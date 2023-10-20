История с Абаскалем и Соболевым — далеко не первая и не самая яркая.

Ярчайшие конфликты РПЛ между тренерами и звёздами. Какой из них был самым громким?

«Спартак» зачастую примагничивает скандалы, и недавно состоялся ещё один: Гильермо Абаскаль отстранил Александра Соболева от тренировок с основой из-за подорванной дисциплины (саботировал командные завтраки) и расшатывания обстановки в коллективе (недоволен разным отношением тренера к легионерам и россиянам).

Подобные конфликты происходили и раньше — и не только в «Спартаке». Самое время вспомнить о них и проголосовать за самые яркие. Список формируется в зависимости от голосов пользователей «Чемпионата» в онлайн-режиме.

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