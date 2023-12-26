Кошмар «Ньюкасла» продолжается. Теперь их уничтожил бывший игрок

«Ньюкасл» в беде. Команда Эдди Хау в последних семи матчах потерпела шесть поражений. Во встрече 19-го тура АПЛ команда уступила дома «Ноттингем Форест» со счётом 1:3. По потерянным очкам «Ньюкасл» отстаёт от зоны Лиги чемпионов уже на 11 баллов. Как «сороки» умудрились уступить дома претенденту на вылет и что происходит с командой?

«Ньюкасл» забил первым во встрече с «Ноттингемом». На 23-й минуте форвард Александер Исак реализовал пенальти: Ола Айна сфолил в своей штрафной, а рефери Крис Кавана с помощью VAR назначил 11-метровый. Болельщики могли выдохнуть: ну, на этот раз обязаны побеждать! Но планы «сорок» испортил бывший футболист – форвард Крис Вуд. 32-летний новозеландец перебрался в «Ньюкасл» зимой 2022 года, став одним из первых приобретений команды при саудовских владельцах. А в январе 2023-го Вуд перешёл в «Ноттингем» сначала на правах аренды, а летом его выкупили за € 17 млн. И сегодня он отомстил «бывшей».

Вуд оформил хет-трик в ворота «Ньюкасла», забив на 45+1-й минуте, а затем – дважды во втором тайме. Сначала «Ноттингем» убежал в быструю атаку, разыграли мини-комбинацию, а Крис просто замкнул пас. На 53-й минуте форвард получил мяч на левом фланге, накрутил пару защитников и перебросил голкипера «Ньюкасла» Дубравку. Классный гол! А хет-трик новозеландец оформил на 60-й минуте: Мурилло сделал заброс на Вуда, защита «Ньюкасла» развалилась, а форвард убежал один на один, переиграл голкипера и отправил мяч в пустые ворота.

В атаке Крис Вуд Фото: Stu Forster/Getty Images

«Ноттингем» в итоге одержал всего четвёртую победу в сезоне. «Ньюкасл» потерпел восьмое поражение в АПЛ и третье подряд (с учётом Кубка лиги). Почему «сороки» переживают кризис? Главная проблема – травмы. Команда не справилась с игрой в нескольких турнирах. «Ньюкасл» впервые за 20 лет участвовала в ЛЧ – глубины состава не хватило для ротации. Сейчас, к примеру, «сорокам» не могут помочь несколько ключевых футболистов: голкипер Ник Поуп, защитники Джамаль Ласселлс, Мэтт Тарджетт, полузащитники Джо Уиллок, Джейкоб Мёрфи, Харви Барнс. Сандро Тонали дисквалифицирован из-за ставочного скандала. А несколько футболистов только вернулись в состав после повреждений, не успев набрать оптимальную форму.

Получится ли у «Ньюкасла» пережить проблемы и выдать классный спринт во второй части сезона? Команда с трудностями вписывается в финансовый фейр-плей, поэтому крупных трансферов в зимнее трансферное окно ожидать не стоит. Вся надежда на медицинский штаб и работу Эдди Хау.