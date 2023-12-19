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«Жирона» — «Алавес» — 3:0, обзор матча 17-го тура чемпионата Испании, 18 декабря 2023 года

«Жирона» опять скинула «Реал» с вершины! Такая классная игра каталонцев просто очаровывает
Никита Паглазов
«Жирона» опять скинула «Реал» с вершины!
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«Жирона» – главная сенсация сезона в чемпионате Испании. После 16 туров команда шла на первом месте в таблице. «Реал» в этом туре обыграл дома «Вильярреал» и поднялся на первую строчку, но «Жирона» имела шанс вернуться на вершину по итогам игры с «Алавесом». Каталонцы не проигрывали на протяжении восьми встреч (семь побед) и вряд ли собирались отдать очки «Алавесу».

Испания - Примера . 17-й тур
18 декабря 2023, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
3 : 0
Алавес
Витория
1:0 Довбик – 23'     2:0 Порту – 42'     3:0 Довбик – 59'    

«Жирона» с первых минут взялась за дело. Хозяева чаще владели мячом, создавали опасность у ворот «Алавеса», стремясь забить быстро. Хороший момент, например, упустил украинский форвард каталонцев Артём Довбик. Но именно он на 23-й минуте в итоге и открыл счёт. Защитник «Жироны» Ян Коуту пробил по воротам «Алавеса», голкипер гостей Антонио Сивера отбил, но не зафиксировал мяч. А Довбик сыграл на добивании, пробив головой под перекладину. Ничего удивительного: «Жирона» по-прежнему хороша.

Хозяева продолжили владеть инициативой после забитого мяча. По истечении 30 минут игры владение составило 72%-28% в пользу «Жироны». Не так много ударов наносили каталонцы, да и борьбы на поле было очень много. Но главное не количество, а качество голевых моментов. В итоге на 42-й минуте «Жирона» забила второй мяч. Порту получил пас с правого фланга от Коуту и классно в касание пробил по воротам «Алавеса». Сивера не успел среагировать на удар, совершив запоздалый прыжок. 2:0 – у гостей почти не оставалось шансов на спасение. «Алавес», идущий в середине таблицы, в первом тайме ничего не смог.

«Жирона» — «Алавес» — 3:0

«Жирона» — «Алавес» — 3:0

Фото: Alex Caparros/Getty Images

На старте второго тайма обе команды пару раз огрызнулись. У «Алавеса», например, опасно бил по воротам головой защитник Марин, а форвард Риоха мощно приложился издали. А через пару минут «Жирона» пошла вперёд и заработала пенальти! Коуту накрутил на правом фланге Хавьера Лопеса, убежал от него, а тот в надежде на чудо срубил бразильца. Судья Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо без раздумий назначил пенальти, который уверенно реализовал Довбик, оформив дубль. Вопрос о победителе матча снят на 59-й минуте.

«Жирона» разнесла «Барсу» и показала главные проблемы команды Хави:
«Барселона» в кризисе. «Жирона» вскрыла три проблемы команды Хави
«Барселона» в кризисе. «Жирона» вскрыла три проблемы команды Хави

Скорости во встрече после этого чуть снизились. Но моменты были. «Алавес» уже не сильно думал об обороне, стараясь забить хотя бы один гол. Самый классный момент был у защитника Рубена Дуарте, зарядившего издали в перекладину. «Жирона» создала пару неплохих моментов. Пабло Торре неплохо пробил по воротам, но сейв сделал голкипер «Алавеса» Сивера. Хороший момент для хет-трика имел Довбик, но форвард хозяев из выгодной позиции пробил в небеса.

«Жирона» одержала 14-ю победу в сезоне, вернувшись на первое место. Сказка каталонцев продолжается. Единственное поражение команда потерпела от «Реала», который отстаёт от «Жироны» на два очка. До конца первого круга осталось два тура, в которых жиронцы сыграют с «Бетисом» и «Атлетико». Удержатся на первой строчке?

Главные топы «Жироны», которые вряд ли начнут следующий сезон в команде:
Испанию разрывает дерзкий выскочка. Пять звёзд «Жироны», за которыми придут топ-клубы
Испанию разрывает дерзкий выскочка. Пять звёзд «Жироны», за которыми придут топ-клубы
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