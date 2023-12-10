Испанию разрывает дерзкий выскочка. Пять звёзд «Жироны», за которыми придут топ-клубы

Почти к середине чемпионата это главный каталонский клуб. И сегодня ему играть с «Барсой».

«Жирона» вот уже несколько лет входит в холдинг «Манчестер Сити» City Football Group, что даёт ей массу плюшек: лекции для тренеров от Пепа Гвардиолы, аренды игроков и другое. Ещё команда давно показывает яркий атакующий футбол и при этом неплохо усилилась летом. Всё это намекало на её успешный сезон, но первое место в Ла Лиге после 16 туров — что-то совсем за гранью. Просто для понимания: состав клуба оценивается в € 161 млн. Да «Зенит» всего на € 8 млн дешевле! А был бы и вовсе дороже, не расстанься он с Кузяевым — даже не с Малкомом.

Теперь «Жироне» предстоит, вероятно, сложнейшее и точно наиболее принципиальное испытание в чемпионате — каталонское дерби с «Барсой». Тем не менее предсказать результат сложно, хотя, казалось бы, фаворит очевиден!

Понятно, что сила бело-красных — в командной работе, а не в ярких исполнителях. И всё же у жиронцев есть пять главных тащеров плюс гений на скамейке.

Главный тренер Анхель «испанский Сергей Павлов» Мичел

Специалист возглавил «Жирону» ещё в те времена, когда та играла в Сегунде — летом 2021-го. Вместе они барахтались на её дне: с четырьмя очками и 20-м местом после пяти туров. Но затем парни собрались и выцарапали шестое место по итогам сезона, чтобы в двухматчевых разборках с «Эйбаром» и «Тенерифе» забрать путёвку в Ла Лигу. Туда, где их не было три года.

Мичел — кто-то вроде испанского Сергея Павлова: также выводил из пердива «Райо Вальекано» в 2017-м и «Уэску» в 2020-м.

Жиронские болельщики без ума от Мичела, и не только из-за турнирных успехов. Как вам, например, тот факт, что он чуть ли не сразу взялся за изучение каталонского языка?

«Необходимо очень стараться, чтобы освоиться на новом месте. Я не просто тренер. С недавних пор я живу в Жироне, это мой город. Хочу говорить по-каталонски и общаться с местными людьми», — обещал Анхель два с лишним года назад. И не обманул, конечно, быстро освоившись.

Анхель Мичел Фото: gironafc.cat

Мичел сразу же чуть не втащил «Жирону» в еврокубки, заняв 10-е место и отстав от «Осасуны» с седьмой «лигоконференционной» позиции всего на четыре очка. Но то было только разминкой. И всё благодаря яркому комбинационному футболу.

Тренер предпочитает играть по схеме 3-4-2-1 с насыщенным центром поля, много владея мячом и часто атакуя. Согласно статистике Sofascore, жиронцы в этом сезоне Ла Лиги в среднем владеют мячом 58,1% времени, чаще всех вскрывают соперников (34 гола), а также создают по 3,4 момента за матч. Для сравнения, у «Реала» 58,5%, 33 гола и 3,2 момента. Мичел, ты ювелир!

Способный на всё опорный полузащитник Алеш Гарсия

Гарсия незаменим. Буквально. Он единственный среди полевых игроков провёл все 15 матчей Ла Лиги без замен. А ещё опорник — одновременно главный шлагбаум, распасовщик и креативщик «Жироны». У него три гола при одном ожидаемом, четыре ассиста, 92% точных пасов, 21 отбор, 18 перехватов и лучшее в чемпионате количество передач в чужую штрафную — 93.

Сравним с более именитым коллегой Гарсии по амплуа — Илкаем Гюндоганом из «Барсы»: те же 15 матчей, но один гол (при 1,38 xG), три ассиста, 90% точности передач, 13 отборов, 11 перехватов и 66 кроссов. Тоже неплохо, и всё же Алеш в этом сезоне круче.

Алеш Гарсия и Илкай Гюндоган Фото: gironafc.cat/Getty Images

Когда-то Алеш играл за молодёжку «Манчестер Сити» и в 2017-м, когда ему исполнилось 20 лет, даже уходил за практикой в «Жирону». Не получилось и здесь, что привело к переходу в «Динамо» из Бухареста. В «Жирону» он вернулся свободным агентом одновременно с Мичелом. Итог у вас перед глазами.

Анхель, кстати, не просто тренирует Гарсию, но и воспитывает. Недавно опорник рассказал, что хотел бы поиграть за «Барселону». Ответ последовал незамедлительно: «Алеш ошибся. Хорошо помню, как в академии «Райо Вальекано» люди праздновали голы «Реала» больше, чем наши. Я надеюсь, что в «Жироне» будут преданы только «Жироне». Мы воспитываем на 100% своих и запустили проект, в котором возможно всё. Точка».

xG – ожидаемые голы

CA – любое действие, приводящее к удару команды по воротам

GCA – любое действие, приводящее к голу команды

Украинский дуэт — правый вингер Виктор Цыганков и нападающий Артём Довбик

Как россияне Дмитрий Хохлов и Валерий Карпин 21 год назад тащили внезапный «Реал Сосьедад», так и украинцы Виктор Цыганков и Артём Довбик ведут к вершинам удивляющую всех «Жирону».

Бывший правый вингер киевского «Динамо» пополнил состав каталонцев зимой, а экс-нападающий «Днепра-1» присоединился к нему летом. И оба они разрывают Ла Лигу: первым уже интересуется «Бавария», а второй набрал 11 результативных действий за 14 игр.

Теперь столкнём их с другими топами — Жоау Феликсом и Робертом Левандовским:

Цыганков: 13 матчей и 879 минут в Ла Лиге, 14 ударов (5 — в створ), 3 гола (при 2,67 xG) и 2 ассиста, 35 SCA и 5 GCA;

Феликс: 12 матчей и 807 минут в Ла Лиге, 27 ударов (12 — в створ), 2 гола (при 3,7 xG) и 2 ассиста, 29 SCA и 5 GCA;

Довбик: 14 матчей и 821 минута в Ла Лиге, 35 ударов (14 — в створ), 7 голов (при 6,77 xG и одном с пенальти) и 4 ассиста, 20 SCA и 6 GCA;

Левандовски: 13 матчей и 1017 минут в Ла Лиге, 36 ударов (13 — в створ), 7 голов (при 9,15 xG и двух с пенальти) и 3 ассиста, 28 SCA и 6 GCA.

Как итог:

Феликс чаще бьёт и находит моменты, однако Цыганков больше реализует и создаёт. Первый сейчас уступает второму;

цифры Левандовского и Довбика схожи, но при этом поляк чаще не реализует моменты и сыграл почти на 200 минут больше. В атаке Роберт при этом активнее, но к преимуществу команды по голам это не приводит.

Артём Довбик и Роберт Левандовски Фото: Getty Images

Скажи кто год назад Цыганкову и Довбику, что они будут вместе кошмарить Ла Лигу и выделяться на фоне топового дуэта из «Барсы», как сильно они удивились бы?

Бывший лавочник «Тоттенхэма» и «Саутгемптона» Пауло Гассанига

Этот парень вытаскивал «мёртвые» мячи и в прошлом сезоне. Держит он марку и сейчас. Пауло провёл в АПЛ аж семь лет, однако особо не выделялся. Что уж говорить, если вратарь только в одном сезоне отыграл больше 10 матчей. Его звёздный час настал именно в родной Испании.

За 28 встреч предыдущего розыгрыша Ла Лиги у него накопилось шесть «сухарей». За 15 этого — уже четыре. Да, «Жирона» — далеко не самая надёжная команда Испании. Парни Мичела пропустили 18 голов — прямо как «Атлетик» и «Сосьедад», гораздо больше «Реала» (9), «Атлетико» и даже «Лас-Пальмаса» (по 13). Тем не менее без Гассаниги всё было бы куда хуже.

У Пауло 47 сейвов (по 3,1 в среднем) и ни одного пропущенного мяча из-за пределов штрафной в 15 матчах (1350 минут). У Яна Облака, к примеру, 14 игр (1260 минут), 34 сейва (2,4 в среднем) и аж пять пропущенных банок после дальних ударов. Главная для Гассаниги игра случилась с «Райо Вальекано» — там он хоть и пропустил, но спасал как боженька и принёс жиронцам победу.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Мечта «Барселоны» левый вингер Савио

Инсайдер Жоаким Пьера на днях сообщил, что летом к соседям из Каталонии наверняка переедет бразилец Савио. И если сине-гранатовые не передумают, вряд ли кто-то станет препятствовать — ведь 19-летний левый вингер играет за «Жирону» на правах годичной аренды из скромного французского «Труа». Эти ребята даже в Лиге 2 идут на 14-м месте, а тут подогнали такой алмаз!

Несмотря на юный возраст, Савио моментально освоился в Испании и принялся разрывать: 15 матчей (1226 минут), 4+4 по «гол+пас» при 2,05 ожидаемого забитого мяча, 16 ударов (18 — в створ), 45 SCA и 11 GCA. Примерно каждый четвёртый фрагмент с ударом, к которому он причастен, приводит к голу! А таких эпизодов совсем не мало. Тот же Цыганков хоть и монструозен, но и близко не подобрался к этому гению!

Сравним показатели SCA и GCA Савио и непревзойдённого Джуда Беллингема: у англичанина 49 и 6. Комментарии излишни.

Савио и Джуд Беллингем Фото: gironafc.cat/Getty Images

Также достойны упоминания два суперветерана: с этого сезона возобновляющий карьеру после провала в «Баварии» 33-летний защитник Дейли Блинд и вечный бомбардир, 37-летний Кристиан Стуани, который дублем в концовке вырвал невероятную победу над «Валенсией» (2:1). А всего у неувядающего уругвайца пять банок в Ла Лиге.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Вскоре уйдёт из «Жироны» наверняка не только Савио, но и Цыганков с Довбиком, и Гарсия, который вряд ли прислушался к Мичелу насчёт верности нынешней команде. И всё же, пока они вместе, этот союз неудержим.

Не пропустите! Матч 16-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Севилья» в прямом эфире смотрите в Okko. Начало игры — 26 ноября в 18.15 мск.

* Реклама. 18+

Рекламодатель: ООО «ОККО»

Erid: 2RanykagLSc