Кроос выдал шикарный ассист за «Реал». Автор гола отблагодарил легендарным празднованием

В 15-м туре у «Реала» вышел с достаточно атакующий состав – без ярко выраженного опорника. Из-за травм Тчуамени и Камавинга наиболее оборонительным полузащитником оказался Кроос. И именно за ним осталось ключевое атакующее действие в первом тайме. Немец выдал классную проникающую передачу в одно касание. Браим Диас вышел один на один с голкипером и уверенно переиграл голкипера. А за голевую передачу испанец отблагодарил Крооса тем, что как бы отполировал его бутсу – легендарное празднование.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

К этому моменту «Гранаде» уже пришлось заменить вратаря. На седьмой минуте Фернандес-Кавада получил травму. Он не вступал в единоборства, а достаточно спокойно играл в пас со своими защитниками. Получилось так, что гости потеряли голкипера буквально на ровном месте. Правда, нужно понимать, что «Реал» в этом сезоне потерял сразу двух голкиперов (Куртуа и Кепу), поэтому вряд ли испытывал ощущение незаслуженного преимущества.

Браим Диас в этом матче не только забил, но и на протяжении всей игры выделялся. Атакующий полузащитник летом вернулся из аренды в «Милане», но крайне мало времени проводил на поле (180 минут за 14 туров). Теперь из-за травм ведущих футболистов вышел в основе и старался больше бить по воротам. А ещё на 42-й минуте выдал шикарную передачу на Беллингема – отдал пас пяткой и между ног защитнику. Англичанин был близок к голу, но ассист месяца всё-таки запорол.

По окончании первого тайма трибуны буквально взорвались от возмущения и начали свистеть. Дело в том, что судья отправил команды в раздевалку, не дав хозяевам подать угловой. Первый тайм завершился, когда на ТВ-секундомере было 50:03 при пяти добавленных минутах.

В начале второго тайма интригу в матче фактически убил Родриго. Началось с того, что Беллингем не реализовал ещё один отличный момент (что вообще происходит?), а с более неудобной позиции мяч в ворота добил бразилец. Родриго набрал сумасшедшую форму – 7+4 по системе «гол+пас» в последних пяти матчах за «Реал».

«Реал Мадрид» — «Гранада» Фото: twitter.com/realmadrid

В оставшееся время мадридцы уверенно контролировали игру (владение: 71% vs. 29%) и не позволили ничего создать «Гранаде». Шикарный момент не реализовал Вальверде, но и без того получилась уверенная победа. Благодаря ей «Реал» догнал «Жирону» – у команд по 38 очков после 15 матчей. На семь очков отстают «Барселона» (один матч в запасе) и «Атлетико» (два матча в запасе), которые сыграют друг с другом в воскресенье.