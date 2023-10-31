Мощная развязка в группе «Зенита» в Кубке. Игнашевич приблизил Ромащенко к отставке?

«Балтика» и «Ахмат» финализировали расклад сил в группе C Кубка России. Ранее «Зенит» победил немотивированные «Крылья» и закрепил за собой первую строчку. Так что, по сути, в Калининграде решалась судьба второго места — «Балтика» в случае победы или ничьей сохраняла его. А это ни много ни мало путь РПЛ в плей-офф. Но и у «Ахмата» был шанс туда попасть — побеждай соперника в основное время, и вот она вторая строчка. В общем, интрига в Калининграде была. Но какие же два разных тайма мы увидели.

«Балтика», хоть и начала матч лучше соперника, примерно к середине тайма подсела. Главное на стартовых минутах — множество грубостей. Травму чуть не получил Агаларов, жёсткий стык был у Уциева, еле-еле избежал столкновения Шелия. Потом пошли моменты: сначала у Гбамбле, дальше у того же Агаларова. Но все их запарывали. Вплоть до 34-й минуты, когда Швец классно подрезал мяч головой мимо Бориско.

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Дальше наступила десятиминутка Грозного. Агаларов мог забивать ещё, но пробил головой мимо цели. И, когда тайм уже завершался атаками гостей, которые стремились ко второму голу и одновременно ко второму месту, «Балтика» вспомнила, кто в Калининграде главный. Мусаев в штрафной откатил на Энрикеса, и тот пробил мимо Шелии.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Да, во втором тайме от «Ахмата» ждали продолжения агрессии. Но не увидели почти ничего. Потому что в самом начале засмотрелись на гол Мусаева. Вот где подлинная красота!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Дальше «Ахмат» словно покинул поле. То ли грамотные замены Игнашевича в перерыве, то ли перестроение игры грозненцев, но команду Ромащенко во втором тайме почти не было видно. Скорее, она выступала статистом, наблюдая, как соперник расправляется с её обороной. А у «Балтики» летело всё — словно за все нереализованные моменты в первой части чемпионата.

Сначала насладимся вторым шедевром от Мусаева.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Потом не менее классным голом Гузины.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Для «Ахмата» это провал. И пятое поражение подряд. В последний раз команда набирала очки 1 октября. Похоже, Мирослава Ромащенко ожидает серьёзный разговор с руководством. Потому что с такими результатами обычно долго не работают.

Что касается итогов группового этапа, «Балтика» закончила на крепком втором месте. Это единственный новичок РПЛ, который пробился в плей-офф Кубка. «Рубин», напомним, потерял шансы ещё до последнего тура. «Ахмат» остался третьим и попал в плей-офф, но сыграет там в Пути регионов.