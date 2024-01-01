Эти футболисты проснулись в новом году без работы. Многих вы наверняка помните

У многих игроков контракт действовал до 31 декабря 2023 года. И вот он истёк. Хоть и бывают исключения, чаще всего так происходит в Северной и Южной Америке, а также в Азии: там чемпионаты уже завершились, так что никто не мешает местным клубам спокойно превращать футболистов в свободных агентов. Перед вами самые заметные из таких.

Диего Коста

Диего Коста в «Ботафого» Фото: Lucas Figueiredo/Getty Images

Про почтенный возраст Диего из-за его внешности шутили ещё лет 10 назад. Сейчас по футбольным меркам он уже реально дедуля — в октябре ему исполнилось 35. В прошлом сезоне АПЛ за «Вулверхэмптон» он себя никак не проявил, забив один раз в 23 матчах. И всё же в августе 2023-го его бесплатно до конца года подписал «Ботафого». За 510 минут в Бразилии у него три гола. Едва ли за такую скорострельность в нападающего снова поверит сильная команда.

Карлос Вела

Карлос Вела в «Лос-Анджелесе» Фото: Shaun Clark/Getty Images

Последние пять лет мексиканец радовал болельщиков «Лос-Анджелеса», проведя в МЛС 161 мяч и забив 79 мячей. Особенно хорош он был в 2019-м: настрелял 36 голов и стал игроком сезона в лиге. Теперь ему нужно искать новый клуб: в 34 года Карлос американцам больше не нужен. Интересно, что Вела никогда не выступал на взрослом уровне в родной стране. Может, теперь пора?

Эмануэль Маммана

Эмануэль Маммана в «Ривер Плейт» Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Некогда безумно перспективный аргентинский защитник в 2022-м после неудачного российского этапа вернулся в воспитавший его «Ривер Плейт». Там у него тоже не пошло. Маммана вновь постоянно сидел в лазарете и не убедил, зачем его держать дальше: в его контракте была годичная опция продления, которой клуб не воспользовался. А ведь футболисту только 27 лет, неужели это финиш карьеры?

Эндрос Таунсенд

Эндрос Таунсенд в «Лутоне» Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Единственный европейский пример здесь. 32-летний Таунсенд из-за тяжёлой травмы не играл с марта 2022-го и в октябре 2023-го оказался в «Лутоне». Новички лиги перестраховались и подписали экс-футболиста «Тоттенхэма» всего лишь до конца года. Мало ли как он себя проявит? Эндрос попал в ротацию и даже оформил 1+2 за 624 минуты. Тем не менее новостей о его продлении пока не было. По крайней мере, он о себе напомнил — в том числе победным голом бывшим из «Ньюкасла». Сам игрок недавно заявил, что надеется остаться в команде.

Ренато Аугусто

Ренато Аугусто Фото: Richard Callis/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Вы можете помнить бразильца по игре за «Байер» рубежа нулевых и 10-х — там Аугусто провёл свыше 100 матчей. Ну, или по любой подборке звёзд китайского чемпионата, где тот пять лет бегал за «Бэйцзин Гоань». Летом 2021-го Ренато оказался в «Коринтиансе» и постоянно выходил на поле, но только до 2023-го. Вероятно, сказался 35-летний возраст. Сейчас нужно искать место, где он не станет помехой.

Кристиан Бассогог

Кристиан Бассогог в «Шанхай Шэньхуа» Фото: Zuma/TASS

Экс-игрока сборной Камеруна представляли как одну из звёзд новой команды Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа». Проблема в том, что контракт Кристиана истёк 31 декабря 2023 года. Возможно, российский специалист убедит его остаться, но пока так. Да и стоит ли, если правый вингер в последнем сезоне забил лишь два гола (один — с пенальти) и отдал один ассист за 18 матчей. Такой статистикой новый тренерский штаб не впечатлить.

Хосеф Мартинес

Хосеф Мартинес в «Интер Майами» Фото: ISI Photos/USSF/Getty Images for USSF

Венесуэльский нападающий отыграл за «Интер Майами» всего лишь сезон, но вообще-то не так уж и плохо там себя проявил: 27 матчей, семь голов (три — с пенальти) и один ассист. Проблема в том, что переходил он в январе 2023-го, когда в команде ещё не было барселонского десанта в лице Месси, Бускетса и Альбы. На их звёздном фоне Мартинес теряется, так что Лео подыщет партнёра в атаку поинтереснее, а самому Хосефу придётся искать вариант попроще.

Сантьяго Ариас

Сантьяго Ариас в «Цинциннати» Фото: Mohammad Karamali/DeFodi Images via Getty Images

Ариас прописался в «Цинциннати» также в начале 2023-го. Но там звёздного засилья нет, просто экс-защитник «Атлетико» и ПСВ слабо себя проявил и частенько травмировался. Клуб по итогам регулярки стал первым, так что стандарты у него высокие — колумбиец в них не вписался. В любом случае карьера у него получилась вполне добротной, да и на родине его наверняка с удовольствием приютят.

Юрген Локадия

Юрген Локадия Фото: Steve Bardens/Getty Images

В 2018-м «Брайтон» отвалил за голландца рекордные на тот момент € 17 млн, а в 2024-м он уже не нужен китайскому «Цанчжоу Майти Лайонс». История грустная и крайне странная: Локадия только в этом году переехал в Китай и накопил за 24 игры по семь голов и ассистов, однако соглашение с ним пока не продлили. Может, к адаптированному к Китаю звёздному свободному агенту стоит присмотреться Слуцкому? Уж Юрген явно покруче Бассогога.