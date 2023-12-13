«Барселона» в кризисе. «Жирона» вскрыла три проблемы команды Хави

Шутка о том, что главная команда Каталонии – это «Жирона», больше не шутка. «Жирона» и «Барселона» схлестнулись на «Монжуике» в честном поединке, и банда в красно-белом оказалась сильнее. «Барса» прибита на всех фронтах: и на поле, и в таблице.

Будь на месте «Жироны» любая другая команда – «Алавес», «Осасуна», «Кадис», «Хетафе» – это не беспокоило бы «Барселону» так сильно. Но главной сенсацией чемпионата стала именно «Жирона» – команда из Каталонии, ближайший сосед «Барсы». И уступать соседу – и в таблице, и в очном матче – сине-гранатовым должно быть особенно болезненно.

При этом игра с «Жироной», после которой по «Барсе» лупят из всех орудий, глобально не открыла ничего нового. Команда Хави не стала проблемной вмиг. Она была проблемной и в прошлом сезоне, даже несмотря на победу в чемпионате и Суперкубке. Игра с «Жироной» просто напомнила о несовершенстве «Барселоны». Напомнила громко, поскольку и проигрыш получился шумным.

Если бы в прошлом сезоне в Ла Лиге нашлась команда-нежданчик вроде нынешней «Жироны», возможно, «Барселона» и не стала бы чемпионом. Это не более чем гипотеза, но факт в том, что сейчас, в сезоне-2023/2024, конкуренция в топе чемпионата Испании выше. Год назад не нашлось выскочки типа «Жироны», а «Реал» не был так свеж, как сейчас (пускай это более явно проявилось во второй части сезона).

«Барселона» — чемпион Испании-2022/2023 Фото: Jose Breton/Getty Images

«Барселона» ведь не существует в вакууме. Среда тоже важна. Возможно, во времена Хосепа Гвардиолы «Барса» могла не так сильно ориентироваться на то, что её окружает, потому что была чудовищно сильна. Но сейчас другая ситуация. «Барселона» не монолитна. И возросшая конкуренция не может на ней не сказываться.

Кстати, к разговору о монолите. В прошлом сезоне у «Барсы» были очень надёжно прикрыты тылы. Здесь важны две составляющие. Первая – крепкая оборона. Команду серьёзно усилили Кристенсен и Кунде, отличный сезон провёл Араухо, на более высокий уровень вышел Бальде.

Рональд Араухо, Андреас Кристенсен и Жюль Кунде Фото: Getty Images

И вторая составляющая – Марк-Андре тер Штеген. Если бы не расслабуха в конце сезона, «Барса» с тер Штегеном в воротах могла побить рекорд «Челси» по пропущенным голам в чемпионате в топ-5 лиг. Немец провёл выдающийся сезон. Так что успехи «Барселоны» – в огромной степени его заслуга.

Возвращаемся в настоящее. Тер Штегена уже несколько игр нет, вернётся он, судя по всему, нескоро. Пишут, что немцу нужна операция. Его сменщик Иньяки Пенья не лучшим образом сыграл с «Райо Вальекано», но затем освоился и заиграл намного увереннее. В частности, если бы не он, «Барселона» могла не удержать победу в матче с «Атлетико».

Марк-Андре тер Штеген и Иньяки Пенья Фото: Getty Images

Но всё же на фоне тер Штегена Пенье сильно не хватает класса и статуса. Нельзя со 100-процентной уверенностью утверждать, но можно допустить, что, когда в воротах Пенья, оборона «Барсы» не чувствует той уверенности, какую она чувствует с тер Штегеном. Пенье и защитникам, очевидно, не хватает сыгранности. И понятно, что это не главная проблема «Барселоны». Но на данном этапе, пока нет тер Штегена, это важно учитывать.

Ещё один важный момент – размен в атаке. Из Барселоны в Париж за крохотные отступные утащили Усмана Дембеле. И на его место взяли Жоау Феликса. Португалец ярко дебютировал, забил в Лиге чемпионов «Антверпену», а потом начал потихоньку затухать. Затем вспыхнул в матче с «Атлетико» – но с «Жироной» вновь растворился.

Дембеле, как к нему ни относись, может создать момент на самом ровном месте. Всё время, что он играет, у него были проблемы с дисциплиной. Но Хави нашёл с Усманом общий язык, доверился ему – и футболист не подвёл. В прошлом сезоне француз часто приходил на помощь, когда у «Барсы» не получалось создавать моменты с помощью командной игры.

Хави рассчитывал на Дембеле и многое сделал для того, чтобы Усман продлил контракт. Но сложилось как сложилось — Дембеле ушёл. И пришёл Феликс, который по стилю отлично подходит «Барсе», однако играет, только когда в настроении.

Усман Дембеле Фото: ALEX CAPARROS/GETTY IMAGES

«Барселона» стала слабее в результате размена Дембеле — Феликс. И это сказывается сейчас, когда нужен взрыв впереди, а устроить его некому. Феликс ищет вдохновение, Ямал очень талантлив, но ещё слишком молод, чтобы играть стабильно, Ферран Торрес – не тот, кто создаст момент без партнёров. Остаётся активный Рафинья, но, если его закрыть, взрываться в группе атаки больше некому.

Движком ещё может быть Гави, но он получил тяжёлую травму и выбыл надолго. Возможно, юный испанец не так важен для структуры «Барсы», как, например, Педри. Но Гави – это, как писала Джоан Роулинг, сердечная жила дракона. Он может завести, создать хаос. И он в этом хорош, аналогов ему у «Барселоны» нет. И сейчас бойца Гави его почти тёзке на «Х» очень не хватает.

Матч с «Жироной» не стал откровением, если говорить о «Барселоне». Да, 2:4, яркая перестрелка – это вау! Но ничего революционного в футбольном смысле с «Барселоной» в этом матче не произошло. «Жирона» просто подняла ковёр, под который Хави заметал все проблемы своей команды. И всё, что коуч «Барсы» старался сделать тайным, в очередной раз стало явным.