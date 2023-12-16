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Манчестер Сити — Кристал Пэлас, Челси — Шеффилд Юнайтед, прямая онлайн-трансляция, АПЛ, 16 декабря 2023, где смотреть

«Сити» и «Челси» — в АПЛ, «Барселона» и «Атлетико» — в Ла Лиге. Онлайн главных матчей дня
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
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Главные матчи дня
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А ещё сегодня играют Далер Кузяев и его «Гавр».

Сегодня, 16 декабря, состоится множество интересных матчей. В АПЛ главным образом интерес вызывают игры «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас» и «Челси» – «Шеффилд Юнайтед», в Ла Лиге интригуют встречи «Атлетик» – «Атлетико» и «Валенсия» – «Барселона», а в Лиге 1 не забываем о «Гавре» Далера Кузяева, который зарубится дома с «Ниццей».

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Англия - Премьер-лига . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ещё любители английского футбола могут последить за встречей «Ньюкасла» и «Фулхэма».

Испания - Примера . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 18:15 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Испания - Примера . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Испании домашние матчи, помимо прочего, сегодня играют «Сельта» и «Севилья». Их соперники – «Гранада» и «Хетафе» соответственно.

Франция - Лига 1 . 16-й тур
16 декабря 2023, суббота. 19:00 МСК
Гавр
Гавр
Не начался
Ницца
Ницца
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А ещё не забываем про Серию А, Бундеслигу, чемпионат Саудовской Аравии и многое другое! «Чемпионат» будет держать вас в курсе результатов главных матчей дня.

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