В чём РПЛ лучше и хуже топ-5 лиг Европы? Сравнительная статистика

Российская Премьер-Лига – на паузе. И пока футболисты в отпусках, лига выкатила отчёт по итогам 18 туров. В нём множество цифр: от посещаемости до статистики. В этом материале мы сравним чемпионат России с топ-5 лигами Европы с по различным параметрам.
Количество забитых голов
В последние годы в РПЛ стали забивать чаще. Наша лига чуть подтянулась к топ-чемпионатам, но до АПЛ и Бундеслиги ещё далеко. В РПЛ в среднем забивается 2,6 гола, а в Англии и Германии – 3,1 и 3,4 соответственно. В России результативность снизилась с 3,1 забитого мяча в среднем в сезоне-2022/2023.
- Бундеслига – 3,4 гола за игру;
- АПЛ – 3,1 гола за игру;
- Примера – 2,7 гола за игру;
- РПЛ – 2,6 гола за игру;
- Серия А – 2,6 гола за игру;
- Лига 1 – 2,5 гола за игру.
Типология голов
Пункт, в котором есть четыре параметра: дальние удары, стандарты, прямые штрафные и пенальти. Интересно, что в четырёх топ-лигах со стандартных положений забивают чаще, чем дальними ударами. РПЛ выделяется в сравнении с элитными чемпионатами в плане пенальти. В нашей лиге с них забито 45 голов – лучший результат среди топ-5. При этом количество назначенных пенальти снизилось с 74 до 59. А вот со штрафных редко забивают везде.
Голы после дальних ударов/со стандартов/прямых штрафных/пенальти
- РПЛ – 50/39/2/45;
- АПЛ – 63/72/3/43;
- Серия А – 51/52/4/42;
- Примера – 57/64/5/36;
- Бундеслига – 50/71/3/44;
- Лига 1 – 49/48/6/30.
Максим Осипенко
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Удары в среднем за матч
В среднем за матч в РПЛ бьют примерно так же, как и в топ-лигах. Немного выделяется Бундеслига, но не сильно.
Обводки в среднем за матч
По количеству обводок за матч хуже РПЛ из топ-лиг только Бундеслига. В Германии очень много структурных команд, где хаотические действия не приветствуются, в отличие от порядка и организованности. Зато волю для дриблёров дают во Франции. Из Лиги 1 выходит много игроков такого плана, поэтому цифры не удивляют. А вот в России идёт тенденция на снижение количества футболистов-дриблёров. Хотя в лиге остаются любящие обводку игроки, например, Хорхе Карраскаль.
ХОРХЕ КАРРАСКАЛЬ
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Интенсивность прессинга
Удивительно! Индекс PPDA (интенсивности прессинга) в РПЛ – лучший даже в сравнении с топ-5 лигами. Чем меньше число (отражает количество передач соперника), тем быстрее команда отбирает мяч, следовательно, лучше работает прессинг. Получается, тенденция на «автобусы» в чемпионате России ушла в прошлое?
Базовые игровые схемы
Интересно, что сразу в трёх топ-лигах + РПЛ самой используемой схемой стала 4-2-3-1. Классическая 4-3-3 чаще всего наблюдается у клубов Серии А. А Германия удивляет неожиданной тенденцией к 3-4-3. Заметно влияние Хаби Алонсо и лидирующего «Байера».
Схема (количество клубов)
РПЛ
4-2-3-1 (5)
4-3-3 (4)
3-5-2 (3)
3-4-3 (3)
4-4-2 (1)
АПЛ
4-2-3-1 (7)
4-3-3 (6)
4-4-2 (5)
3-4-3 (1)
3-5-2 (1)
Серия А
4-3-3 (6)
3-5-2 (5)
3-4-3 (5)
4-2-3-1 (4)
Примера
4-4-2 (8)
4-2-3-1 (8)
4-3-3 (3)
3-5-2 (1)
Бундеслига
3-4-3 (7)
4-2-3-1 (6)
3-5-2 (3)
4-4-2 (2)
Лига 1
4-2-3-1 (7)
4-3-3 (5)
3-4-3 (4)
4-4-2 (2)
ГИЛЬЕРМО АБАСКАЛЬ
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фолы
В РПЛ совершают в среднем 11,9 фола за матч. Это самый высокий показатель в сравнении с топ-5 лигами (столько же в Бундеслиге). Проблему с большим количеством фолов обсуждают давно. Главная причина – замедление темпа матча. Например, в динамичной АПЛ среднее значение – 9,9. Есть к чему стремиться.
Количество фолов в среднем за матч
- АПЛ – 9,9;
- Бундеслига – 10,5;
- Серия А – 10,6;
- Лига 1 – 11,2;
- Бундеслига – 11,9;
- РПЛ – 11,9.
Жёлтые и красные карточки
Несмотря на статистику фолов, по карточкам РПЛ находится в середине. В сезоне-2023/2024 в нашей лиге количество жёлтых упало с 4,6 за игру до 3,7. А красные карточки показывают намного реже: 40 против 25.
Жёлтые (в среднем) + красные карточки (всего)
Распределение игрового времени футболистов (по возрастам)
На основе отчёта УЕФА прошлого сезона (и 18 турах текущего чемпионата России) РПЛ представила цифры, касающиеся игрового времени футболистов в разных возрастных категориях. Цифры по топ-5 лигах представлены за сезон-2023/2024, а вот по нашему чемпионату есть данные текущей кампании. Если сравнивать информацию про РПЛ за два сезона, то наблюдается небольшая тенденция на повышение игрового времени у футболистов 24-29 лет и 30+ лет. А вот молодёжи доверяют реже. Хотя на фоне других чемпионатов РПЛ не выделяется ничем. Чаще всех молодёжи (ожидаемо) доверяют во Франции, а опытным футболистам – в Испании.
Игровое время (до 20 лет/21-23 года/24-29 лет/30+ лет)
- АПЛ-2022/2023: 3%/24%/53%/20%;
- Бундеслига-2022/2023: 3%/24%/54%/19%;
- Серия А — 2022/2023: 3%/23%/55%/19%;
- Примера-2022/2023: 4%/20%/46%/30%;
- Лига 1 — 2022/2023: 7%/28%/45%/20%;
- РПЛ-2022/2023: 6%/27%/48%/19%;
- РПЛ-2023/2024 (после 18 туров): 4%/24%/50%/22%.
МИХАИЛ РЯДНО
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Количество задействованных футболистов
И снова данные основаны на итогах прошедших чемпионатов, но добавлены 18 туров текущего сезона РПЛ. Интересная динамика наблюдается в нашей лиге. В прошлом сезоне РПЛ обошла все топ-5 лиги по количеству задействованных игроков: помогли легендарные «Химки» с 44 футболистами. Среднее число составило 31,4. А в текущем сезоне – 25,3: больше всех – у «Динамо» (31), а самая скромная ротация – у «Локомотива» (21).
Среднее количество задействованных футболистов
- АПЛ-2022/2023: 28,5;
- Бундеслига-2022/2023: 28,6;
- Примера-2022/2023: 29,8;
- Серия А — 2022/2023: 30,2;
- Лига 1 — 2022/2023: 30,3;
- РПЛ-2022/2023: 31,4;
- РПЛ-2023/2024 (18 туров): 25,3.