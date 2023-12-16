«Реал» — вне конкуренции, а «Сити» отдаст титул? Суперкомпьютер назвал фаворитов топ-лиг

В топ-лигах Европы прошёл достаточно большой отрезок сезона. Определился круг команд, которые поборются за золото. В некоторых чемпионатах появилась интрига, которая не ожидалась до старта сезона! С помощью суперкомпьютера от Opta мы оценили шансы команд за золото в лучших европейских лигах.
АПЛ
«Манчестер Сити»
Фото: Getty Images
Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити» – занимает четвёртое место в таблице после 16 туров. Редкий случай для последних сезонов. На первой строчке сейчас «Ливерпуль». В активе команды Юргена Клоппа 37 очков, у «МС» – 33. Однако Opta всё равно считает «горожан» фаворитами АПЛ. Вероятность их чемпионства оценивается в 48,6%, а у «Ливерпуля» – 31,4%. Третьим фаворитом считается «Арсенал» – 15,3%.
Фавориты на титул чемпиона Англии:
- «Манчестер Сити» – 48,6%;
- «Ливерпуль» – 31,4%;
- «Арсенал» – 15,3%,
- «Астон Вилла» – 4,5%;
- «Тоттенхэм» – 0,2%.
Вероятность золота для других команд – 0%. Интересно, что «Манчестер Юнайтед» суперкомпьютер отправляет на итоговое восьмое место, а «Челси» – на 10-е.
Примера
«Барселона»
Фото: Anadolu Agency via Getty Images
«Жирона» – главная сенсация сезона в Испании. Каталонцы лидируют после 16 туров, набрав 41 очко. Следом идёт «Реал» (39), «Барселона» и «Атлетико» (оба – по 34). Однако Opta отдаёт «Жироне» минимальные шансы на золото – 4,4%. Зато «Реал» – явный фаворит. Вероятность его победы в чемпионате оценивается в 80,5%. Интересно, что «Сосьедаду» Захаряна отводят 0,3%.
Фавориты на титул чемпиона Испании:
- «Реал» – 80,5%;
- «Атлетико» – 11,7%;
- «Жирона» – 4,4%;
- «Барселона» – 3,1%;
- «Реал Сосьедад» – 0,3%.
Бундеслига
«Бавария»
Фото: Getty Images
В прошлом сезоне чемпионата Германии «Бавария» почти потеряла титул. Однако «Боруссия» оступилась в последнем туре, подарив золото мюнхенцам. 11-летняя доминация продолжилась. В текущем чемпионате вызов гранду бросил «Байер». Команда Хаби Алонсо занимает первое место, опережая гегемона на четыре очка (у мюнхенцев матч в запасе). Болельщики «Байера» робко надеются, что проклятье команды прервётся в текущем сезоне. А как шансы Леверкузена на золото оценивает Opta? Суперкомпьютер считает фаворитом гонки «Баварию», отдавая ей 66,4% на титул. У «Байера» – 29,2%, остальные клубы имеют лишь призрачные надежды.
Фавориты на титул чемпиона Германии:
- «Бавария» – 66,4%;
- «Байер» – 29,2%;
- «РБ Лейпциг» – 3,6%;
- «Боруссия» Д – 0,6%;
- «Штутгарт» – 0,2%.
Серия А
«Наполи»
Фото: Getty Images
В чемпионате Италии за золото сражаются две команды – «Интер» и «Ювентус». У других команд остаются лишь надежды на титул. Например, шанс на золото действующего чемпиона – «Наполи» – 0,2%. А вот «Интер» – явный фаворит гонки. Суперкомпьютер Opta оценивает вероятность их чемпионства в 84,9%. Следом идёт «Ювентус» – 13,9%, хотя команда Массимилиано Аллегри отстаёт в таблице всего на два очка. Настолько убедительнее смотрятся «нерадзрурри» на поле.
Фавориты на титул чемпиона Италии:
- «Интер» – 84,9%;
- «Ювентус» – 13,9%;
- «Милан» – 1,1%;
- «Наполи» – 0,2%.
«Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, займёт, по мнению суперкомпьютера, шестое место. Вероятность этого оценивается в 17,4%.
Лига 1
«ПСЖ»
Фото: Getty Images
Самый явный фаворит на золото в топ-лигах находится во Франции (кто бы сомневался?). «ПСЖ» движется к дежурному чемпионству. Opta оценивает вероятность победы парижан в 93,7%, почти гарантируя титул команде Луиса Энрике. Удивительно, но суперкомпьютер отводит проценты ещё пяти командам. «Монако» Александра Головина – третий фаворит Лиги 1. Их чемпионство оценивается в 1,9%.
Фавориты на титул чемпиона Франции:
- «ПСЖ» – 93,7%;
- «Ницца» – 3,2%;
- «Монако» – 1,9%;
- «Лилль» – 0,8%;
- «Марсель» – 0,3%;
- «Ланс» – 0,2%.
«Гавр» Далера Кузяева, по мнению Opta, займёт 15-е место. Вероятность этого составляет 13,7%.