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Трансферы РПЛ зима-2024 — 10 самых дорогих игроков РПЛ с истекающими контрактами — Промес, Миранчук, Джикия, Дзюба

10 самых дорогих игроков РПЛ с истекающими контрактами. Что с ними будет летом?
Дмитрий Зимин
Топ-10 игроков РПЛ с истекающими контрактами
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Под вопросом будущее лидеров сразу нескольких топов.

Этой зимой клубы будут не только подписывать новичков. Для многих руководителей не менее важно продлить соглашения с действующими игроками, чьи контракты истекают летом 2024 года. Соответственно, с зимы эти футболисты получают право вести переговоры с другими клубами. И даже заключить предварительное соглашение.

Интересно, что на рынке вот-вот свободных агентов и правда могут появиться несколько очень сильных для РПЛ футболистов. Ниже десятка самых дорогих представителей лиги.

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Квинси Промес («Спартак»)

Стоимость по Transfermarkt: € 6 млн

Квинси Промес

Квинси Промес

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Официальный контракт Квинси истекает летом 2024-го. Но по инсайдам у 32-летнего футболиста есть опция автоматического продления на год в случае, если он проведёт определённое количество матчей. 1 декабря «СЭ» сообщил, что голландец близок к этому. Однако заявлений от клуба относительно пролонгации соглашения не поступало.

В любом случае Промесу из-за уголовного преследования на родине будет трудно получить работу в Европе. Поэтому, вероятно, он захочет остаться в России как можно дольше. Есть ещё вариант с арабскими странами, однако слухов об интересе к игроку оттуда в последнее время не было.

Антон Миранчук («Локомотив»)

Стоимость по Transfermarkt: € 5 млн

Антон Миранчук

Антон Миранчук

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Представитель Миранчука конкретно обозначил приоритеты клиента. Якобы Антон хочет отработать контракт, а после свободным агентом уйти в европейский чемпионат. При этом Вадим Шпинёв выдвинул условие, по которому футболист мог бы рассмотреть вариант продления. Клубу для этого надо было расстаться с генеральным директором Владимиром Леонченко. Но «Локо», наоборот, сохранил функционера.

Сам Миранчук публично избегает высказываний о своём будущем. При этом в клубе не скрывают, что хотели бы сохранить хавбека. И, вероятно, даже сделают предложение о новом договоре. Весь вопрос – будет ли игрок его рассматривать, учитывая совершенно конкретные слова агента.

Георгий Джикия («Спартак»)

Стоимость по Transfermarkt: € 5 млн

Георгий Джикия

Георгий Джикия

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Капитан «Спартака» потерял место в основном составе и приумножил слухи о своём будущем. 14 декабря агент игрока Вадим Шпинёв сообщил, что никаких переговоров со «Спартаком» нет. В клубе же ранее заявляли, что предложат футболисту новое соглашение «в нужный момент». По разным инсайдам, руководство рассчитывает, что Джикия пойдёт на снижение зарплаты.

При этом к футболисту интерес якобы проявляют «Локомотив» и «Краснодар». Но официально эту информацию никто не подтверждал.

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Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

Стоимость по Transfermarkt: € 4 млн

Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ситуация Рифата практически дублирует кейс Миранчука. Позиция агента – не подписывать контракт с клубом, где работает Владимир Леонченко. При этом неизвестно, есть ли у футболиста варианты в других командах. Объективно последние два сезона для Жемалетдинова вышли неудачными. Из-за травм хавбек очень мало играет и вряд ли имеет кучу предложений. Даже в России, не говоря уже о Европе.

Муми Нгамалё («Динамо»)

Стоимость по Transfermarkt: € 3,5 млн

Муми Нгамалё

Муми Нгамалё

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У одного из лидеров «Динамо» не должно возникнуть проблем – ещё при подписании соглашения в 2022-м клуб объявил, что в нём есть опция продления на один сезон. И множество предпосылок, чтобы этот пункт активировался. Другой момент – возможно, сам Нгамалё захочет нового и долгосрочного соглашения. Всё же ему уже 29 лет и это, возможно, будет его последний большой контракт.

Сейчас причин для ухода камерунца из «Динамо» нет. Так что стороны, скорее всего, обо всём договорятся.

Ильзат Ахметов («Краснодар»)

Стоимость по Transfermarkt: € 3 млн

Ильзат Ахметов

Ильзат Ахметов

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

В сентябре представитель Ахметова шуткой ответил на вопрос о продлении соглашения с «Краснодаром». Заявил, что игрок ведёт переговоры с «МЮ» и «Арсеналом». Но сейчас поводов шутить меньше. До конца контракта полгода, а о конкретных переговорах ничего не известно.

Вообще, Ильзат не игрок основы «Краснодара». И зачастую выходит на замену. Зато регулярно и полезно. И у клуба вряд ли есть поводы сомневаться в целесообразности заключения с полузащитником нового контракта.

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Артём Дзюба («Локомотив»)

Стоимость по Transfermarkt: € 3 млн

Артём Дзюба

Артём Дзюба

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Известно, что летом 2023-го Дзюба подписал с «Локомотивом» контракт по схеме 1+1. По информации журналиста Ивана Карпова, Артём должен сделать 12 результативных действий для автоматического продления соглашения. Сейчас у него четыре гола и три передачи. То есть за весну нужно набить пять баллов, и договор будет продлён.

Скорее всего, Артём это сделает. Но если даже нет, всегда есть опция для отдельных переговоров об условно годичном соглашении. У руководства «Локо», судя по всему, хороший контакт с форвардом, поэтому проблем возникнуть не должно.

Фёдор Смолов («Динамо»)

Стоимость по Transfermarkt: € 3 млн

Фёдор Смолов

Фёдор Смолов

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

У Фёдора ситуация аналогичная. Летом 2023-го он подписал соглашение с «Динамо» по схеме 1+1. Правда, неизвестно, что должно произойти для автоматического продления контракта.

В этом сезоне Смолов играет почти во всех матчах, но не всегда с первых минут. Обходится без травм. Так что помех для того, чтобы остаться в клубе ещё на один сезон, нет.

Мохамед Конате («Ахмат»)

Стоимость по Transfermarkt: € 2,5 млн

Мохамед Конате

Мохамед Конате

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Агент футболиста Дмитрий Селюк заявил, что Конате не собирается продлевать соглашение с клубом. При этом в «Ахмате» сообщили, что сделали игроку предложение и он сейчас над ним думает. Однако, судя по всему, базово рассматривается два сценария: либо клуб отпустит футболиста зимой за какую-то компенсацию, либо летом нападающий уйдёт как свободный агент. А вероятность продления почти исключена.

Константин Кучаев (ЦСКА)

Стоимость по Transfermarkt: € 2,5 млн

Константин Кучаев

Константин Кучаев

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

У полузащитника ЦСКА мало игровой практики. При этом агент футболиста ещё осенью заявил, что переговоры о новом соглашении ведутся. Недавно Metaratings сообщил, что Кучаев не торопится подписывать контракт с ЦСКА, так как не видит перспектив чаще выходить на поле. В этом случае клуб может рассмотреть возможность продажи футболиста уже зимой, чтобы получить хоть какую-то компенсацию.

Тем временем ЦСКА уже подписал новичка:
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Кто ещё летом может остаться без клуба?

  • Данил Круговой («Зенит») ждёт предложения о новом контракте на зимних сборах. Одно он уже отклонил;
  • Марио Фернандес («Зенит») имеет опцию автоматического продления на сезон по соглашению сторон;
  • Виктор Мозес («Спартак»), скорее всего, уйдёт свободным агентом и вернётся в Европу. Уже сообщалось, что футболиста может подписать «Интер»;
  • Игорь Акинфеев (ЦСКА) традиционно примет решение о будущем в конце сезона;
  • Кристиан Нобоа («Сочи») тоже огласит решение о будущем в конце сезона;
  • Антон Заболотный (ЦСКА), вероятно, летом покинет клуб свободным агентом;
  • Антон Шунин («Динамо») примет решение о будущем в конце сезона;
  • Михаил Кержаков («Зенит») сделает это в это же время.
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