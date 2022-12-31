Год назад «Чемпионат» написал письмо в будущее. Перечитываем его и пишем новое

У нашей редакции есть традиция. Под Новый год мы открываем письмо, которое сами же написали 365 дней назад. Отвечаем на вопросы, смеёмся над их актуальностью и пишем новое письмо, которое будет распаковано так же спустя год.

Сейчас в голове крутится фольклор вроде: «Хочешь насмешить бога – расскажи ему о своих планах». Или избитое «год получился непростым…», но это всё, мягко говоря, не описывает потрясений, которые случились со спортом в этом году. Понятно, что потрясения были во многих сферах, но у нас сайт о спорте, поэтому говорим о нашей песочнице.

Вот открываешь прошлогоднее письмо и понимаешь, насколько же незначительные вопросы там сформулированы. И всё же надо ответить. Вот что было в прошлогоднем письме.

Эй, вы там, в декабре 2022 года. Признавайтесь:





2. «Спартак» анонсировал чемпионство к 100-летию клуба. Ну что? На каком месте закончили? Ваноли – это хорошо или плохо?



3. «Зенит» небось опять стал чемпионом – ничего особенного. А «Динамо» – реально вторая команда России? Что за прикол такой? Никогда же такого не было, и вот.



4. Активные фанаты топ-клубов заявили, что будут бойкотировать матчи, если с лета введут Fan ID. Реально весь фанатский актив исчез?



5. Спорт вернулся к нормальному ритму? А то у нас сейчас матчи АПЛ переносят один за другим. Аншлагов на 1. У вас там только что закончился ЧМ-2022!!! Сборная России пробилась в Катар? У Карпина с Дзюбой наладилось? Артём уже побил рекорд по голам за сборную России? Вообще, ЧМ-2022 мог получиться и получше с Италией/Португалией (простите, мы тут ещё не определились).2. «Спартак» анонсировал чемпионство к 100-летию клуба. Ну что? На каком месте закончили? Ваноли – это хорошо или плохо?3. «Зенит» небось опять стал чемпионом – ничего особенного. А «Динамо» – реально вторая команда России? Что за прикол такой? Никогда же такого не было, и вот.4. Активные фанаты топ-клубов заявили, что будут бойкотировать матчи, если с лета введут Fan ID. Реально весь фанатский актив исчез?5. Спорт вернулся к нормальному ритму? А то у нас сейчас матчи АПЛ переносят один за другим. Аншлагов на РПЛ мы не видели уже очень давно (будто их было много до пандемии).

Ну что ж. Если коротко, то на ЧМ-2022 наша сборная, скажем так, не пробилась. Редкий случай, когда винить в этом не стали ни игроков, ни тренера. Дзюба с Карпиным не помирились. Артём рекорд не побил и вообще пропал с радаров. «Спартаку» до чемпионства на 100-летие не хватило самую малость – всего лишь девять строчек в таблице. Были рядом, но не фартануло. А так в РПЛ без сенсаций. Ну, кроме спада «Локомотива». Хотя всем немножечко плевать стало. Трибуны опустели из-за Fan ID, ТВ-рейтинг тоже упал.

Пятый вопрос – самый интересный. Вернулся ли спорт к нормальному ритму? Нет, не вернулся, но дело уже не в пандемии, как все прекрасно понимают. И тут напрашивается главный вопрос, на который хочется получить положительный ответ спустя год.

Александр Дюков Фото: Getty Images/Александр Сафонов, «Чемпионат»

Российский футбол (да и другие виды спорта) вернулись к международным турнирам? Причём желательно европейским турнирам, в которых высокая конкуренция и зрительский интерес. А то мы сейчас сидим в декабре 2022 года и экстренно изучаем регламенты по переходу в АФК. Это действительно ключевой момент. Следующие шесть вопросов не так важны, но всё же спросим. Захарян перешёл-таки в «Челси»? «Локо» вылетел из РПЛ (ну вдруг)? У «Спартака» ушло старое руководство. Новое норм или как? «Зенит» стал чемпионом? Хотя тут и так понятно, что стал. Fan ID не отменили/изменили? А пиво на стадионах появилось? Что вообще будет с Роналду в Саудовской Аравии?!

Как бы наивно это ни выглядело, но ждём позитивных ответов. Хотя, если смотреть из декабря 2022 года в будущее, поводов для оптимизма не так много. И вроде проваливаться уже особо некуда, но мы же видим, что всегда может быть хуже. Остаётся только ценить, что есть. Ну и да – верить в то, что будет.