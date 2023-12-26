В чём РПЛ лучше и хуже топ-5 лиг Европы? Сравнительная статистика

Российская Премьер-Лига – на паузе. И пока футболисты в отпусках, лига выкатила отчёт по итогам 18 туров. В нём множество цифр: от посещаемости до статистики. В этом материале мы сравним чемпионат России с топ-5 лигами Европы с по различным параметрам.

Количество забитых голов

В последние годы в РПЛ стали забивать чаще. Наша лига чуть подтянулась к топ-чемпионатам, но до АПЛ и Бундеслиги ещё далеко. В РПЛ в среднем забивается 2,6 гола, а в Англии и Германии – 3,1 и 3,4 соответственно. В России результативность снизилась с 3,1 забитого мяча в среднем в сезоне-2022/2023.

Бундеслига – 3,4 гола за игру;

АПЛ – 3,1 гола за игру;

Примера – 2,7 гола за игру;

РПЛ – 2,6 гола за игру;

Серия А – 2,6 гола за игру;

Лига 1 – 2,5 гола за игру.

Типология голов

Пункт, в котором есть четыре параметра: дальние удары, стандарты, прямые штрафные и пенальти. Интересно, что в четырёх топ-лигах со стандартных положений забивают чаще, чем дальними ударами. РПЛ выделяется в сравнении с элитными чемпионатами в плане пенальти. В нашей лиге с них забито 45 голов – лучший результат среди топ-5. При этом количество назначенных пенальти снизилось с 74 до 59. А вот со штрафных редко забивают везде.

Голы после дальних ударов/со стандартов/прямых штрафных/пенальти

Максим Осипенко Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Удары в среднем за матч

В среднем за матч в РПЛ бьют примерно так же, как и в топ-лигах. Немного выделяется Бундеслига, но не сильно.

Обводки в среднем за матч

По количеству обводок за матч хуже РПЛ из топ-лиг только Бундеслига. В Германии очень много структурных команд, где хаотические действия не приветствуются, в отличие от порядка и организованности. Зато волю для дриблёров дают во Франции. Из Лиги 1 выходит много игроков такого плана, поэтому цифры не удивляют. А вот в России идёт тенденция на снижение количества футболистов-дриблёров. Хотя в лиге остаются любящие обводку игроки, например, Хорхе Карраскаль.

ХОРХЕ КАРРАСКАЛЬ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Интенсивность прессинга

Удивительно! Индекс PPDA (интенсивности прессинга) в РПЛ – лучший даже в сравнении с топ-5 лигами. Чем меньше число (отражает количество передач соперника), тем быстрее команда отбирает мяч, следовательно, лучше работает прессинг. Получается, тенденция на «автобусы» в чемпионате России ушла в прошлое?

Базовые игровые схемы

Интересно, что сразу в трёх топ-лигах + РПЛ самой используемой схемой стала 4-2-3-1. Классическая 4-3-3 чаще всего наблюдается у клубов Серии А. А Германия удивляет неожиданной тенденцией к 3-4-3. Заметно влияние Хаби Алонсо и лидирующего «Байера».

Схема (количество клубов)

РПЛ

4-2-3-1 (5)

4-3-3 (4)

3-5-2 (3)

3-4-3 (3)

4-4-2 (1)

АПЛ

4-2-3-1 (7)

4-3-3 (6)

4-4-2 (5)

3-4-3 (1)

3-5-2 (1)

Серия А

4-3-3 (6)

3-5-2 (5)

3-4-3 (5)

4-2-3-1 (4)

Примера

4-4-2 (8)

4-2-3-1 (8)

4-3-3 (3)

3-5-2 (1)

Бундеслига

3-4-3 (7)

4-2-3-1 (6)

3-5-2 (3)

4-4-2 (2)

Лига 1

4-2-3-1 (7)

4-3-3 (5)

3-4-3 (4)

4-4-2 (2)

ГИЛЬЕРМО АБАСКАЛЬ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фолы

В РПЛ совершают в среднем 11,9 фола за матч. Это самый высокий показатель в сравнении с топ-5 лигами (столько же в Бундеслиге). Проблему с большим количеством фолов обсуждают давно. Главная причина – замедление темпа матча. Например, в динамичной АПЛ среднее значение – 9,9. Есть к чему стремиться.

Количество фолов в среднем за матч

Жёлтые и красные карточки

Несмотря на статистику фолов, по карточкам РПЛ находится в середине. В сезоне-2023/2024 в нашей лиге количество жёлтых упало с 4,6 за игру до 3,7. А красные карточки показывают намного реже: 40 против 25.

Жёлтые (в среднем) + красные карточки (всего)

Распределение игрового времени футболистов (по возрастам)

На основе отчёта УЕФА прошлого сезона (и 18 турах текущего чемпионата России) РПЛ представила цифры, касающиеся игрового времени футболистов в разных возрастных категориях. Цифры по топ-5 лигах представлены за сезон-2023/2024, а вот по нашему чемпионату есть данные текущей кампании. Если сравнивать информацию про РПЛ за два сезона, то наблюдается небольшая тенденция на повышение игрового времени у футболистов 24-29 лет и 30+ лет. А вот молодёжи доверяют реже. Хотя на фоне других чемпионатов РПЛ не выделяется ничем. Чаще всех молодёжи (ожидаемо) доверяют во Франции, а опытным футболистам – в Испании.

Игровое время (до 20 лет/21-23 года/24-29 лет/30+ лет)

МИХАИЛ РЯДНО Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Количество задействованных футболистов

И снова данные основаны на итогах прошедших чемпионатов, но добавлены 18 туров текущего сезона РПЛ. Интересная динамика наблюдается в нашей лиге. В прошлом сезоне РПЛ обошла все топ-5 лиги по количеству задействованных игроков: помогли легендарные «Химки» с 44 футболистами. Среднее число составило 31,4. А в текущем сезоне – 25,3: больше всех – у «Динамо» (31), а самая скромная ротация – у «Локомотива» (21).

Среднее количество задействованных футболистов