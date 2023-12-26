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Аль Иттихад — Аль Наср, 2:5, Карим Бензема против Криштиану Роналду, 26 декабря 2023: обзор матча, опасные моменты, голы

Лучший матч чемпионата Саудовской Аравии! Бензема подарил гол Роналду
Георгий Илющенко
Лучший матч чемпионата Саудовской Аравии!
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Команда Криштиану раскромсала команду Карима.

Криштиану Роналду против Карима Бензема. Кто ещё год назад мог бы подумать, что это будет афиша саудовской лиги, но реальность именно такова. Встреча старых приятелей завершилась успехом португальца.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 17-й тур
26 декабря 2023, вторник. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
2 : 5
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Хамдалла – 14'     1:1 Роналду – 19'     1:2 Талиска – 38'     2:2 Хамдалла – 52'     2:3 Роналду – 68'     2:4 Мане – 76'     2:5 Мане – 82'    
Удаления: Фабиньо – 67' / нет

«Аль-Иттихад» в нынешнем сезоне болен. Без Бензема, Фабиньо и Канте команда стала чемпионом, а с ними пока не попадает даже в пятёрку и к тому же без шансов отлетела в 1/4 клубного ЧМ от скромного «Аль-Ахли» (1:3). Если что, весь состав египтян дешевле одного Фабиньо. «Аль-Наср» же прочно оккупировал второе место. Не зря Криштиану разрывает всех по «гол+пас»: у него было 17+9 за 16 игр. А после этого матча он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров 2023 года.

Тем не менее счёт в очном матче на 14-й минуте открыл именно «Аль-Иттихад». И вот что ещё поражает: это был идеальный гол после обводки двоих соперников, но забил его не кто-то из звёзд, а 33-летний Абдерразак Хамдалла. Хотя марокканцам удивлять не впервые — вспомните ЧМ-2022, где Хамдалла выбегал на замены.

Бензема же, напротив, очень подвёл одноклубников, спустя пять минут в собственной штрафной зачем-то заехав по ноге Ладжами. Кто чётко исполнил пенальти, пробив по центру ворот? Криштиану, конечно. Получается, Карим, как в лучшие годы, ассистировал Роналду! Си!

Криштиану празднует первый гол в ворота «Аль-Иттихада»

Криштиану празднует первый гол в ворота «Аль-Иттихада»

Фото: alnassr.sa

На перерыв команды ушли уже при преимуществе «Аль-Насра»: Талиска в конце тайма принял мяч на грудь, ворвался в штрафную, качнул оппонента и идеально пробил в дальний угол. Как же жаль, что бразилец так и не доехал до топ-чемпионата, предпочитая сначала китайские деньги, а затем и саудовские.

Правда, незадолго до гола пенальти должны были назначить уже в другие ворота, однако арбитр вместо нарушения на Аль-Гамди увидел его симуляцию. Удар по ноге там вообще неоспорим, просто пострадавший футболист рухнул на газон не сразу. И ведь матч судил не саудовский ноунейм, а знаменитый грек Анастасиос Сидиропулос.

Судья Анастасиос Сидиропулос

Судья Анастасиос Сидиропулос

Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

В начале второго тайма «Аль-Иттихад» всё же забил второй, и снова отличился Хамдалла, точно пробив головой после навеса Коронадо со штрафного. Вслед за этим марокканец ещё и хет-трик мог делать, но с близкого расстояния не пробил Аль-Акиди. Теперь у Абдерразака 10 голов в чемпионате — это на один больше, чем у Бензема.

Француз, впрочем, тоже имел прекрасный шанс отличиться, едва не попав в дальнюю девятку. В целом моментов было много и у тех, и у других: игра будто бы шла вообще без центра поля. Да, даже несмотря на наличие в середине Брозовича, Фофана, Канте и Фабиньо.

Последний, кстати, вообще стал в Саудовской Аравии полноценным центральным защитником. И именно он во время борьбы заехал сопернику по лицу, получив красную и подарив Роналду второй 11-метровый. Его португалец также реализовал, исполнив точно в левую шестёрку. Двойное си!

Криштиану празднует второй гол в ворота «Аль-Иттихада»

Криштиану празднует второй гол в ворота «Аль-Иттихада»

Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

По сути, в середине второго тайма интрига схлопнулась. Немного погодя Талиска с Мане выбежали вдвоём на одного Аль-Маюфа — сенегалец издевательски забил в пустые. А вскоре он ещё и дубль сделал, замкнув в касание передачу Отавио низом.

Команда Бензема вообще не заслужила разгромного поражения. Тем не менее вряд ли Карима это сильно волнует — он ехал в Саудовскую Аравию явно не из-за безумного желания взять чемпионство.

Как складывается сезон у двух главных звёзд саудовской лиги:
Роналду и Бензема встретятся впервые за два года. Сезон у них проходит совсем по-разному
Роналду и Бензема встретятся впервые за два года. Сезон у них проходит совсем по-разному
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