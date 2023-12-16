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Фавориты АПЛ, Серии А, Бундеслиги, Лиги 1, Примеры по версии суперкомпьютера Opta: Реал, ПСЖ, Бавария, Сити, Интер

«Реал» — вне конкуренции, а «Сити» отдаст титул? Суперкомпьютер назвал фаворитов топ-лиг
Никита Паглазов
Суперкомпьютер назвал фаворитов топ-лиг
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Машина не верит в провал «Баварии» и исключает интригу в Италии и Франции.

В топ-лигах Европы прошёл достаточно большой отрезок сезона. Определился круг команд, которые поборются за золото. В некоторых чемпионатах появилась интрига, которая не ожидалась до старта сезона! С помощью суперкомпьютера от Opta мы оценили шансы команд за золото в лучших европейских лигах.

АПЛ

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити»

Фото: Getty Images

Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити» – занимает четвёртое место в таблице после 16 туров. Редкий случай для последних сезонов. На первой строчке сейчас «Ливерпуль». В активе команды Юргена Клоппа 37 очков, у «МС» – 33. Однако Opta всё равно считает «горожан» фаворитами АПЛ. Вероятность их чемпионства оценивается в 48,6%, а у «Ливерпуля» – 31,4%. Третьим фаворитом считается «Арсенал» – 15,3%.

Турнирная таблица чемпионата Англии

Фавориты на титул чемпиона Англии:

  • «Манчестер Сити» – 48,6%;
  • «Ливерпуль» – 31,4%;
  • «Арсенал» – 15,3%,
  • «Астон Вилла» – 4,5%;
  • «Тоттенхэм» – 0,2%.

Вероятность золота для других команд – 0%. Интересно, что «Манчестер Юнайтед» суперкомпьютер отправляет на итоговое восьмое место, а «Челси» – на 10-е.

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Примера

«Барселона»

«Барселона»

Фото: Anadolu Agency via Getty Images

«Жирона» – главная сенсация сезона в Испании. Каталонцы лидируют после 16 туров, набрав 41 очко. Следом идёт «Реал» (39), «Барселона» и «Атлетико» (оба – по 34). Однако Opta отдаёт «Жироне» минимальные шансы на золото – 4,4%. Зато «Реал» – явный фаворит. Вероятность его победы в чемпионате оценивается в 80,5%. Интересно, что «Сосьедаду» Захаряна отводят 0,3%.

Турнирная таблица чемпионата Испании

Фавориты на титул чемпиона Испании:

  • «Реал» – 80,5%;
  • «Атлетико» – 11,7%;
  • «Жирона» – 4,4%;
  • «Барселона» – 3,1%;
  • «Реал Сосьедад» – 0,3%.
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Бундеслига

«Бавария»

«Бавария»

Фото: Getty Images

В прошлом сезоне чемпионата Германии «Бавария» почти потеряла титул. Однако «Боруссия» оступилась в последнем туре, подарив золото мюнхенцам. 11-летняя доминация продолжилась. В текущем чемпионате вызов гранду бросил «Байер». Команда Хаби Алонсо занимает первое место, опережая гегемона на четыре очка (у мюнхенцев матч в запасе). Болельщики «Байера» робко надеются, что проклятье команды прервётся в текущем сезоне. А как шансы Леверкузена на золото оценивает Opta? Суперкомпьютер считает фаворитом гонки «Баварию», отдавая ей 66,4% на титул. У «Байера» – 29,2%, остальные клубы имеют лишь призрачные надежды.

Турнирная таблица чемпионата Германии

Фавориты на титул чемпиона Германии:

  • «Бавария» – 66,4%;
  • «Байер» – 29,2%;
  • «РБ Лейпциг» – 3,6%;
  • «Боруссия» Д – 0,6%;
  • «Штутгарт» – 0,2%.
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Серия А

«Наполи»

«Наполи»

Фото: Getty Images

В чемпионате Италии за золото сражаются две команды – «Интер» и «Ювентус». У других команд остаются лишь надежды на титул. Например, шанс на золото действующего чемпиона – «Наполи» – 0,2%. А вот «Интер» – явный фаворит гонки. Суперкомпьютер Opta оценивает вероятность их чемпионства в 84,9%. Следом идёт «Ювентус» – 13,9%, хотя команда Массимилиано Аллегри отстаёт в таблице всего на два очка. Настолько убедительнее смотрятся «нерадзрурри» на поле.

Турнирная таблица чемпионата Италии

Фавориты на титул чемпиона Италии:

  • «Интер» – 84,9%;
  • «Ювентус» – 13,9%;
  • «Милан» – 1,1%;
  • «Наполи» – 0,2%.

«Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, займёт, по мнению суперкомпьютера, шестое место. Вероятность этого оценивается в 17,4%.

Лига 1

«ПСЖ»

«ПСЖ»

Фото: Getty Images

Самый явный фаворит на золото в топ-лигах находится во Франции (кто бы сомневался?). «ПСЖ» движется к дежурному чемпионству. Opta оценивает вероятность победы парижан в 93,7%, почти гарантируя титул команде Луиса Энрике. Удивительно, но суперкомпьютер отводит проценты ещё пяти командам. «Монако» Александра Головина – третий фаворит Лиги 1. Их чемпионство оценивается в 1,9%.

Турнирная таблица чемпионата Франции

Фавориты на титул чемпиона Франции:

  • «ПСЖ» – 93,7%;
  • «Ницца» – 3,2%;
  • «Монако» – 1,9%;
  • «Лилль» – 0,8%;
  • «Марсель» – 0,3%;
  • «Ланс» – 0,2%.

«Гавр» Далера Кузяева, по мнению Opta, займёт 15-е место. Вероятность этого составляет 13,7%.

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