Вот это развязка в ЛЧ! «Ньюкасл» 47 минут выходил из «группы смерти», а закончил последним

«Группа смерти», как и ожидалось, закончилась убойной развязкой. Если первую путёвку в 1/8 финала ЛЧ заранее забронировала «Боруссия», то за вторую до последнего боролись три команды – «ПСЖ», «Милан» и «Ньюкасл». При этом «ПСЖ» устраивала победа с любым счётом в Дортмунде. И только если «ПСЖ» терял очки, то у него могли начаться проблемы (в случае победы «Ньюкасла»).

Матчи шли параллельно, и сначала казалось, что у французов не будет вообще никаких сложностей. С 16-й по 24-ю минуту гости буквально смяли «Боруссию». После прострела Дембеле с нескольких метров не попал по воротам Ли Кан Ин. Через минуту просто фантастический момент упустил Мбаппе. Он уже бил практически в пустые ворота, но Зюле в падении выбил мяч.

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Через две минуты Баркола пробил в штангу. А ещё через две – Коло Муани запорол выход один на один. Потом Лукас Эрнандес пробил выше. Просто разрыв! У «Боруссии», конечно, появлялись свои моменты, но их было намного меньше – по сути, в первом тайме только удары Ройса и Вольфа были действительно опасными.

Тем временем в параллельном матче «Ньюкасл» выглядел заметно лучше «Милана» – зарабатывал штрафные и угловые, а Альмирон практически забил с метра, но его удар в последний момент накрыл Тамори. А вот на 33-й минуте уже никто не смог накрыть Жоэлинтона, который получил мяч в штрафной площади. Бразилец первым касанием обработал мяч, а вторым отправил его в ворота – 1:0. В этот момент (23:33 по Москве) «Ньюкасл» вышел на второе место в таблице!

В свою очередь, «ПСЖ» так и не смог забить в первом тайме и ушёл на перерыв в неприятном положении. Остаётся только догадываться, узнали ли футболисты парижан, что они откатились на третье место. Ещё хуже ситуация для «ПСЖ» стала на 51-й минуте из-за пропущенного гола. Французы пытались выйти от своих ворот низом, но Хакими накрыли, и в результате Адейеми точно пробил с семи метров.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Правда, «Боруссия» недолго вела в счёте. 17-летний Заир-Эмери забил свой дебютный мяч в Лиге чемпионов, сравняв счёт. Кстати, пробил полузащитник между ног как раз Адейеми. От его ноги мяч зашёл в ворота и в первом, и во втором голе в этом матче.

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Ничейный счёт не позволил «ПСЖ» вернуться на второе место в группе, но команда Луиса Энрике туда всё-таки возвратилась! Спас «Милан», который сравнял счёт в Англии. Точнее, это сделал Пулишич благодаря ассисту Жиру. Ровно в 0:20 по Москве счёт стал ничейным в обоих матчах группы F. То есть «Ньюкасл» держался на второй строчке 47 минут, учитывая перерыв. Ну а дальше всё могло закончиться на 76-й минуте, когда «ПСЖ» забил второй мяч, но VAR обнаружил офсайд у Мбаппе.

Тем временем в параллельном матче моментов было не меньше. Сначала «Ньюкасл» попал в перекладину. В неё мяч отлетел после сейва Меньяна – каких-то сантиметров не хватило англичанам, чтобы вернуться на второе место. А затем в штангу пробил уже «Милан» – чуть-чуть не попал Леау. А на 83-й минуте попал Чуквезе! У итальянцев получилась контратака 4 в 3, и вышедший на замену нигериец не подвёл. «Ньюкасл» опустился на последнюю строчку, а «Милан» поднялся на третью. Мог бы даже и на вторую, но для этого требовалось поражение «ПСЖ» (при равенстве очков французы выше из-за личных встреч).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Однако в Дортмунде время подходило к концу, а «Боруссия» всё не могла забить победный. И даже не сказать, что была действительно близка. Скорее, «ПСЖ» мог забить второй мяч в компенсированное время. Правда, и ничьей хватило для выхода в 1/8 финала ЛЧ (хотя при жеребьёвке команда будет несеяной). «Милан» вырвал путёвку в Лигу Европы, а «Ньюкасл» стал второй английской командой (после «МЮ»), которая закончила в этом сезоне ЛЧ на последнем месте.