Слёзы чемпиона мира и драка! Эпичное завершение последнего матча года в топ-5 лигах

«Тоттенхэм» – английская аномалия осени. После первых 10 туров их называли одной из самых стильных команд лиги, а кто-то аккуратно даже предрекал им борьбу за титул. Но потом в гости приехал «Челси» – и начался кошмар. С того момента только три победы: всему виной куча травм и постоянные дисквалификации. И если раньше казалось, что уж к матчу с «Борнмутом» команда Ангелоса Постекоглу будет подходить как фаворит, то к декабрю этот статус растворился. «Тоттенхэм» в кризисе, который трудно объяснить – как и их неудачу с «Брайтоном» в прошлом туре. Зато «Борнмут», наоборот, будто бы вышел из категории аутсайдеров – к матчу подходили на 12-м месте и с семиматчевой серией без поражений. Плюс – неплохие перспективы подняться наверх.

Вообще, этот матч был важен не только с точки зрения результата. Для болельщиков точно был значим другой символичный эпизод – спустя 11 лет клуб покидает голкипер Уго Льорис. Накануне «Тоттенхэм» объявил о его уходе в «Лос-Анджелес» в качестве свободного агента. 447 матчей, капитанство и 0 титулов. Зато куча – со сборной. Чемпион мира в составе Франции наблюдал за матчем с трибуны, а в перерыве с ним трогательно попрощались – Уго не сдержал слёз. Красивая и сильная акция.

Уго Льорис простился с «Тоттенхэмом» Фото: Julian Finney/Getty Images

И в этот день «Тоттенхэм» точно не хотел портить настроение своей легенде. Хозяева неплохо начали, и главное – быстро забили. Уже на девятой минуте. Бентанкур перехватил мяч в подкате, через Ло Чельсо перевёл на Сарра, который примерно с 18 метров пробил точно в угол. Через 10 минут хозяева могли забить ещё – Эмерсон решился на дальний удар, с которым Нето справился с большим трудом, переведя мяч на угловой.

Команды разогнались к середине тайма. Но у «Борнмута» никак не получалось конструировать что-то опасное в последней трети. Поэтому оборона «Тоттенхэма» особо не напрягалась. Точно рассчитывая, что в атаке получится забить ещё несколько. На 27-й минуте Сон и Ришарлисон вылетали на одного защитника гостей, но не смогли эффективно распорядиться моментом. После случился неприятный момент для хозяев – Сарр оступился на ровном месте, а через несколько минут он уже в слезах уходил с поля. Похоже, что-то серьёзное. «Тоттенхэм» так и не смог укрепить преимущество в первом тайме. Впрочем, и соперник не показал чего-то выдающегося. Гостям нужно было что-то менять.

В перерыве Ираола провёл одну замену. А уже в самом начале второго тайма «Борнмут» мог сравнять счёт – Соланке после розыгрыша углового пробил, казалось, наверняка. Но Викарио удержал мяч на линии. На ворота «Тоттенхэма» уж очень активно налетел соперник. Угловые чередовались с потенциально опасными розыгрышами. На 60-й минуте Соланке запорол ещё один голевой момент после прострела. Хотя нападающему нужно было просто правильно подставить ногу.

Казалось, «Борнмут» добавит. Но вместо этого «Тоттенхэм» забил второй. А Ло Чельсо сделал вторую голевую. Дальняя передача от него прилетела на Сона, который с разворота пробил Нето. А на 80-й минуте Ришарлисон снял все вопросы, реализовав ещё один момент.

Но последний матч года в европейских топ-лигах не мог закончиться так просто. Поэтому сначала «Борнмут» всё-таки отыграл один мяч благодаря Скотту. А уже в добавленное время запасные и тренерский штаб устроили небольшую драку из-за спорного решения арбитра.

Стычка в конце матча Фото: Julian Finney/Getty Images

Судья вообще никак не хотел отпускать команды с поля. Они переиграли больше 10 минут. Но в итоге счёт больше не поменялся.

«Тоттенхэм» прервал удачную серию «Борнмута» и поднялся на пятое место. Пусть и в любом случае этот день для клуба будет немного грустным.