А ещё сегодня играют Далер Кузяев и его «Гавр».

«Сити» и «Челси» — в АПЛ, «Барселона» и «Атлетико» — в Ла Лиге. Онлайн главных матчей дня

Сегодня, 16 декабря, состоится множество интересных матчей. В АПЛ главным образом интерес вызывают игры «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас» и «Челси» – «Шеффилд Юнайтед», в Ла Лиге интригуют встречи «Атлетик» – «Атлетико» и «Валенсия» – «Барселона», а в Лиге 1 не забываем о «Гавре» Далера Кузяева, который зарубится дома с «Ниццей».

Ещё любители английского футбола могут последить за встречей «Ньюкасла» и «Фулхэма».

В Испании домашние матчи, помимо прочего, сегодня играют «Сельта» и «Севилья». Их соперники – «Гранада» и «Хетафе» соответственно.

А ещё не забываем про Серию А, Бундеслигу, чемпионат Саудовской Аравии и многое другое! «Чемпионат» будет держать вас в курсе результатов главных матчей дня.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.