Ярчайшие конфликты РПЛ между тренерами и звёздами. Какой из них был самым громким?

«Спартак» зачастую примагничивает скандалы, и недавно состоялся ещё один: Гильермо Абаскаль отстранил Александра Соболева от тренировок с основой из-за подорванной дисциплины (саботировал командные завтраки) и расшатывания обстановки в коллективе (недоволен разным отношением тренера к легионерам и россиянам).
Подобные конфликты происходили и раньше — и не только в «Спартаке». Самое время вспомнить о них и проголосовать за самые яркие. Список формируется в зависимости от голосов пользователей «Чемпионата» в онлайн-режиме.
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Игорь Денисов против Станислава Черчесова, 2015 год
Из-за чего поссорились: кажется, этот дуэт не мог не закончить конфликтом. Своенравный полузащитник предъявлял тренеру за отсутствие в составе Юсупова, который был близок к переходу в «Зенит», и в личной беседе с Борисом Ротенбергом-младшим рассказывал, почему тот на самом деле играет. Черчесов не сдержался и позвал игрока сойтись с ним один на один — в ответ услышал, что ему больше не подадут руку.
- Денисов: «При всём «Динамо» он мне указал на душ, сказал: «Пошли, будем там с тобой...» Не знаю, что он там хотел. Может, я ему понравился. Но я интеллигентно отказался. Потом он меня вызвал в кабинет на базе. Всё, что я думал, сказал ему в глаза. При команде ничего не стал говорить. Он на всю базу орал, что такой, мягко скажем, урод за километр к базе не подойдёт, кричал: «Я его закопаю! Кто он такой? Эту фамилию Денисов сотру, и про него все забудут». Хотя я не понимаю такого обращения».
- Черчесов: «Денисов диктовал, кого ставить в состав, не пожал мне руку. Я его пригласил, спросил, в чём дело, и Денисов, цитирую, сказал, что «ни за человека, ни за тренера меня не считает». Я для него не существую. Попросил его повторить, он повторил. Человека он больше не увидит, тренер с ним работать не будет. На этом всё».
Чем всё закончилось: Денисова отстранили и выставили на трансфер. Через три месяца Андрей Кобелев сменил Черчесова и вернул Игоря в основу. Однако прошло ещё три месяца, и футболиста снова убрали из состава — теперь из-за конфликта с динамовским врачом.
Максим Калиниченко и Егор Титов против Станислава Черчесова, 2008 год
Из-за чего поссорились: в июле 2008-го «Спартак» сгорел ЦСКА 1:5, и разгневанный Черчесов за «отсутствие мотивации и командного духа» отправил в дубль сразу нескольких лидеров — Титова, Калиниченко и Моцарта. Вся троица решение так и не поняла. Егор и вовсе рассказывал, что тренер просто свёл с ним давние счёты.
Чем всё закончилось: Моцарта быстро вернули в основу, а с Калиниченко и Титовым расстались, хотя они оба ещё могли приносить пользу клубу. Месяц спустя ушёл и тренер, уступив 1:4 в первом матче квалификации Лиги чемпионов киевскому «Динамо».
Артём Дзюба против Валерия Карпина, 2009-2021 годы
Из-за чего поссорились: у футболиста и тренера давний конфликт, и тянется он с 2009-го. Дзюбу обвинили в краже денег у Владимира Быстрова и дважды подряд отправили из «Спартака» в аренду в Томск. Через несколько лет Артём сказал: «Когда я опять уходил в «Томь», у Карпина было очень много условий. Он говорил: «Продлевай контракт, или я тебя сгною. Ты закончишь с футболом. Я тебя зарою, ты никогда нигде не всплывёшь. Это моё слово, ты как футболист кончился». Я столько угроз от него наслушался».
Чем всё закончилось: Дзюба и Карпин ещё долго обменивались язвительными высказываниями (первый — куда чаще) и в 2015-м, как сообщал журналист Сергей Егоров, даже чуть не подрались в отеле, где случайно пересеклись. Забыть старые обиды удалось только в 2021-м, когда Дзюба мечтал вернуться в сборную России. Артёму это, впрочем, не помогло.
Артём Дзюба против Унаи Эмери, 2012 год
Из-за чего поссорились: «Динамо» размазало «Спартак» 5:1, и Артём в микст-зоне исполнил моментально вошедшие в золотой фонд цитат слова: «Пусть говорит наш тренеришка». В 2018-м нападающий раскрыл «Чемпионату», почему тогда не сдержался: «Я единственный раз психанул в открытую. Эмери тогда зашёл в раздевалку и сказал: «Ребята, ничего страшного, всё хорошо, все молодцы». Словно ничего не произошло. Все игроки начали орать, визжать: «Чего хорошего-то?!»
Чем всё закончилось: Эмери уволили в тот же день, а в 2017-м испанец написал автобиографию и объяснил, что Дзюба настраивал против него не только игроков «Спартака», но и журналистов.
Дмитрий Аленичев против Александра Старкова, 2006 год
Из-за чего поссорились: звёздный полузащитник вернулся в родной клуб явно не для того, чтобы плотно обосноваться на лавке, но латвийскому тренеру было всё равно. Аленичев не стерпел подобного отношения и выдал эпохальное интервью: назвал Старкова «тупиком для «Спартака» и не отвечающим за слова человеком.
Чем всё закончилось: Аленичева тут же отчислили, и вскоре он завершил карьеру. Старков же окрестил поступок звезды «ножом в спину» и через пару недель попросился в отставку. Фанаты красно-белых были довольны, ведь они единодушно поддержали легенду клуба.
Денис Глушаков и Андрей Ещенко против Массимо Карреры, 2018 год
Из-за чего поссорились: актёр Дмитрий Назаров (внесён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) выложил в соцсети видео со стихотворением собственного сочинения, где гнал Карреру из «Спартака». Глушаков и Ещенко поставили лайки под разными постами на эту тему и потом оправдывались, что сделали это «на автомате», не просматривая содержание. Но было уже поздно: обоих отправили в дубль.
Чем всё закончилось: спустя время Ещенко рассказал, что итальянец признался ему — ты просто пошёл прицепом за товарищем по несчастью: «Каррера говорил: «Ты должен меня понять. Не могу Глушакова убрать, а тебя оставить». Да, лайк был поводом, чтобы оправдать решение по Глушаку». Через два месяца после отстранения футболистов Карреру уволили, и Олег Кононов вернул их в основу. Андрея болельщики красно-белых встретили сдержанно, а вот Глушакову посылали массовые лучи ненависти — ссору с тренером-интеллигентом, который принёс клубу первое за 16 лет чемпионство, ему не простили.
Игорь Денисов и Александр Кержаков против Лучано Спаллетти, 2012 год
Из-за чего поссорились: «Зенит» выложил за звёздных Халка и Витселя € 80 млн. Русскоговорящие лидеры клуба не оценили солидные зарплаты новичков и захотели прибавки. По слухам, речь шла об Анюкове, Широкове, Быстрове, Денисове и Кержакове. Получив отказ, первые трое смирились, четвёртый отказался выходить на поле во время выезда в Самару, а пятый поддержал четвёртого.
Чем всё закончилось: Кержакова и позже Денисова (после разговора с Алексеем Миллером и показательных извинений) вернули в основу, но конфликты в команде не исчезли: Александр называл итальянца двуличным, а Игорь предъявлял Халку и Витселю за плохую самоотдачу. 10 лет спустя форвард признал свою неправоту:
- Кержаков: «Становится стыдно за своё поведение. Я говорил, что Спаллетти двуличный, но тренер вынужден балансировать между огромным количеством амбициозных людей. Мне очень жаль, что я произнёс те слова, ещё раз приношу извинения».
Дмитрий Лоськов и Вадим Евсеев против Анатолия Бышовца, 2007 год
Из-за чего поссорились: опытный тренер возглавил «Локомотив» и не сработался с легендами, поочерёдно расставшись с ними. Вот как позже оба игрока вспоминали те времена:
- Евсеев: «Бышовец убрал меня и Лоськова, потому что мы были слишком неудобны ему и слишком сильная была ассоциация с Сёминым и недавними большими победами. Уход помог мне лучше понять, как ценят болельщики «Локо» тех, кто был частью клуба. Я не здоровался с ним после этого».
- Лоськов: «Бышовец рассказывал, что он избранный свыше и послан сюда научить нас играть в футбол. Когда он убрал Вадика Евсеева, я понимал, что буду следующим».
Чем всё закончилось: Евсеев и Лоськов перешли в «Сатурн», заняли пятое место в Премьер-лиге и обогнали родной «Локо», ставший седьмым. Бышовец доработал до конца сезона, выдал гениальное «есть предел положительным человеческим качествам, но человеческой мерзости нет предела» и вскоре покинул команду.
Игорь Семшов, Андрей Воронин и Александр Самедов против Сергея Силкина, 2012 год
Из-за чего поссорились: во второй половине сезона-2011/2012 «Динамо» забуксовало. Силкин стал менять состав и тактику, и команда раскололась. С тренером конфликтовали сразу трое лидеров, а Семшов пошёл дальше и после замены не пожал коучу руку.
Чем всё закончилось: Воронин на год уехал в «Фортуну», Самедов ушёл в «Локомотив» и обвинил в этом Силкина, а сам тренер продержался на посту ещё несколько месяцев. Остался один лишь Семшов.
- Самедов: «Не рассматривал вариант расставания с «Динамо», но выяснилось, что тренер во мне не заинтересован. Подумал, раз он не сказал об этом лично, а говорил за спиной, то правильным будет уйти. Кажется, своей игрой я не заслужил подобного отношения».
- Силкин: «Если человек не хочет оставаться в «Динамо», мы его удерживать не будем. Никто Самедова не выгонял, он сам решил уйти. Делать из себя страдальца в этой ситуации Саше по меньшей мере несолидно».
Георги Пеев и Захари Сираков против Станислава Черчесова, 2013 год
Из-за чего поссорились: после переезда в Пермь тренер избавился от ветеранов клуба Алексея Попова и Сергея Волкова, а позже отправил в дубль двух лидеров из Болгарии. Они сперва даже не поняли причину, но затем выяснилось — дело в «косом взгляде».
Чем всё закончилось: конфликтующие стороны пожали руки уже через неделю. Через несколько лет оба футболиста признались, что уважают Черчесова.
- Сираков: «Даже не понял, почему нас отправили в дубль. Я неконфликтный человек, и потом всё было нормально».
- Пеев: «У Черчесова была практика избавляться от лидеров, чтобы его затем все слушали. Так было в «Спартаке», когда он выгнал Титова с Калиниченко, и в других командах. В «Амкаре» он хотел поступить так со мной и Сираковым. На одной из тренировок мы якобы не так посмотрели на него. Может, ему нужен был повод, и он решил не церемониться с нами. Но через неделю успокоился и сам позвал на встречу. Всё наладилось, и я провёл чуть ли не лучший сезон в карьере».
Артём Дзюба и Олег Шатов против Роберто Манчини, 2017 год
Из-за чего поссорились: при итальянце оба игрока перестали попадать в состав, и зимой «Зенит» сбагрил их в аренду. Ни Дзюба, ни Шатов из-за контрактных обязательств ситуацию никак не комментировали.
Чем всё закончилось: Артём и Олег ради игры с «Зенитом» заплатили неустойку: первый — за счёт бюджета Тулы, второй — из своего кармана. Затея удалась: Шатов забил победный гол за «Краснодар» и не сдержал слёз, а Дзюба оформил за «Арсенал» ничейные гол+пас и отпраздновал прямо перед Манчини. Когда итальянец покинул Россию, нападающий откровенно его «замочил» в прессе:
- Дзюба: «Вообще не могу сказать, что Манчини — тренер. Бизнесмен, дипломат — возможно. Он сказал, что я разлагаю коллектив, расслабляю Кокорина и что меня боятся иностранцы. Мол, с русскими дружу, а легионеров пугаю. Полный бред!»
Алан Дзагоев против Леонида Слуцкого, 2011 год
Из-за чего поссорились: по ходу финала Кубка России — 2010/2011 с «Аланией» (2:1) тренер ЦСКА заменил полузащитника во втором тайме, чем того крайне расстроил. Дзагоев не пожал руку Слуцкому и наорал на него с матом, за что отправился в дубль.
Чем всё закончилось: ссылка пошла футболисту на пользу. Алана не собирались продавать — лишь воспитать. И Слуцкий, и Дзагоев сожалели о случившемся:
- Слуцкий: «Ссора с Дзагоевым — самая неприятная не только в ЦСКА, но и вообще за всю мою тренерскую карьеру. Я старше и должен спокойнее воспринимать многие вещи, чем те, кто моложе меня».
- Дзагоев: «У нас был обстоятельный разговор, и тот инцидент окончательно забыт. Лучше бы, конечно, никакого конфликта не было, но, коли уж он случился, надо извлечь урок. Благо жизнь меня проучила в достаточно молодом возрасте».
Роман Широков против Лучано Спаллетти, 2012-2013 годы
Из-за чего поссорились: в декабре 2012-го, уже после демарша Денисова, итальянец сказал, что Широкову «нужно многое переосмыслить или искать другой путь». Полузащитник не оценил порыв тренера и в ответ предъявил за то, что тот не обсудил проблемы с ним лично: «Естественно, меня задели его слова. Не понимаю, зачем нужно было общаться через прессу».
Чем всё закончилось: Широков и Спаллетти сцепились в перерыве межсезонного матча с «Шахтёром», однако затем помирились. После возобновления сезона Роман даже несколько раз был капитаном «Зенита».
- Широков — про Спаллетти в 2022-м: «Люблю его! Всем сердцем. В моей карьере он один из лучших тренеров, к нему только благодарность и любовь. Он реально хороший. И как человек, и как специалист».
Георги Пеев против Гаджи Гаджиева, 2016 год
Из-за чего поссорились: на сборах «Амкара» Гаджиев посчитал, что 37-летний футболист поздоровался с ним без должного уважения. Конфликт нарастал и достиг точки кипения после проигранной пермяками полуфинальной серии пенальти Кубка России с «Зенитом», где болгарин не реализовал 11-метровый.
- Пеев: «До этого был момент, когда главный тренер Гаджи Гаджиев себе позволил послать меня на ***. Я промолчал. Вот теперь он опять это себе позволил. На этот раз я уже не молчал. Я такой человек, что не могу позволить к себе такое отношение. Просто разрываю контракт и уезжаю. Не буду получать никаких зарплат. Просто заканчиваю, под руководством этого человека не могу больше работать».
Чем всё закончилось: Георги ушёл и из «Амкара», и из футбола. Гаджиев при этом на публике совсем не ликовал: «Пеев — хороший игрок, настоящий профессионал. Жаль, что он решил покинуть команду».
Денис Глушаков против Славена Билича, 2013 год
Из-за чего поссорились: в сезоне-2012/2013 «Локомотив» при Биличе поставил клубный антирекорд, заняв девятое место в РПЛ, а Глушаков отказался от капитанской повязки и унизил хорвата жёстким панчем: «Когда тренер не может наладить в команде дисциплину, начинается бардак. Билич — человек порядочный и адекватный, я желаю ему удачи, но как тренер это самый слабый специалист из тех, с кем мне приходилось работать».
Чем всё закончилось: через несколько дней Билича уволили, а Глушаков перебрался в «Спартак». Позже Денис пожалел о том высказывании и в 2016-м извинился перед Славеном.