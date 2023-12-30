Мощный день в еврофутболе! Три гранда АПЛ, Миранчук и Моуринью против «Ювентуса». LIVE

Друзья, всем привет! Новый год уже совсем близко, но футбол никто не отменял. В конце декабря болельщиков радуют английская Премьер-лига и итальянская Серия А. Сегодня, 30 декабря, будем следить именно за ними.
Большой футбол начнётся в 14:30 мск. Сыграет ли Алексей Миранчук за «Аталанту» в матче с «Лечче»?
На час позже, в 15:30 мск, начнут играть «Лутон» и «Челси». Кажется, здесь есть всё для сенсации: новичок лиги, который регулярно устраивает проблемы фаворитам на своём поле, и кризисная команда Почеттино.
В 18:00 мск стартует матч «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». В это невозможно поверить, но команда Гвардиолы из семи последних встреч в АПЛ выиграла только две. Чтобы не выпасть из чемпионской гонки, нужно набирать очки!
«Милану» очки тоже нужны. Но для этого нужно разобраться с «Сассуоло». Стартовый свисток — в 20:00 мск.
В 20:30 мск вернёмся в Англию ради матча «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Команда тен Хага в прошлом туре так героически перевернула встречу с «Астон Виллой», что теперь просто обязана закреплять успех.
А в 22:45 нас ждёт самая сочная вывеска: «Ювентус» против Жозе Моуринью и его «Ромы». Такое пропускать нельзя!
Об этих матчах и других ярких событиях дня в европейском футболе «Чемпионат» будет рассказывать в этом онлайн-материале. Присоединяйтесь!
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