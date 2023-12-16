Страшный момент в матче АПЛ. Капитан просто рухнул на газон без сознания

Страшный эпизод произошёл во втором тайме матча 17-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Лутоном». На 62-й минуте встречи защитник гостей Том Локьер рухнул на газон без какого-либо контакта. Что случилось с валлийским футболистом «Лутона»?

Когда Локьер потерял сознание, к нему сразу бросились футболисты обеих команд, сигнализируя медикам на скамейке, чтобы те поспешили на помощь. Главный тренер «Лутона» Роб Эдвардс также побежал ближе к месту инцидента. Медицинские службы начали экстренно оказывать помощь Локьеру. Судья Саймон Хупер прервал игру и отправил обе команды в раздевалку. Болельщики «Борнмута» скандировали имя защитника «Лутона», поддерживая его в критической ситуации. Локьера в итоге унесли с поля на носилках. Аккаунт «Лутона» в соцсетях сразу сообщил о произошедшем: «В игре произошёл перерыв. Тому Локьеру оказывают медицинскую помощь. Мы все с тобой, Локс».

Матч «Борнмут» — «Лутон Таун», после падения Локьера Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Журналист Sky Sports Гэри Тэпхаус сообщает, что врач «Борнмута» подтвердил, что Локьер «бодр и отзывчив». Футболист пришёл в сознание и реагирует на сигналы. Однако встреча «Борнмута» и «Лутона» всё равно не завершится сегодня. Всё же тяжёлая ситуация повлияла на обе команды.

Локьер, к слову, не впервые потерял сознание на поле. В мае 2023 года 29-летний футболист рухнул на газон во время матча за выход в АПЛ с «Ковентри». Локьеру оказывали помощь медицинские бригады обеих команд. Игрока унесли с поля в кислородной маске. Во время замены Локьер находился в сознании. Тогда в перерыве матча «Лутон» объявил, что игрока доставили в больницу для дальнейших анализов. В итоге у валлийца не нашли серьёзных проблем со здоровьем, и он вернулся на поле. Однако после второго подобного случая есть сомнения, что карьера Локьера в большом футболе продолжится.