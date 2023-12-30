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«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» — 2:0, обзор матча 20-го тура АПЛ, голы Родри и Альвареса, 30 декабря 2023 года

«Сити» почти догнал «Ливерпуль»! Но команда Гвардиолы может завершить год вне топ-3
Кирилл Закатченко
«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» — 2:0
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Чемпион спокойно раскатал «Шеффилд», несмотря на отсутствие Холанда.

«Манчестер Сити» провёл первый домашний матч после победы на клубном чемпионате мира. И спокойно обыграл худшую команду АПЛ.

Англия - Премьер-лига . 20-й тур
30 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 Эрнандес – 14'     2:0 Альварес – 61'    

За несколько минут до стартового свистка футболисты и тренерский штаб «Сити» позировали со всеми трофеями, которые команда завоевала в 2023 году. На снимок попал и Эрлинг Холанд в гражданском — норвежец пропускал игру из-за повреждения. Зато впервые за 4,5 месяца в заявку чемпиона Англии попал Кевин Де Брёйне.

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Первый тайм матча с «Шеффилдом» прошёл с огромным преимуществом хозяев по владению мячом — 82% против 18%. Футболисты «Сити» сделали 439 передач, соперник — 91. При этом худший клуб АПЛ не уступил хозяевам по количеству ударов в створ — у каждого клуба их было по два. Правда, до концовки первого тайма у «Шеффилда» никак не получилось зацепиться за мяч хотя бы на минуту.

Единственный гол первого тайма стал следствием чрезмерного уважения, которое футболисты «Шеффилда» проявили по отношению к Родри. Испанцу дали дойти до линии штрафной площади и нанести прицельный удар в дальний нижний угол. Оборона «Шеффилда» в этот момент просто смотрела футбол. Кстати, Родри забил впервые за полтора месяца. До этого он забивал в крышесносном матче с «Челси» (4:4), который состоялся 12 ноября.

Родри укладывает мяч в дальний угол

Родри укладывает мяч в дальний угол

Фото: Кадр из трансляции

У гостей в концовке активизировался Уильям Осула. В первом случае его удар заблокировали, а во втором — мяч оказался в руках Эдерсона. А «Сити» снял все вопросы на старте второй половины. Автором гола стал Хулиан Альварес, но в этом эпизоде за него всё сделали одноклубники. Вышедший на замену Оскар Бобб выдал отменную передачу на Фила Фодена, а тот прострелил на дальнюю штангу. Альваресу оставалось просто попасть в пустой угол.

Оскар Бобб отдаёт предголевую передачу на Фила Фодена

Оскар Бобб отдаёт предголевую передачу на Фила Фодена

Фото: Кадр из трансляции

Фил Фоден помогает Хулиану Альваресу забить второй мяч

Фил Фоден помогает Хулиану Альваресу забить второй мяч

Фото: Кадр из трансляции

Сразу после этого Гвардиола отправил Де Брёйне на разминку, чем вызвал одобрение «Этихад Стэдиум». Впрочем, тренер так и не выпустил бельгийца на поле, да и вообще ограничился всего тремя заменами. В итоге «Сити» владел мячом 81% игрового времени и нанёс в 4,5 раза больше ударов, чем соперник (18 против четырёх). Благодаря этой победе «Сити» вернулся в топ-3. Более того, он отстаёт от лидирующего «Ливерпуля» всего на два очка. Правда, если 31 декабря «Арсенал» наберёт хотя бы одно очко в игре с «Фулхэмом», то «Сити» завершит год вне топ-3. Следующий матч в АПЛ команда Гвардиолы проведёт 13 января в гостях у «Ньюкасла».

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