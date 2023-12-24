45 фолов в главном дерби Турции! Крутая чемпионская гонка в Суперлиге

В Турции состоялся главный матч первого круга чемпионата. «Фенербахче» принимал на своём поле «Галатасарай» – две лучшие команды страны с отрывом в 13 очков от третьего места. На поле встретились множество известных футболистов: Доминик Ливакович, Душан Тадич, Эдин Джеко – с одной стороны и Мауро Икарди, Дрис Мертенс, Хаким Зиеш – с другой. При этом «Галатасарай» является действующим чемпионом, а «Фенербахче» уже 10-й год не может выиграть титул.

Как и ожидалось, матч получился весьма жёстким. Уже на 12-й минуте Брайт Осайи-Самуэль получил жёлтую за грубый прыжок в ноги сопернику. По ходу игры вообще возникало много стычек и споров с арбитром. А к судьям в Турции сейчас особое внимание на фоне скандалов.

Если борьбы было много, то самого футбола – не очень. В первом тайме счёт по фолам получился 10:10, а счёт на табло – 0:0. Собственно, голам и неоткуда было взяться. До перерыва никто ни разу не пробил в створ ворот, да и вообще по-настоящему опасных моментов просто не возникало.

Можно было сказать, что первый час небольшое преимущество оставалось за гостями. «Галатасарай» больше владел мячом и чаще бил по воротам. Однако на 61-й минуте «Фенербахче» получил великолепный шанс. Бывший полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски (в Турции он тоже выступает под 53-м номером) бил с линии штрафной площади и чуть-чуть не попал в дальний угол. А вскоре опасно бил уже другой игрок «Фенербахче» – Джошуа Кинг.

«Фенербахче» — «Галатасарай» Фото: Ahmad Mora/Getty Images

«Галатасарай» ответил на 77-й минуте. После навеса со штрафного на дальнюю штангу с метра бил Абдулкерим Бардакчи. Вратарь «Фенера» Ливакович совершил самый яркий сейв в этом матче. Вообще, «Галатасарай» солидно выглядел в этом сезоне Лиги чемпионов на фоне таких команд, как «Бавария» и «МЮ», но теперь в дерби смотрелся менее конструктивно в атаке.

Встреча так и завершилась без голов. Показательно, что за матч накопилось аж 45 фолов. Если брать чистое игровое время, то нарушение правил случалось почти каждую минуту. Так «Галатасарай» и «Фенербахче» продолжили делить первое место по набранным очкам. Кажется, это устроило оба клуба.