болельщикам от этого не легче: были и 1:6 с «Локо», и 0:6 с «Ростовом», и 1:5 с «Краснодаром».

Команда и сезон: «Арсенал»-2014/2015

Место после 16 туров (количество очков): 16-е (8)

Сколько набрали к финишу сезона и какими стали: 25, 16-ми

Что «Арсеналу» удалось в сезоне-2016/2017, то не получилось двумя годами ранее. Хотя заметный прогресс был в обоих случаях. За шесть туров до финала РПЛ-2014/2015 клуб вообще выбрался из зоны вылета, одержав три победы подряд: по 1:0 со «Спартаком», «Уфой» и «Амкаром». А потом провалил концовку, набрав только два очка. «Ростов» с 14-го места был впереди на четыре очка.

«Зенит» — «Терек» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Команда и сезон: «Терек»-2013/2014

Место после 16 туров (количество очков): 15-е (9)

Сколько набрали к финишу сезона и какими стали: 33, 12-ми

Пожалуй, главный подъём в нашем списке и блестящий ориентир для сегодняшнего «Сочи». Бездарно слив первую половину сезона, во второй грозненцы насобирали 24 очка. Для сравнения, за этот же промежуток 27 очков накопил «Зенит», а «Спартак» — и того 17! Неудивительно, что будущий «Ахмат» при таком раскладе избежал стыков.

«Анжи» — «Томь» Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

Команда и сезон: «Анжи»-2013/2014

Место после 16 туров (количество очков): 16-е (6)

Сколько набрали к финишу сезона и какими стали: 20, 16-ми

Пока чеченская команда возвращала позиции, дагестанская их стремительно теряла. Первую победу она одержала только в 20-м туре (1:0 с «Рубином»), а всего за чемпионат их набралось три. Не помогли даже зимние трансферы Александра Алиева, Владимира Быстрова, Фёдора Смолова и Александра Бухарова. Зато «Анжи» на остатках былого величия вышел в 1/8 финала Лиги Европы! Такой вот парадокс.

Коротко про более ранний период XXI века

Набрали к 16-му туру 10 или меньше очков и в итоге не спаслись:

сезон-2012/2013: «Алания» (было 10 очков, стало 19) и «Мордовия» (8, 20);

сезон-2010: «Сибирь» (9, 20);

сезон-2009: «Химки» (10, 10). И нет, это не опечатка;

сезон-2007: «Ростов» (10, 18);

сезон-2006: «Шинник» (8, 11);

сезон-2004: «Ротор» (6, 22);

сезон-2002: «Сокол» (8, 23);

«Химки» в матче со «Спартаком» в 2009-м Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Набрали к 16-му туру 10 или меньше очков и в итоге спаслись: таких нет.

Из 17 таких команд сохранили прописку в РПЛ только три. И это многое говорит о перспективах «Сочи» на остаток сезона. Но что, если южане наберут очки в разборках с «Крыльями» и «Оренбургом» и к зимнему перерыву поправят своё положение? Сколько очков обычно нужно к 19-му туру, чтобы остаться в Премьер-Лиге? За ориентир возьмём 10 последних сезонов:

в сезоне-2013/2014 к 19-му туру «Тереку» хватило 10 очков, чтобы в итоге как минимум напрямую не вылететь из РПЛ;

в сезоне-2014/2015 трюк повторил «Ростов» (11);

в сезоне-2015/2016 — «Кубань» и «Анжи» (по 15);

в сезоне-2016/2017 — «Арсенал» (12);

в сезоне-2017/2018 — «Арсенал» и «Динамо» (по 16);

в сезоне-2018/2019 — «Уфа» (16);

в сезоне-2019/2020 — как раз «Сочи» (17);

в сезоне-2020/2021 — вновь «Уфа» (13);

в сезоне-2021/2022 — «Химки» (14);

в сезоне-2022/2023 — «Факел» (14);

«Терек»-2013/2014 показал, что «Сочи» может спастись, даже проиграв два оставшихся матча в этом году. Но это что-то на грани фантастики. Если сочинцы по-прежнему не хотят вылетать в Первую лигу, а сомнений в этом мало, нужно набирать хотя бы четыре очка. Иначе сохранение прописки, судя по предыдущим сезонам, возможно лишь теоретически.