Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Аталанта — Лечче: прямая онлайн-трансляция матча Серии А, где смотреть онлайн, 30 декабря 2023 года, Лутон — Челси

Мощный день в еврофутболе! Три гранда АПЛ, Миранчук и Моуринью против «Ювентуса». LIVE
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
Мощный день в еврофутболе! LIVE
Комментарии
Англия и Италия не дают соскучиться по футболу. Следим вместе!

Друзья, всем привет! Новый год уже совсем близко, но футбол никто не отменял. В конце декабря болельщиков радуют английская Премьер-лига и итальянская Серия А. Сегодня, 30 декабря, будем следить именно за ними.

Большой футбол начнётся в 14:30 мск. Сыграет ли Алексей Миранчук за «Аталанту» в матче с «Лечче»?

Италия - Серия А . 18-й тур
30 декабря 2023, суббота. 14:30 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Лечче
Лечче
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На час позже, в 15:30 мск, начнут играть «Лутон» и «Челси». Кажется, здесь есть всё для сенсации: новичок лиги, который регулярно устраивает проблемы фаворитам на своём поле, и кризисная команда Почеттино.

Англия - Премьер-лига . 20-й тур
30 декабря 2023, суббота. 15:30 МСК
Лутон Таун
Лутон
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 18:00 мск стартует матч «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». В это невозможно поверить, но команда Гвардиолы из семи последних встреч в АПЛ выиграла только две. Чтобы не выпасть из чемпионской гонки, нужно набирать очки!

Англия - Премьер-лига . 20-й тур
30 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Милану» очки тоже нужны. Но для этого нужно разобраться с «Сассуоло». Стартовый свисток — в 20:00 мск.

Италия - Серия А . 18-й тур
30 декабря 2023, суббота. 20:00 МСК
Милан
Милан
Не начался
Сассуоло
Сассуоло
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 20:30 мск вернёмся в Англию ради матча «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Команда тен Хага в прошлом туре так героически перевернула встречу с «Астон Виллой», что теперь просто обязана закреплять успех.

Англия - Премьер-лига . 20-й тур
30 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А в 22:45 нас ждёт самая сочная вывеска: «Ювентус» против Жозе Моуринью и его «Ромы». Такое пропускать нельзя!

Италия - Серия А . 18-й тур
30 декабря 2023, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Об этих матчах и других ярких событиях дня в европейском футболе «Чемпионат» будет рассказывать в этом онлайн-материале. Присоединяйтесь!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android