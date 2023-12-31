«Чемпионат» отвечает на письмо из прошлого года. И задаёт новые вопросы

Это наша традиция. Каждый раз под Новый год мы читаем письмо, которое написали сами себе ровно 365 дней назад. Отвечаем на вопросы, которые тогда сформулировали. Все они казались нам важными или как минимум интересными в контексте 2023 года. Нас много чего могло волновать, но конкретно в футболе следующие вещи:

1. Мы вернулись к международным турнирам? Причём желательно к европейским, в которых высокая конкуренция и зрительский интерес. А то мы сейчас сидим в декабре 2022 года и экстренно изучаем регламенты по переходу в АФК.

2. Захарян перешёл-таки в «Челси»?

3. «Локо» вылетел из РПЛ (ну вдруг)?

4. У «Спартака» ушло старое руководство. Новое норм или как?

5. «Зенит» стал чемпионом? Хотя тут и так понятно, что стал.

6. Fan ID не отменили/изменили? А пиво на стадионах появилось?

7. Что вообще будет с Роналду в Саудовской Аравии?!

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что ж, погнали отвечать.

На первый вопрос есть вполне однозначный ответ. Нет, у нас всё ещё нет международных турниров. Российский футбол остаётся изолированным. Вроде бы есть какие-то микроскопические подвижки – например, УЕФА пытается вернуть юношескую сборную России. Но глобально ничего не меняется. В Азию не ушли. Нет понимания, сколько продлится бан – предположения звучат разные, но ориентироваться на них сложно. За этот год выработался подход, что лучше не рассчитывать на что-то хорошее. Теоретически даже по итогам нынешнего сезона РПЛ команды могут отправиться в еврокубки, но на это никто не закладывается. Так меньше разочарования будет, когда в очередной раз (по всей видимости) пролетим мимо еврокубков. То же самое по поводу отбора к ЧМ-2026.

Дальше – проще. Захарян перешёл не в «Челси», а в «Реал Сосьедад». Играл не очень много, с результативностью пока тоже не очень, но верим, что ещё сложится. «Локо» уверенно сохранил место в РПЛ (восьмая строчка) и сейчас идёт четвёртым – ни одного немца в структуре клуба больше не было замечено. А вот по руководству «Спартака» ответить сложно. Вроде и скандалов особо нет, но и результаты средненькие. Скажем так: принято критиковать, скорее, тренера, чем боссов клубов.

Про чемпионство «Зенита», наверное, и отвечать не нужно. Даже в декабре 2022 года иллюзий особо не было, судя по постановке вопроса. Fan ID, само собой, не отменили. Были разговоры, что взамен вернут пиво на стадионы, но нет. Никаких поблажек этим болельщикам! А то ещё и качественный футбол потребуют (простите, не удержался). Ну а что касается Роналду, то у него всё в порядке. Ну, с поправкой на уровень лиги, конечно (который летом сильно вырос – приехали Бензема, Малком, Неймар, Милинкович-Савич и другие). Криш забил 54 мяча за календарный год. То есть больше Мбаппе, Кейна и Холанда.

А теперь переходим к вопросам на 2024 год. И, на самом деле, первый вопрос не сильно изменится.

Международные турниры вернулись? Ну хоть какие-то подвижки есть? «Краснодар» взял первый трофей в истории? Только не говорите, что Кубок. Слуцкий перезапустил карьеру в Китае или вернулся в YouTube? Хотя тут ещё вопрос, остался ли YouTube. Что с Захаряном? Он стал игроком основы, забивает? Новый формат Лиги чемпионов лучше?

Бережно упаковываем вопросы в конверт. Отправляем письмо в следующий год с верой в хорошее. Пишите в комментариях, чего вы ждёте от 2024-го и какой вопрос задали бы самим себе на год вперёд.