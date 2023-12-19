«Жирона» опять скинула «Реал» с вершины! Такая классная игра каталонцев просто очаровывает

«Жирона» – главная сенсация сезона в чемпионате Испании. После 16 туров команда шла на первом месте в таблице. «Реал» в этом туре обыграл дома «Вильярреал» и поднялся на первую строчку, но «Жирона» имела шанс вернуться на вершину по итогам игры с «Алавесом». Каталонцы не проигрывали на протяжении восьми встреч (семь побед) и вряд ли собирались отдать очки «Алавесу».

«Жирона» с первых минут взялась за дело. Хозяева чаще владели мячом, создавали опасность у ворот «Алавеса», стремясь забить быстро. Хороший момент, например, упустил украинский форвард каталонцев Артём Довбик. Но именно он на 23-й минуте в итоге и открыл счёт. Защитник «Жироны» Ян Коуту пробил по воротам «Алавеса», голкипер гостей Антонио Сивера отбил, но не зафиксировал мяч. А Довбик сыграл на добивании, пробив головой под перекладину. Ничего удивительного: «Жирона» по-прежнему хороша.

Хозяева продолжили владеть инициативой после забитого мяча. По истечении 30 минут игры владение составило 72%-28% в пользу «Жироны». Не так много ударов наносили каталонцы, да и борьбы на поле было очень много. Но главное не количество, а качество голевых моментов. В итоге на 42-й минуте «Жирона» забила второй мяч. Порту получил пас с правого фланга от Коуту и классно в касание пробил по воротам «Алавеса». Сивера не успел среагировать на удар, совершив запоздалый прыжок. 2:0 – у гостей почти не оставалось шансов на спасение. «Алавес», идущий в середине таблицы, в первом тайме ничего не смог.

«Жирона» — «Алавес» — 3:0 Фото: Alex Caparros/Getty Images

На старте второго тайма обе команды пару раз огрызнулись. У «Алавеса», например, опасно бил по воротам головой защитник Марин, а форвард Риоха мощно приложился издали. А через пару минут «Жирона» пошла вперёд и заработала пенальти! Коуту накрутил на правом фланге Хавьера Лопеса, убежал от него, а тот в надежде на чудо срубил бразильца. Судья Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо без раздумий назначил пенальти, который уверенно реализовал Довбик, оформив дубль. Вопрос о победителе матча снят на 59-й минуте.

Скорости во встрече после этого чуть снизились. Но моменты были. «Алавес» уже не сильно думал об обороне, стараясь забить хотя бы один гол. Самый классный момент был у защитника Рубена Дуарте, зарядившего издали в перекладину. «Жирона» создала пару неплохих моментов. Пабло Торре неплохо пробил по воротам, но сейв сделал голкипер «Алавеса» Сивера. Хороший момент для хет-трика имел Довбик, но форвард хозяев из выгодной позиции пробил в небеса.

«Жирона» одержала 14-ю победу в сезоне, вернувшись на первое место. Сказка каталонцев продолжается. Единственное поражение команда потерпела от «Реала», который отстаёт от «Жироны» на два очка. До конца первого круга осталось два тура, в которых жиронцы сыграют с «Бетисом» и «Атлетико». Удержатся на первой строчке?