«Сити» и «Челси» — в АПЛ, «Барселона» и «Атлетико» — в Ла Лиге. Онлайн главных матчей дня

Сегодня, 16 декабря, состоится множество интересных матчей. В АПЛ главным образом интерес вызывают игры «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас» и «Челси» – «Шеффилд Юнайтед», в Ла Лиге интригуют встречи «Атлетик» – «Атлетико» и «Валенсия» – «Барселона», а в Лиге 1 не забываем о «Гавре» Далера Кузяева, который зарубится дома с «Ниццей».
Ещё любители английского футбола могут последить за встречей «Ньюкасла» и «Фулхэма».
В Испании домашние матчи, помимо прочего, сегодня играют «Сельта» и «Севилья». Их соперники – «Гранада» и «Хетафе» соответственно.
А ещё не забываем про Серию А, Бундеслигу, чемпионат Саудовской Аравии и многое другое! «Чемпионат» будет держать вас в курсе результатов главных матчей дня.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
- 16 декабря 2023
-
02:32
-
01:55
-
01:53
-
01:48
-
01:37
-
01:23
-
00:59
-
00:54
-
00:53
-
00:38
-
00:34
-
00:30
-
00:20
-
00:14
-
00:00
- 15 декабря 2023
-
23:57
-
23:48
-
23:45
-
23:44
-
23:32
-
23:31
-
23:18
-
23:17
-
23:00
-
23:00
-
22:55
-
22:48
-
22:42
-
22:38
-
22:31
-
22:17
-
22:04
-
22:00
-
21:51
-
21:44