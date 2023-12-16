Бакаев забил первый гол после ухода из «Зенита»! Реакция Зелимхана бесценна. Видео

Зелимхан Бакаев забил первый гол в ОАЭ! 27-летний россиянин отличился за «Аль-Вахду» в матче 12-го тура чемпионата с «Аль-Айном». Ранее Бакаев отдал один результативный пас в восьми встречах лиги. А теперь – забитый мяч.

На 54-й минуте встречи Зелимхан получил мяч от партнёра, ушёл по правому флангу от соперников и переиграл голкипера «Аль-Айна». Бакаев очень ярко отпраздновал гол с партнёрами. Да и забитый мяч действительно получился красивый, так что есть с чем поздравить россиянина. Оцените сами:

Ранее в 10 матчах чемпионата и Кубка ОАЭ Бакаев отдал один голевой пас: в 5-м туре с «Бани Ясом» (1:2). А дальше – тишина. Есть надежда, что теперь Зелимхана прорвёт. «Аль-Вахда» в итоге одержала победу над «Аль-Айном» (2:0) и поднялась на третье место в турнирной таблице. На их счету шесть побед, две ничьих и три поражения. Впереди у «Аль-Вахды» ещё больше половины сезона, есть время забраться на первое место, а Зелимхану – забить несколько голов.

Зелимхан Бакаев в чемпионате ОАЭ Фото: uaeproleague.ae

Напомним, Бакаев отправился в ОАЭ на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита». Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2023/2024. Аренда не предусматривает опции выкупа. Так что предстоящим летом Бакаев вернётся в Санкт-Петербург. И если покажет себя в «Аль-Вахде», то получит шанс на предсезонке в «Зените». Предстоящие полгода – важнейшие в карьере Зелимхана. Многое зависит от него.