«Манчестер Юнайтед» вытащил невероятный матч! У Хойлунда дебютный гол в АПЛ

В провальном сезоне «МЮ» начали появляться поводы для радости. Управление клуба переходит к новым людям, чего так ждали фанаты. А ещё выбывшие футболисты потихоньку восстанавливаются. В матче с «Астон Виллой» Кристиан Эриксен вышел в основе впервые после травмы. На этот раз нашлось место в старте ещё и Маркусу Рашфорду, и Рафаэлю Варану. Однако позитив быстро испарился.

Уже в начале матча «МЮ» пропустил два гола со стандартов. И оба – весьма обескураживающие. Сначала Джон Макгинн забил прямым ударом со штрафного. Звучит не так страшно, если не знать, откуда именно исполнялся штрафной. По сути, с боковой линии!

Вероятно, полузащитник «Виллы» навешивал, но мяч никого не коснулся, ударился о газон перед Андре Онана и зашёл в ворота. Выглядело нелепо и напомнило голы, пропущенные «МЮ» от «Галатасарая» со штрафных. Правда, в этом случае понятно, что вратаря смутили нападающие соперника, которые пытались пробить по мячу, но чуть-чуть не дотянулись (офсайда у них не было).

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» — 3:2 Фото: кадр из трансляции

И практически сразу «Вилла» забила снова. После навеса с углового все игроки «МЮ» забыли про дальнюю штангу, а там Клеман Лангле (вышел в основе из-за травмы Пау Торреса) оказался абсолютно один. Настолько один, что смотрелось неприлично. Защитник во вратарской зряче скинул мяч Леандро Дендонкеру, который точно пробил по воротам. Пяткой.

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» — 3:2 Фото: кадр из трансляции

Удивительно, что уже в начале матча игроки «МЮ» смотрелись настолько разобраными. В этот момент казалось, что у одной команды есть тренер, а у второй – нет. Однако затем игра резко поменялась. Поведя в два мяча, «Астон Вилла» перестала показывать прежний футбол. До перерыва «Юнайтед» провёл много атак, но раз за разом нападающие оказывались вне игры (6:0 по офсайдам в первом тайме).

Ну а после перерыва на первый план вышел Алехандро Гарначо. Он забил почти сразу после выхода из раздевалки, но… само собой, офсайд. А затем забил ещё дважды, и эти голы уже не было оснований отменять. На 59-й минуте защитник «Виллы» Диего Карлос сделал неудачную передачу и потерял мяч. Контратаку после паса Рашфорда из убойной позиции завершил аргентинец.

«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла» – 3:2 Фото: кадр из трансляции

Через 12 минут Гарначо сам протащил мяч, а затем в штрафной подкараулил рикошет от защитника и в одно касание пробил по воротам. У Эмилиано Мартинеса были шансы дотянуться, но помешал рикошет от всё того же Карлоса. Гарначо в этом сезоне АПЛ уже забил столько же (3), сколько и в предыдущем, хотя в этой встрече вышел на менее привычном правом фланге, а не слева.

«Астон Вилла» имела шансы забить победный гол, но сначала спас Онана, а затем с лицевой линии мяч вынес Джонни Эванс. Ну а затем случилось что-то особенное – забил Расмус Хойлунд. Человек, за которого «МЮ» летом заплатил € 74 млн. Он не мог отличиться фактически весь первый круг и только теперь в 19-м туре забил – мяч ударился о штангу и зашёл в ворота. Невероятный камбэк, а эмоции датчанина просто невозможно описать словами. Вероятно, ни одного гола в своей карьере он не ждал так сильно.

«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла» – 3:2 Фото: Nathan Stirk/Getty Images

«МЮ» вытащил матч, который, казалось, уже не спасти. Правда, нужно отметить и травму защитника «Виллы» Луки Диня при счёте 0:2. Теперь команда тен Хага поднялась на шестое место и лишь на два очка отстаёт от «Сити». Правда, у другой команды из Манчестера два матча в запасе.