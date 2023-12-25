Суперлига — несбыточная мечта Переса. УЕФА проиграл суд, но в итоге победит

На прошлой неделе Суперлига и компания А22, которая курирует проект, праздновали грандиозную победу: Европейский суд постановил, что ФИФА и УЕФА злоупотребляют своим доминирующим положением, а также что запрет на запуск нового турнира не под их эгидой противоречит законодательству ЕС. Через пару часов после того, как был опубликован пресс-релиз решения суда, А22 запустил прямую трансляцию в YouTube с презентацией проекта Unify – формата Суперлиги.

Открытое соревнование с меритократической системой, бесплатное вещание для болельщиков, распределение 100% доходов турнира между всеми участниками в конце каждого сезона – всё это звучало помпезно, но, когда эмоции поутихли, стало понятно: УЕФА проиграл в суде, но всё равно в итоге победит.

Джанни Инфантино президент ФИФА «При величайшем уважении к Европейскому суду, решение на самом деле ничего не меняет. Исторически мы организовывали лучшие соревнования, так будет и в будущем. Мы продолжим проводить самые зрелищные, конкурентные и значимые турниры в мире и использовать наши доходы для развития футбола во всех уголках земного шара посредством программ солидарности, которые гарантируют менее привилегированным выгоду от этих высших соревнований».

Когда два с половиной года назад в медиа резко взорвалась бомба под названием «Суперлига», европейский футбол пережил первое землетрясение. Толчки ощущались несколько дней, но разрушительных последствий они не оставили: проект исчез из заголовков так же резко, как и появился. Дюжина клубов, которая изначально взбунтовалась против главного органа европейского футбола, в итоге превратилась в троицу, а спустя ещё какое-то время количество действующих лиц и вовсе сократилось до двух – остались лишь главные зачинщики переворота: руководители «Реала» и «Барселоны». Как показало время, самые алчные, жаждущие власти и денег, а также завидующие коммерческому успеху АПЛ люди, нуждающиеся в экстренном решении своих финансовых проблем.

Флорентино Перес и Жоан Лапорта не сдались после того, как их проект весной 2021-го схлопнулся, когда большинство участников решили его покинуть. Они не сдались, когда судья предварительно вынес решение в пользу УЕФА в декабре прошлого года. Они продолжали верить, что время для их революционных замыслов ещё настанет, поэтому тихо продолжали работать над обновлённым проектом. Для этого в Мадриде основали компанию А22, которая взяла на себя полное курирование и разработку нового формата.

РАЗНИЦА ЕВРОКУБКОВ УЕФА И СУПЕРЛИГИ

Столица Испании стала столицей грядущих реформ европейского футбола, где с трепетом, но с уверенностью ждали финального решения Европейского суда. А22, по утверждению генерального директора Бернда Райхарта, в течение многих месяцев общалась с клубами, экспертами, футболистами и журналистами, чтобы разработать идеальную формулу для «освобождения футбола» от монополии УЕФА. Перес и Лапорта тем временем мысленно рисовали себе миллиарды на счетах, мечтая о новом проекте-спасении.

На прошлой неделе им дали повод праздновать личную победу, о чём они наперебой и пошли заявлять общественности. Райхарт гордо заявил: «Постановление было довольно ясным – злоупотребление конкуренцией. Здесь нет никаких поводов для сомнений. Это чёткое решение и великий день для футбола. Мы выиграли право соревноваться. Монополия УЕФА закончилась. Футбол свободен. Клубы теперь свободны от угрозы санкций и ​​могут сами определять своё будущее».

Перес увидел в решении суда две вещи, «имеющих большое историческое значение»: «Во-первых, европейский футбол больше не является и никогда не будет монополией. Во-вторых, с сегодняшнего дня клубы будут хозяевами своей судьбы. Клубы видят наше право предлагать и продвигать европейские соревнования полностью признанным. Короче говоря, сегодня свободная Европа снова восторжествовала, а также футбол и его болельщики. Мы испытывали давление больше двух лет, а сегодня восторжествовали закон, разум и свобода. И по этой причине «Реал» продолжит работать ради футбола».

Флорентино Перес и Жоан Лапорта — главные шоураннеры Суперлиги Фото: Oscar J. Barroso/Getty Images

УЕФА в тот момент ограничился сухим комментарием, в котором выразил надежду, что футбольная пирамида европейского футбола, основанная на многолетней солидарности, сможет противостоять этой «угрозе» и всё же победит. После Александер Чеферин выступил в медиа и высмеял презентацию А22.

Александер Чеферин президент УЕФА «Сложно определиться, должно ли вас шокировать или всё же забавлять то шоу, которое мы увидели. Поскольку приближается Рождество, я всё же склоняюсь к тому, что увиденное меня сильно позабавило. Ощущение, что А22 увидела под ёлкой большой и красиво украшенный подарок, очень обрадовалась и начала праздновать. Но, если вы откроете эту коробку, вы поймёте, что там ничего нет».

Чеферин спокоен. Он указал на то, что в статье 7.4 правил УЕФА от редакции 2022 года говорится, что разрешение нового соревнования предоставляется при условии, что оно не окажет негативного влияния на нормальное функционирование уже существующих турниров под эгидой УЕФА. Организация настаивает, что это правило было разработано после консультаций с Европейской комиссией и оно необходимо «для защиты спортивных достоинств соревнований УЕФА, хорошего функционирования международного календаря, а также здоровья и безопасности игроков». Чеферин настаивает, что Европейский суд использовал старые данные для вынесения решения, так как дело началось в 2021-м, а изменения были принять годом позже.

Когда клубы один за другим вновь начали заявлять, что не присоединятся к Суперлиге, спокойствие и уверенность Чеферина начали возрастать. «Мы не будем пытаться их остановить, – заявил босс УЕФА. – Они могут создавать всё, что захотят. Я надеюсь, что они начнут своё фантастическое соревнование как можно скорее с двумя клубами. Я надеюсь, что они знают, что делают, но я не настолько уверен в этом. Футбол не продаётся».

Нассер Аль-Хелаифи, который не только занимает кресло в УЕФА, но ещё и является председателем Европейской Ассоциации клубов (ЕСА), поддержал своего коллегу: «Кто такие А22? Откуда они? Какова их история? Каков их профиль? Мы хотим поговорить с серьёзными людьми. Если они хотят проводить свои собственные соревнования – это нормально. Но лучшее клубное соревнование в мире — это Лига чемпионов. Бренд существует уже много лет. Вы знаете эту музыку. Мы как заинтересованные стороны держимся вместе, чтобы защитить футбол».

Они вместе с Чефериным просто насмехаются над реформаторами, потому что уверены, что земля под ними не дрогнет, как два года назад. Но их нынешнее спокойствие гораздо убедительнее, чем раньше, когда об этом масштабном проекте только появились первые новости в медиа. И это легко прослеживается по разнице реакций президента УЕФА: пока А22 не представила свой великий проект, Чеферин какими только словами не обзывался, как он только не выплёскивал свою злость, что в европейском футболе грядёт раскол. Сейчас он открыто смеётся над происходящим, уверенно вцепившись в своё кресло. И, честно говоря, его можно понять.

Александер Чеферин, президент УЕФА Фото: Getty Images

Опустим, что визуально и концептуально презентация проекта Суперлиги смотрелась дешёво и наскоро слепленной, от чего не создалось ощущения масштабности и грандиозности события, к которому они так долго готовились. Самое важное, что их идея звучит наивно.

Первый вопрос, который вполне очевидно возникает, – кто будет участвовать во всём этом благолепии? Английским клубам уже запретило правительство Великобритании. Кроме того, в уставе АПЛ на первой же странице указано: «Мы, владельцы, коллективно привержены Премьер-лиге и осознаём свою ответственность за её поддержку. Мы не будем заниматься созданием новых конкурентных форматов вне правил лиги». Правительства Италии и Франции сейчас тоже мобилизуются, чтобы разработать ограничения по вступлению своих клубов в Суперлигу.

Райхарт, конечно, уверен, что клубы удастся переубедить, но за счёт чего? Прямо сейчас у А22 нет никакой конкретной стратегии, кроме громких слов о свободе футбола.

Бернад Райхарт генеральный директор А22 «Многие клубы сделали заявления, в которых мы по-прежнему видим длинную руку 70-летней монополии. Сомневаемся ли мы, что УЕФА оказывает давление на клубы? Дайте им время, а мы убедим клубы. Мы собираемся убедить клубы. Лучшие клубы Европы. Я вам обещаю, что сегодняшний футбол не предан монополии до конца».

Тут мы приходим к главному – а за чей счёт будет праздник? Райхарт говорит, что основное финансирование будет идти от рекламы, и за счёт этого доходы Суперлиги будут достигать до € 3 млрд в год. А22 считает, что бесплатный показ футбола привлечёт миллиарды болельщиков по всему миру, а рекламодатели придут на аудиторию и распотрошат свои толстые кошельки в обмен на цифры. Но эта идея – волшебная пыль в глаза. Ровно как и слова о том, что инвесторы уже пришли.

Бернад Райхарт генеральный директор А22 «Саудовские деньги не стоят за Суперлигой. Мы говорили с инвесторами из Европы и США. Я могу гарантировать деньги в американском инвестиционном фонде. Это уже точно. Не сомневайтесь, что у нас есть инвестиции и возможности для создания потоковой платформы, чтобы транслировать лучший футбол в прямом эфире и бесплатно. Мы уверены в надёжности этой модели. Идея в том, что всё всегда будет бесплатно. Всегда».

Можно подумать, что это мудрый ход, главная цель которого – прогнуть УЕФА и заставить шевелиться. Найти больше рекламодателей, пересмотреть систему распределения доходов и заключения ТВ-контрактов. Так уже когда-то сделал Сильвио Берлускони, которому тоже хотелось больше зарабатывать на «Милане», но в этом случае не кажется, будто А22, Перес и Лапорта задумали что-то подобное. Пересу, который уже много лет вещает про перемены в европейском футболе и увеличение его коммерциализации, попросту хочется ещё больше денег в своём кармане.

Варианты развития событий

Первый – УЕФА придумает ещё один турнир. Всё-таки там тоже сидят не благородные воротнички, которые искренне любят футбол за эмоции. Там тоже все любят деньги, и футбол для них в первую очередь продукт, а не игра, поэтому Суперлига и выглядит для них какой-никакой, но угрозой. Так что не стоит удивляться, если организуется очередная Лига чего-нибудь.

Второй – Суперлига появится, но не через два сезона и даже не через три. А22 доработает свой проект, сделает его более вменяемым и реальным, найдёт реальных инвесторов, которые открыто скажут: «Да, мы даём проекту столько-то миллиардов». Но пока всё это кажется несбыточной мечтой её создателей, поэтому наиболее вероятен третий вариант: всё останется как есть, проект схлопнется, потому что УЕФА десятилетиями нарабатывал статус и раздувал авторитет.

Правда, через какое-то время реформы всё равно произойдут. Но сейчас европейский футбол ещё не готов к таким масштабным потрясениям.