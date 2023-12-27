«Ты когда водку пьёшь, то закусывай». Не только Смолов жестит с болельщиками в соцсетях

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов резко ответил болельщику в соцсетях. Футболист опубликовал фото с сигарой, и в комментарии пришёл поклонник бело-голубых. «Где Кубок, клоунито?» — спросил болельщик. Ответ Смолова был не менее резким: «У меня их два, нищета, а твои где?» Далее градус переписки упал, но слова Смолова оказались резонансными. Форвард «Динамо» не единственный игрок, жёстко отвечавший болельщикам. Вспоминаем случаи, когда люди из мира футбола жестили в комментариях.

Соболев-стример и грубость болельщика

Александр Соболев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Форвард «Спартака» Александр Соболев любит стримить. Периодически в своих трансляциях на платформе Twitch он рубится в игры. Во время одного из таких стримов болельщик отправил Соболеву донат, задав вопрос о состоянии «Спартака» с использованием ненормативной лексики. Александр жёстко ответил: «Что с командой? Я тоже могу задать тебе такой вопрос: а что с ней? Ты сейчас думаешь, что как‑то задел меня этим вопросом? Ты когда водку пьёшь, то обязательно закусывай. 300 рублей направил на благотворительность — вот за это молодец. Хоть какая‑то от тебя польза». Позже болельщик снова отправил Соболеву донат, извинившись за резкость.

Деспотович и мама

Джордже Деспотович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В 2021 году «Рубин» уступил польскому «Ракуву» в квалификации Лиги конференций. Болельщики казанского клуба сильно расстроились и пришли в комментарии к игрокам в соцсетях. Один из фанатов написал в аккаунте «Матч Премьер»: «Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, что если бы не Казахстан, то он играл бы сейчас в «Барселоне» или «Реале»? Где Деспотович?» А футболист пришёл и лаконично ответил: «С твоей мамой».

Позже Деспот извинился за свои слова, а «Рубин» провёл акцию: на следующий матч казанцев в РПЛ с «Крыльями Советов» любой болельщик, покупая один билет, мог привести маму на стадион бесплатно.

Дзюба — защитник одноклубника

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Артём Дзюба — вероятно, главный поставщик новостей среди российских футболистов. Нападающий «Локомотива» всегда выражается ярко и остро. Не стал исключением и случай, связанный с его одноклубником — защитником Станиславом Магкеевым. Тот получил травму крестообразных связок в матче 26‑го тура РПЛ-2022/2023 с «Сочи». Один из болельщиков написал: «Как похорошел «Локо» без Магкеева! Здоровья нашему защитнику, но этому «дереву» в запасе после выздоровления нужно сидеть. Спасибо всей команде! Года два не видел такой уверенной игры в течение всех 90 минут!» В ответ Дзюба выдал мотивационную речь: «Дурак ты! Мы одно целое! И он классный защитник! Мы все друг за друга».

Мудрик спрашивает болельщика про «Золотой мяч»

Михаил Мудрик Фото: Getty Images

Украинский вингер перебрался в «Челси» в январе 2023 года. Но до сих пор не стал важным игроком команды, поскольку никак не может набрать идеальную форму. Болельщики иронизируют над навыками Мудрика. Один из фанатов посоветовал ему научиться делать повороты с мячом на 360 градусов. Михаил ответил: «Почему ты ещё не выиграл «Золотой мяч»?»

Кокорин против хейтеров

Александр Кокорин Фото: arisfc.com

Период в «Фиорентине» — не лучший в карьере Кокорина. Александр не смог стать важным игроком «фиалок», появляясь на поле лишь эпизодически. В конце сезона-2021/2022 «Фиорентина» квалифицировалась в Лигу конференций, а Кокорин в соцсетях поздравил клуб с достижением. В комментарии пришёл болельщик из Беларуси и с сарказмом указал на игровое время Александра: «216 минут за клуб за два сезона и ноль ассистов и голов, сильно». Ответ Кокорина: «Кирилл, иди картошку у себя копай».

На Кипре же форвард стал лидером «Ариса». По итогам сезона-2022/2023 команда стала чемпионом, а Кокорина признали лучшим футболистом года. Россиянин опубликовал фото с празднованием титула с одноклубниками. В комментариях один из подписчиков решил поиронизировать над Кокориным: «Санёк, ты же прекрасно понимаешь, что «Арис» на Кипре — беспородная собака. Когда есть «Омония» и АПОЭЛ, вы никто». Александр снова был краток: «Никто — это ты, а мы чемпионы».

Селихов — защитник Глушакова

Денис Глушаков и Александр Селихов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В сезоне-2018/2019 в «Спартаке» разгорелся мощный конфликт между тренером Массимо Каррерой и двумя лидерами — Денисом Глушаковым и Андреем Ещенко. Итальянец из-за лайков футболистов под постом с критикой в его адрес сослал их в дубль. Позже Карреру уволили в связи с неудовлетворительными результатами, а болельщики «Спартака» возненавидели Глушакова, посчитав, что он «слил» тренера.

Негатив сопровождал Дениса до самого ухода из клуба. Александр Селихов вёл трансляцию в одной из соцсетей, когда один из фанатов нецензурно оскорбил Глушакова в комментариях. Вратарь «Спартака» в ответ назвал болельщика таким же словом, добавив: «За Глушака ******* [разнесу]». Глушаков в итоге покинул «Спартак» в конце сезона.

Ирония — главный инструмент Карпина

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный тренер «Ростова» и сборной России отличается прямолинейностью и остротой фраз. Карпин — генератор классных новостей и за время тренерской деятельности подарил кучу легендарных мемов — от «игра была равна» до общения с болельщиками «Спартака» после матча с «Порту». В соцсетях Карпин также неординарен. Например, в 2020 году он поздравил команду и болельщиков «Ростова» с победой над «Спартаком» в РПЛ. Один из фанатов красно-белых пришёл в комментарии и спросил: «Валерий Георгиевич, что же ваш автобус в Лигу Европы не заполз?» Ответ Карпина получился блестящим: «А ваш почему даже не подъехал?» Троллинг засчитан.

В 2021-м болельщик «Ростова» упрекнул Карпина в том, что клуб не играет в Лиге чемпионов (кхм?). Тренер ответил на комментарий в свойственной манере: «Может, денег дашь чуток под Лигу чемпионов? А то туда больше никто же не хочет, кроме нас».

Слуцкий снизил градус ожиданий болельщиков «Рубина»

Леонид Слуцкий Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В январе 2020 года «Рубин» приобрёл у польского «Леха» полузащитника Дарко Йевтича. Болельщики казанцев встретили трансфер без энтузиазма. Один из фанатов пришёл в комментарии и спросил: «Что за ноунейм?» Неожиданно ответ последовал от главного тренера — Леонида Слуцкого. Он поинтересовался у болельщика: «А вы Месси ждали?»

Широков троллил фанатов «Спартака»

Роман Широков Фото: Олег Еремин, «Чемпионат»

Соцсети Романа Широкова в начале-середине 2010-х — огонь. В то время было непривычно видеть футболиста, активно ведущего свои аккаунты. Широков постоянно выдавал мощные панчи, например, поздравляя болельщиков «Спартака» «с заслуженным поражением». А в конце 2015 года Роман снова зацепился с фанатом красно-белых. Болельщик написал, что достанет бутылку шампанского, а Широков выдал ответное пожелание: «Очередной трофейный год обмоешь, всё правильно». А ведь меньше чем за год до этого комментария Широков принадлежал красно-белым.