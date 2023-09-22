Новая сенсация в Ла Лиге. «Жирона» кошмарит всех и не проигрывает!

Классический топ-3 чемпионата Испании – это две мадридские команды и одна каталонская. Сейчас, после пяти стартовых туров, в Ла Лиге новая вариация ведущей тройки: одна команда из Мадрида и две – из Каталонии. Наличие вверху таблицы «Барселоны», несмотря на накрывший её финансовый армагеддон, удивляет несильно. А вот «Жирона», у которой 13 очков после пяти туров, это вау!

Разумеется, удачный старт не гарантирует «Жироне» какого-то большого успеха на дистанции. Но эта команда в любом случае заслуживает внимания. Она выделяется не только результатами. Каталонцы ярко играют, открывают новые имена и гордо несут знамя City Football Group по испанской земле.

Пабло Мачин — бывший главный тренер «Жироны» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

О «Жироне» впервые всерьёз заговорили, когда она стала частью конгломерата с «Манчестер Сити» во главе. Когда команду тренировал Пабло Мачин, она впервые сыграла в Ла Лиге и с ходу заняла 10-е место. Каталонцы действовали симпатично, но самым важным в футболе Мачина всё же был прагматизм: схема с тремя центральными защитниками, активные фланги и резкие контратаки.

Из важных футболистов той «Жироны» в нынешней команде остались только Кристиан Стуани, Порту и Хуанпе. Тогда они были основными, а сейчас: Хуанпе – центральный защитник на самый крайний случай, Порту – просто резервист, и даже Стуани – пускай он и знает секрет вечной молодости – постепенно усаживается на скамейку.

Присоединившись к City Football Group, «Жирона» обрекла себя на постоянную текучку кадров. Клуб и так работал по принципу фермы, но благодаря связям своих новых покровителей каталонцы получили доступ к саженцам более высокого качества.

С таким подходом перебои в результатах неизбежны. Неудивительно, что после успеха с Мачином «Жирона» на несколько лет провалилась в Сегунду. Но перед началом прошлого сезона она вернулась в вышку и вот уже второй год восхищает и игрой, и результатами, и работой на рынке.

«Жирона» празднует очередной гол Фото: Fran Santiago/Getty Images

«Жирона» доминирует. Независимо от того, кто напротив. Младшая каталонская команда старается играть от себя. Она владеет мячом, прессингует, пытается создавать моменты впереди. В прошлом сезоне в гостях не проиграли «Барселоне» и «Реалу Сосьедад» – лучшей команде страны и ещё одному участнику Лиги чемпионов соответственно.

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Плюс младшая сестра «Ман Сити» дома грохнула «Реал» – 4:2! В том матче покер оформил нападающий Валентин Кастельянос. Минувшим летом «Лацио» купил его за € 15 млн. Купил, правда, не у «Жироны», а у «Нью-Йорк Сити» (в «Жироне» Кастельянос играл на правах аренды). Но команда из США – тоже часть City Football Group. Так что «Жирона» сработала по принципу Доминика Торетто: семья превыше всего. Развили игрока и помогли заработать конгломерату.

В нынешнем сезоне у «Жироны» пока был только один большой соперник – «Сосьедад» в гостях в 1-м туре. И, называя вещи своими именами, каталонцев возили. Но во втором тайме они отыгрались и удержали ничью. В первом же матче за клуб забил Артём Довбик, которого взяли на замену Кастельяносу.

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В следующих четырёх турах «Жирона» феерила: четыре победы при разности мячей 10:3. Конечно, надо делать скидку на уровень соперников: «Лас-Пальмас» и «Гранада» поднялись из Сегунды, «Хетафе» чуть не вылетел, а «Севилья» опять провалила начало сезона. Но ведь и «Жирона» совсем не гранд. Так что преуменьшать заслуги команды Анхеля Мичела не стоит.

На старте сезона у «Жироны» решают края. Справа зажигает Виктор Цыганков, слева – молодой бразилец Савио. При этом если Цыганков в «Жироне» с января и ещё в прошлом чемпионате показал, на что способен, то Савио – новичок, пришёл пару месяцев назад. Летом 2022-го, когда бразильцу было 18 лет, «Труа» выложил за него € 6,5 млн. Откуда у французов такие деньги? Это тоже часть City Football Group. Да-да, они везде!

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По линии City Football Group Савио и попал в «Жирону». Прошлый сезон он провёл в аренде в ПСВ, где почти не играл. А теперь парень в Испании, и это определённо его чемпионат. Савио прекрасен на пространстве. Левша, действует в основном слева – но при этом здорово смещается в центр, обыгрывает и под правую ногу тоже. Свой первый гол в Ла Лиге в матче с «Гранадой» он забил как раз из центральной зоны.

Плюс у «Жироны» очень активные крайние защитники. Савио слева поддерживает воспитанник «Реала» Мигель Гутьеррес, а Цыганкову справа помогает воспитанник «Барселоны» Арнау Мартинес (которого, к слову, «Барса» летом подумывала вернуть).

ДЕЙЛИ БЛИНД И ЭРИК ГАРСИЯ Фото: Getty Images

Атакующей мощи «Жироне» добавили и новые центральные защитники. Против «Гранады» впервые вышла связка Дейли Блинд – Эрик Гарсия. Один – левша, другой – правша, у обоих отличный первый пас. В матче с «Гранадой» к ним были вопросы, но на мяче оба были хороши, особенно Блинд.

На случай, если сбоят края или неудачно играет Довбик, есть проверенные Порту и Стуани. Первый уже принёс победу с «Лас-Пальмасом», а второй загрузил двушку «Хетафе» с Майоралем и Джене. Ещё есть молодой Пабло Торре, арендованный у «Барселоны». Из Колумбии за € 6 млн подписали 18-летнего нападающего Джона Солиса. В общем, надо быть готовыми, что скоро «Жирона» явит миру новую порцию звёздочек.

«Жирона» была близка к еврокубкам в прошлом сезоне, но в последнем туре всё же пролетела мимо Лиги конференций. Что касается сезона нынешнего – если банда Мичела продолжит играть так, как сейчас, Лиги конференций ей уже может быть мало. Конечно, это аванс. Но своим футболом и результатами «Жирона» его, пожалуй, заслужила.