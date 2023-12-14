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«Порту» — «Шахтёр» — 5:3, обзор и статистика матча, 13 декабря 2023 года, Лига чемпионов: таблица группового турнира

«Шахтёр» в матче с 8 мячами проиграл битву за плей-офф ЛЧ. Не помог даже скандальный гол
Анатолий Романов
«Порту» — «Шахтёр» — 5:3, обзор
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В ворота «Порту» засчитали гол, несмотря на то что лайнсмен поднял флаг. А Пепе вновь забил в 40 лет.

«Шахтёр» проиграл в Порту и выбыл из Лиги чемпионов в плей-офф Лиги Европы. Португальцы продолжат борьбу за трофей в главном еврокубке.

Лига чемпионов . Группа H. 6-й тур
13 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
5 : 3
Шахтёр
Украина
1:0 Галено – 9'     1:1 Сикан – 29'     2:1 Галено – 43'     3:1 Тареми – 62'     3:2 Эуштакиу – 72'     4:2 Пепе – 75'     5:2 Консейсау – 82'     5:3 Эгиналдо – 88'    

«Порту» и «Шахтёр» боролись за второе место в группе между собой. «Драконов» в домашнем матче устраивала ничья, а вот чемпиону Украины требовалась только победа. Несмотря на такие расклады, первые минуты игры прошли с заметным преимуществом хозяев. Команда Сержиу Консейсау давила прессингом и контрпрессингом, была близка к очень быстрому голу, когда уже на второй минуте Тареми чудом не забил головой после кросса. Тем не менее вскоре гол «Порту» состоялся. Экс-защитник «Зенита» Ракицкий на пару со своим партнёром по центру обороны Бондарем не разобрался при забросе за спину: Эванилсон протолкнул мяч вдоль ворот на Вандерсона Галено, и бразилец сделал счёт 1:0.

Казалось, всё было полностью в руках «Порту». «Шахтёр» с огромным трудом выходил из-под давления хозяев, а на момент гола «горняки» сделали всего три касания мяча на чужой трети поля. Но на исходе получаса игры команда Марино Пушича, удачно разбив два-три раза прессинг «драконов», отыгралась. Гол получился скандальным. В ходе атаки «Шахтёра» лайнсмен поднял флаг, сигнализируя об офсайде, однако главный судья Ковач не остановил игру. Оказалось, что и получавший мяч на грани офсайда Зубков, и забивавший после прострела из вратарской Сикан избежали попадания во вне игры. VAR проверил эпизод, после чего гол засчитали.

Португальцы устроили бурные споры с судьёй, объясняя, что они уже среагировали на поднятый флаг, да и сам рефери отменил взятие ворот из-за офсайда. Тем не менее хозяева «выпросили» себе только две жёлтые карточки (одну из них дали тренеру Консейсау).

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Разъярённые несправедливым, по их мнению, голом из-за ошибки лайнсмена игроки «Порту» прибавили в конце первого тайма и перед перерывом забили ещё раз. После розыгрыша стандарта партнёры нашли открывшегося у полукруга Вандерсона Галено, а тот сразу пробил – оформил дубль. У этого бразильца четыре гола в нынешней Лиге чемпионов – все в ворота «Шахтёра»!

После перерыва «Порту» даже увеличил процент владения мячом, игра в основном шла на половине поля «горняков». Гости надеялись на быстрые ответные атаки, которые совершенно не получались, либо на длинные забросы из глубины поля от Ракицкого. Его передачи с левой – это всегда опасно. Исходя из происходившего на поле, «драконы» были ближе к третьему голу, нежели команда Пушича к своему второму. И этот гол состоялся на исходе часа матча. «Шахтёр» ошибся при перепасовке в центре поля, хозяева организовали контрвыпад, и Вандерсон Галено отправил забивать Тареми.

«Порту» контролировал игру, тем не менее ещё через 10 минут «Шахтёр» вернул интриге слабое дыхание, сделав счёт 3:2. Этот гол тоже вызвал протесты португальцев. Хозяева утверждали, что в ходе голевой атаки после длинной передачи от вратаря «горняки» выиграли пару единоборств с фолами. Но главный судья и ассистенты на VAR не увидели причин отменять взятие ворот. Получился даже не гол, а автогол: форварду Сикану помогли забить отскоки от голкипера Диогу Кошты и Эуштакиу.

Однако «драконы» быстро вернули себе перевес в два мяча. И кто забил – 40-летний Пепе! После углового капитан хозяев выиграл борьбу на опережение у капитана «Шахтёра» Степаненко и пробил с левой. Получилось не идеально, но мяч всё же пересёк линию ворот.

В итоге «Порту» нанёс в два с лишним раза больше ударов, чем команда Пушича – 20:9 (в створ – 9:6, из штрафной – 13:8). А завершили эту голевую феерию ещё два гола в концовке второго тайма. Шику забил пятый мяч хозяев после очередной ошибки Бондаря, а потом свежий бразилец Эгиналдо, поразив дальний нижний угол, помог «Шахтёру» уйти от крупного поражения.

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