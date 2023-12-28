Самые дорогие футболисты без работы. Некоторые пригодились бы топ-клубам

Совсем скоро в Европе откроется зимнее трансферное окно. К примеру, в Англии, Франции и Германии это произойдёт 1 января 2024 года, а в Италии и Испании — 2-го числа. Впрочем, есть футболисты, которых можно приобретать и вне пределов окна. Речь о свободных агентах.

Давид де Хеа, вратарь (33 года)

Стоимость по версии Transfermarkt: € 8 млн

Давид де Хеа Фото: Getty Images

Испанец стал свободным агентом летом 2023 года. До этого опытный голкипер в течение длительного времени (12 лет) играл за «Манчестер Юнайтед». Удивительно, но Давид до сих пор сидит без работы. Если верить слухам, интерес к вратарю проявляли сразу несколько клубов. В «Аль-Наср» испанец не поехал из-за нежелания жены жить в Саудовской Аравии. А информация о возможном переходе в «Бетис» или «Ньюкасл» так и осталась на уровне слухов. Не срослось и с возвращением в «Манчестер Юнайтед». Помимо этого, вратарём интересовались «Интер Майами» и «Барселона».

Джесси Лингард, полузащитник (31 год)

Стоимость по версии Transfermarkt: € 6 млн

Джесси Лингард Фото: nottinghamforest.co.uk

Англичанин, как и де Хеа, уже полгода сидит без работы. Предыдущим клубом Лингарда был «Ноттингем Форест», в составе которого он отыграл 20 матчей (два гола и два ассиста). В октябре появилась информация, что от подписания контракта с игроком отказался «Аль-Иттифак». Саудовский клуб не устроили финансовые запросы футболиста, хотя Лингард произвёл приятное впечатление на тренировках. На 31-летнего полузащитника претендуют «Лилль» и ещё два клуба Лиги 1. Ради переезда во Францию Джесси готов снизить требования по зарплате, хотя им также интересуются клубы из МЛС и Саудовской Аравии.

Шека, полузащитник (29 лет)

Стоимость по версии Transfermarkt: € 5 млн

Шека Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС

Этот португалец не так раскручен, как де Хеа или Лингард. С 2017 года Шека прочно осел во Франции, где играл за «Лилль», «Дижон» и «Ренн». А теперь оказался на рынке свободных агентов. Кстати, в сезоне-2022/2023 отыграл всего девять матчей за «Ренн». В начале нынешнего года футболист сломал лодыжку и с того момента не провёл ни одного официального матча. На профессиональном уровне Шека играл только во Франции и Португалии. Не исключено, что он продолжит карьеру в чемпионате одной из этих стран.

Анвар Эль-Гази, нападающий (28 лет)

Стоимость по версии Transfermarkt: € 3 млн

Анвар Эль-Гази Фото: Alex Grimm/Getty Images

22 сентября Эль-Гази подписал контракт с «Майнцем», но его пребывание в немецком клубе получилось краткосрочным. Три матча, одна голевая передача — такая скромная статистика нападающего с паспортом Нидерландов. Эль-Гази публично поддержал Палестину в военном конфликте с Израилем, что привело к печальным последствиям для игрока. Сначала его отстранили от тренировок, а потом расторгли контракт. «Потеря мной средств к существованию — ничто по сравнению с адом, который обрушился на невинных и беззащитных людей в Газе», — так Эль-Гази прокомментировал решение боссов «Майнца».

Элдер Кошта, вингер (29 лет)

Стоимость по версии Transfermarkt: € 2,8 млн

Элдер Кошта Фото: leedsunited.com

Африканец находился в системе «Лидса» с 2019 года. Сначала играл на правах аренды, а потом его выкупили у «Вулверхэмптона» за € 17,7 млн. После этого были краткосрочные командировки в «Валенсию» и «Аль-Иттихад». В октябре этого года «Лидс» расторг контракт с игроком по обоюдному согласию сторон. Кошта так ни разу не сыграл за английский клуб в нынешнем сезоне. Правда, однажды вышел на поле за сборную Анголы в контрольном матче с Ираном (0:4). В остальном Кошта оставался в запасе либо не попадал в заявку.

Хосе Кампанья, полузащитник (30 лет)

Стоимость по версии Transfermarkt: € 2,5 млн

Хосе Кампанья Фото: levanteud.com

К 30 годам Кампанья поиграл в Испании, Германии, Англии, Португалии и даже съездил в Италию. Правда, выйти на поле в составе «Сампдории» так и не удалось. Последним клубом испанца был «Леванте», за который он выступал с 2016 года. В итоге Кампанья отыграл за команду 208 матчей, забил 19 мячей и отдал 30 результативных передач. За весь прошлый сезон Хосе провёл 21 матч во второй испанской лиге, но пропустил концовку турнира. Причина — разрыв крестообразной связки колена.

Санти Мина, нападающий (28 лет)

Стоимость по версии Transfermarkt: € 2 млн

Санти Мина Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Этот форвард почти всю карьеру провёл на родине — в Испании. Один раз уезжал в Саудовскую Аравию, где играл на правах аренды за «Аль-Шабаб». Кстати, это было в прошлом сезоне. 29 матчей, шесть голов, пять ассистов — статистика Мины в Саудовской Аравии. А так он известен по выступлениям за «Сельту» и «Валенсию». За каждую из команд Санти отыграл более 150 матчей и суммарно забил 84 мяча (по 42 — за каждый из клубов).

В мае 2022-го испанский суд приговорил Мину в четырём годам тюрьмы по делу о сексуальном насилии. После этого карьера Санти перевернулась. В августе 2023-го он стал свободным агентом и с того момента так и не нашёл себе новый клуб.