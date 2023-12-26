Роналду и Бензема встретятся впервые за два года. Сезон у них проходит совсем по-разному

Встреча «Аль-Иттихада» и «Аль-Насра» — одна из самых ожидаемых в нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии. В этом матче сойдутся две главные звезды лиги — Карим Бензема и Криштиану Роналду. Перед стартом сезона их команды называли претендентами на золото. Но пока чемпионат складывается совершенно по-другому.

«Аль-Иттихад» пока что проваливается. А Бензема попал в скандал

«Аль-Иттихад» — действующий чемпион Саудовской Аравии. А летом на волне массового притока звёзд клуб приобрёл несколько топ-игроков. Главное приобретение — Карим Бензема. Также в «Аль-Иттихад» пришли Фабиньо, Н’Голо Канте, Луис Фелипе и Жота. Клуб рассчитывал как минимум на борьбу за чемпионство. И сначала дела складывались хорошо: шесть побед в семи турах, хороший старт в Лиге чемпионов АФК. Но затем «Аль-Иттихад» посыпался: в семи матчах чемпионата всего одна победа.

Главного тренера Нуну Эшпириту Санту уволили, а СМИ сообщали о конфликте специалиста с Бензема. AS рассказывал, что Нуну обвинил Карима в лени незадолго до своего увольнения. Инцидент случился в перерыве матча 4-го тура азиатской Лиги чемпионов с «Аль-Кувой» (0:2). Тренер в раздевалке отчитал Бензема: «Ты лидер команды, пример для игроков и главный спортсмен. Ты должен проявлять инициативу и быть примером для всех игроков». Спустя сутки после этого разговора Эшпириту Санту был отправлен в отставку. На его место пришёл аргентинец Марсело Гальярдо, который дважды выигрывал Кубок Либертадорес с «Ривер Плейт».

Игроки «Аль-Иттихада» Фото: ittihadclub.sa

Смена тренера пока что не помогла «Аль-Иттихаду». В чемпионате команда проиграла два раза в трёх встречах, а во втором раунде клубного чемпионата мира уступила египетскому «Аль-Ахли». Да, в Лиге чемпионов АФК «Аль-Иттихад» вышел в плей-офф, в Кубке Короля пробился в четвертьфинал. Но в чемпионате команда идёт на шестом месте, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на 22 (!) очка. Явно не на такой ход сезона рассчитывали в клубе.

А что с Бензема? Претензии Нуну к французскому форварду имели под собой почву. В Саудовской Аравии Карим сбавил требования к себе, вероятно, рассматривая переезд как «почётную пенсию». На это косвенно указывают его собственные слова.

Карим Бензема нападающий «Аль-Иттихада» «Я очень рад быть в Саудовской Аравии среди этого великого народа, который любит спорт. Я приехал в Саудовскую Аравию не только для того, чтобы играть в футбол, но и для развития огромного спортивного проекта. Сначала я был удивлён такой большой любовью и тёплым приёмом со стороны фанатов «Аль-Иттихада». Они не только любящие, но и страстные люди, они вселяют в нас энтузиазм. Мы делаем всё возможное для того, чтобы они были счастливы. Саудовская Аравия — моя второй дом, здесь живут замечательные люди, обожающие футбол».

Однако даже не в 100-процентных кондициях Бензема невероятно опасен. На его счету 12 голов и четыре ассиста в 19 матчах во всех турнирах. Не самый мощный, но приемлемый результат.

Главный же скандал с Бензема связан не с футболом. В октябре форвард поддержал Палестину в конфликте с Израилем. В Саудовской Аравии с этим, конечно, не возникло проблем. А вот во Франции случился «пожар»: министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что Бензема связан с мусульманской террористической организацией. Депутат Национального собрания Франции Валери Буайе предложила лишить Карима гражданства. Разговоры в итоге утихли, но могло ли это повлиять на моральное состояние футболиста? Вполне.

«Аль-Наср» снова окажется вторым? Хотя Роналду топ даже в 38

В прошлом сезоне «Аль-Наср» (уже с Роналду) финишировал вторым в чемпионате. Летом клуб усилился группой крутых звёзд: Садио Мане, Эмерик Лапорт, Марсело Брозович, Секо Фофана, Алекс Теллес и Отавио. С такой бандой Роналду отправился покорять Ближний Восток и всю Азию.

Сезон начался с двух поражений в чемпионате, но затем «Аль-Наср» вышел на победный путь. Команда вышла из группы в Лиге чемпионов АФК и прошла в полуфинал Кубка Короля. Однако в чемпионате в важнейшей игре влетела лидирующему «Аль-Хилялю» Малкома и Неймара (0:3). Теперь отставание от первого места составляет 10 очков (у «Аль-Насра» есть игра в запасе). Команда Роналду должна выдать идеальные полгода, чтобы забрать титул.

Криштиану Роналду Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Когда Роналду уехал в Саудовскую Аравию, ожидалось, что карьера легендарного португальца потихоньку затухнет. Логичное предположение, учитывая возраст. Но только не в случае с Криштиану. Ведь он выдал феноменальный год! Роналду — второй бомбардир в мире в 2023-м (на 25 декабря). На его счету 51 гол во всех турнирах: столько же забил Килиан Мбаппе, больше только у Гарри Кейна (52). Учитываем, что Роналду 38 лет, Мбаппе — 25, а Кейну — 30. Также Криштиану перевалил за отметку в 1200 матчей в карьере. Он единственный полевой игрок в истории, кому покорилась это достижение! Произошло это в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Эр-Риядом» (4:1) — Роналду забил гол и отдал ассист, отпраздновав юбилей.

Криштиану Роналду нападающий «Аль-Насра» «Благодарен всем моим товарищам по команде, которые помогли мне достичь отметки в 1200 матчей. Отличный путь, но мы ещё не закончили!»

Всего на счету Криштиану 21 гол и 11 результативных передач в 23 матчах сезона. Монструозные цифры! Форма Роналду — один из факторов, благодаря которым «Аль-Наср» ещё может стать чемпионом. Сам Криштиану едва ли расслабится — летом 2024-го ему предстоит сыграть на Евро. И вряд ли хоть кто-то скажет, что Роналду поедет туда «пассажиром».

Сравнение Карима Бензема и Криштиану Роналду (сезон-2023/2024)

Матчи: 19/23

Голы: 12/21

Голевые передачи: 4/11

Минут на поле: 1595/2076

Результаты команды: 6-е место в лиге, 1/4 финала Кубка Короля, плей-офф Лиги чемпионов АФК / 2-е место в лиге, полуфинал Кубка Короля, плей-офф Лиги чемпионов АФК.