Первый зимний трансфер ЦСКА — не такой неожиданный, как может показаться

Мусаева вернули за скромные деньги, и в Москве ему должно быть даже проще, чем в «Балтике».

До открытия зимнего трансферного окна ещё больше месяца, а первая сделка в Премьер-Лиге уже оформлена. И речь не об аутсайдерах, которым нужно поскорее перестраиваться и пытаться спастись от вылета. ЦСКА выписал из «Балтики» нападающего Тамерлана Мусаева. Российский футбол наполнен инсайдами, но об этом трансфере не было известно ничего. Вплоть до официального объявления.

Трансфер Мусаева удивил многих не только внезапностью, но и самим своим фактом. У ЦСКА, конечно, есть проблемы с составом и его глубиной, но на бумаге кажется, что нападающих хватает: Фёдор Чалов, Антон Заболотный, Виктор Давила — все здоровы и играют. А что на самом деле? Разбираемся в трансфере подробнее.

Сколько заплатили за Мусаева и зачем он вообще понадобился ЦСКА?

Для Тамерлана это не чужой клуб. В 2014 году, когда парню было 13 лет, он попал в академию ЦСКА и пробыл там до 2015-го. Дальше были «Локомотив» и «Торпедо», но связь с армейцами уже зародилась. Главное, что о Мусаеве не забыли в ЦСКА. Клуб следил за воспитанником и воспользовался возможностью вернуть его, когда почувствовал необходимость в этом.

Мусаев в академии ЦСКА Фото: ПФК ЦСКА

Подтверждение — слова генерального директора ЦСКА Романа Бабаева: «Наши скауты давно наблюдали за Тамерланом. Когда юные футболисты уходят из нашей академии, мы всё равно не перестаём следить за их развитием — поэтому Тамерлан, естественно, был в наших списках. Уже на профессиональном уровне его качества были оценены по существу как селекционным отделом, так и тренерским штабом. Его приобретение вписывается в стратегию клуба по поиску молодых талантов, в том числе на внутреннем рынке».

Ещё один фактор — сумма сделки. По нашей информации, в контракте Мусаева с «Балтикой» были прописаны довольно скромные отступные — около € 250 тыс. Традиционно экономный ЦСКА такими шансами пользуется с радостью, тем более когда речь о перспективном игроке, поэтому и активировал опцию выкупа. Так что логично, что сделку провернули быстро и без лишнего шума.

Тамерлан Мусаев новичок ЦСКА «Это хороший шаг вперёд для моего развития. Я был в академии ЦСКА и теперь очень рад вернуться. Перед последним туром брат сказал мне, что есть интерес от ЦСКА, но не говорил ничего конкретного. И, уже когда начался отпуск, сказали, что есть активный интерес. Долго не думал, честно говоря, сразу согласился. Когда уходил из академии, была цель вернуться. Я хочу стать важной частью этого клуба и помочь ему».

Да и кадровая ситуация в атаке у ЦСКА не такая уж безоблачная, если брать контекст шире. Контракт с Заболотным истекает уже в конце сезона, с Чаловым — в конце 2024 года, и никакого продления пока не случилось.

В контексте контракта Чалова стоит помнить ещё и об интересе из Европы. СМИ писали, что за Фёдором следят «Марсель», «Трабзонспор» и другие турецкие клубы. А недавно слухи подтвердил и директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. Правда, и потенциальное продление соглашения он упомянул. «Интерес к Феде от европейских клубов абсолютно логичен, но никаких предложений на сегодня ЦСКА не получал. Конечно, клуб заинтересован и делает всё для продления контракта с Фёдором, хотя и стоит отметить, что переговоры очень тяжёлые», — сказал Брейдо «Матч ТВ».

Мусаев же куплен на перспективу, его соглашение рассчитано до лета 2028-го. К слову, как и у Давилы, если учитывать опцию продления. Складываем все описанные выше факторы — получаем трансфер. Уже не такой неожиданный, как могло показаться.

Мусаев в «Балтике» Фото: ФК «Балтика»

Мусаев правда нужен ЦСКА? Парадокс, но в Москве ему будет проще, чем в «Балтике»

Дальше встаёт вопрос игровой. Мусаев, хоть и зажигал в Первой лиге и успел позабивать за «Балтику» (2 гола в РПЛ, 2+1 в Кубке России), для многих болельщиков остаётся игроком-загадкой. Но в ЦСКА явно знают, почему в 22 года парень достоин повышения.

Роман Бабаев генеральный директор ЦСКА «Считаем, что у Тамерлана есть всё, чтобы продолжать прогрессировать в нашей команде. Нападающий обладает необходимым набором качеств габаритного форварда и при этом здорово смотрится при игре в комбинационный футбол».

Психология при таком карьерном прыжке тоже важна. И здесь возникает мини-парадокс, ведь в большом клубе Мусаеву, вероятно, будет играть даже легче, чем в Калининграде у Сергея Игнашевича. Так считает наш тактический автор Антон Михашенок, работавший в нескольких клубах и знакомый с плюсами и минусами Тамерлана:

— Изнутри знаю, что Тамик — невероятный профи и футболист, который стремится каждый день быть сильнее. У такого, безусловно, классного качества всегда есть обратная сторона — часто, когда что-то идёт не так, такие игроки начинают есть сами себя. Им кажется, что если они всё делают по максимуму, то и результат на выходе должен быть по максимуму, а так бывает не всегда. Такое внутреннее несоответствие, если оно продолжается долгое время, может остановить прогресс даже самого профессионального игрока.

Очевидно, что позиция команды в таблице и прыгающая роль в составе — то ты в основе, то на скамейке — чуть сказались на Мусаеве, и после отличного прошлого сезона он вернулся к состоянию лишь большого проспекта. Но в этом трансфере все стороны оказываются выигравшими: «Балтика» получает деньги за игрока, который не всегда проходил в основу (в этом нет оценки — просто констатация), ЦСКА берёт за небольшие деньги футболиста, который умеет и пользоваться телом, и играть с мячом, а сам Мусаев получит явно больше стартовой уверенности в ЦСКА. Понятно, что за место в составе придётся биться ещё плотнее, чем в Калининграде, но почти наверняка пропадёт важная составляющая — тягостное ощущение от того, что ты вкалываешь каждый день, но находишься в таблице низко. В ЦСКА Мусаеву, как ни странно, с психологической точки зрения должно быть проще, чем в нынешней «Балтике». Вопрос теперь заключается в том, как быстро Тамик сможет уверенность обратить в футбольный прогресс.