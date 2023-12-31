Звёзды футбола, которые завершили карьеру в 2023 году. Как же жаль, что эти легенды ушли!

2023-й стал богатым на прощания: завершили карьеру более 20 именитых футболистов, чьи фамилии на слуху у многих. Кто-то из них станет тренером, кто-то — агентом, а кто-то — экспертом на ТВ. Одно ясно точно — в официальных матчах они уже не сыграют. Мы выпускаем такие тексты каждый год, и этот стал особенно грустным.

Златан Ибрагимович

Последний клуб: «Милан»

Во сколько лет закончил: 41

Стоимость на пике: € 46 млн

Златан Ибрагимович Фото: JMP/Getty Images

В последние годы травмы замучили шведа, так что скорый финал его карьеры был очевиден давно. В 2023-м он отыграл 161 минуту в Серии А и за сборную, напоследок забил в гостях «Удинезе» с пенальти, и триумфально, со слезами на глазах и красивой речью попрощался с футболом на ставшем родным «Сан-Сиро». Не получилось сдержать слёз ни у многих болельщиков, ни у самого Златана.

Фанаты «Вероны», с которой играл в тот вечер «Милан», во время слов Ибры попытались испортить момент и жутко свистели. Нападающий отреагировал в своём стиле: «Продолжайте. Это лучший момент для вас в этом сезоне — вы увидели меня». Что было дальше? Овации, разумеется.

«Я родился в Мальмё. Вырос в Амстердаме. Стал мудрее в Турине. Стал львом в Барселоне. Вырос в Милане. И обрёл новые перспективы в Париже. Набрался выдержки в Манчестере и повеселился в Лос-Анджелесе. И, наконец, обрёл покой на новой родине в Милане.

Меня создали вы. И наследие, которое я надеюсь оставить после себя, — это всё новые Златаны, созданные мной. Все те, у кого сердце льва. Все те, у кого в глазах горит огонь. Все те, кто искренне понимает, что невозможного нет», — писал теперь уже экс-футболист в соцсетях.

32 трофея, практически 600 голов и величие, которое с годами не потускнеет. Кто такой Златан, знают даже далёкие от спорта люди. Не хватило только победы в Лиге чемпионов. Возможно, она появится в новом для него статусе старшего советника владельцев и высшего руководства «Милана».

Джанлуиджи Буффон

Последний клуб: «Парма»

Во сколько лет закончил: 45

Стоимость на пике: € 35 млн

Джанлуиджи Буффон Фото: Corbis via Getty Images

У вас мусорный бак вместо сердца, если вам безразличен финал карьеры Буффона. Казалось, он играл вечно: многие российские болельщики помнят ДжиДжи ещё с 1997-го, когда тот со сборной зацепил ничью 1:1 в снежной Москве. Затем были победа в Кубке УЕФА с «Пармой» (тоже, кстати, в Москве), переход за сумасшедшие на тот момент € 53 млн в «Ювентус» (вратарский рекорд держался более 17 лет), сотни матчей за туринцев и безграничная верность чёрно-белым цветам: от финала ЛЧ до падения в Серию Б и возвращения в элиту. Ну а самая «вишенка» здесь — кубок чемпиона мира, когда в погрязшую в скандалах Италию практически никто не верил.

Спортивное долголетие Джанлуиджи — ещё один повод его уважать. В 2021-м, когда вратарь уже давно всего достиг и мог спокойно отдыхать с бокалом вина на загородной вилле, он вернулся в родную «Парму», полный решимости вытянуть её в элиту из подвала второй лиги. Увы, хэппи-энда не случилось: пармезанцы дошли до стадии плей-офф за выход в Серию А и уступили там «Кальяри». Получилось крайне драматично. Впрочем, в этом вся карьера Буффона.

С августа ДжиДжи трудится главой делегации национальной команды: «Я возвращаюсь в сборную, потому что тот ребёнок, который впервые пересёк ворота Коверчано 30 лет назад, всё ещё хочет мечтать и жить этой мечтой вместе с итальянскими болельщиками», — писал он в соцсетях.

Месут Озил

Последний клуб: «Истанбул»

Во сколько лет закончил: 34

Стоимость на пике: € 50 млн

Месут Озил Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Озил — футболист-противоречие. Кто-то называет его лучшим распасовщиком поколения, кто-то — игроком, который «растворялся» в важных матчах. Правы и те, и другие: только первое актуально до 2017 года, а второе — позже. Месут был по-настоящему монструозен в «Реале», сборной Германии и первую половину карьеры в «Арсенале». Видя предматчевую заявку этих команд с этническим турком, уже было понятно — в ближайшие пару часов ждём гениальный ассист. Он рулил игрой, словно дирижёр — оркестром. Жаль, что прайм не стал долговечным.

По сути, Озил закончил с футболом в 2020 году, после чего не попал в заявку «канониров» и просто получал деньги по контракту. Возвращение на историческую родину успеха не принесло: моментами он показывал былой уровень, но не оправдал ожиданий ни в «Фенербахче», ни в «Истанбуле». В любом случае его ювелирные передачи навсегда останутся в истории. Как и множество титулов и наград, включая золото ЧМ-2014.

Гарет Бэйл

Последний клуб: «Лос-Анджелес»

Во сколько лет закончил: 33

Стоимость на пике: € 90 млн

Гарет Бэйл Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Знаменитый валлиец ушёл на пенсию 9 января, едва не попав в прошлогоднюю подобную подборку. Пушечный удар и скорость на уровне топовых легкоатлетов — два главных качества, благодаря которым Бэйл был неподражаем. К сожалению, третья и четвёртая характеристики многое портили — высокая травматичность и отсутствие желания разрывать.

Здорового и мотивированного Гарета мы видели в «Тоттенхэме», первых сезонах за «Реал» и во время Евро-2016. Хет-трик «Интеру» в Милане за лондонцев, гол в финале Лиги чемпионов — 2018 в ворота «Ливерпуля» ударом через себя и унижение Марка Бартры в решающем матче Кубка Испании — 2013/2014, где он на 85-й минуте реактивно спуртанул на 34,7 км/ч, — это на века.

Жаль, но последние годы его куда больше интересовал гольф. В Мадриде он стал чужеродным элементом как на поле, так и в раздевалке, тем не менее в другой клуб не спешил — какой там, когда ты один из самых высокооплачиваемых игроков мира. А когда понял, что уже ничем не поможет сборной Уэльса, закончил в МЛС. Хотя ещё вполне мог выступать несколько лет. Что ж, его выбор.

Джорджо Кьеллини

Последний клуб: «Лос-Анджелес»

Во сколько лет закончил: 39

Стоимость на пике: € 28,5 млн

Джорджо Кьеллини Фото: Michael Regan/Getty Images

Ещё один герой «Лос-Анджелеса» дотерпел до конца 2023-го и только пару недель как объявил о финале карьеры. В отличие от Буффона, Джорджо не зацепил победный ЧМ-2006 — Марчелло Липпи посчитал его слишком молодым, хотя тот дебютировал за сборную в 2004-м. Зато, будучи капитаном и безоговорочным лидером команды, он поднял над головой кубок Евро-2020. Это был долгий и сложный путь. Вбейте в поисковик «Кьеллини с перевязанной головой» и увидите кровавую подборку, будто он был каскадёром, а не играл в футбол.

Девять чемпионств Серии А, великая связка с Бонуччи, укус от Суареса — это на поверхности. А в глубине — сущность маньяка, которую соперники натурально боялись. «Кьеллини был номером один. Он придерживал меня, нарушал, но в нужный момент падал, и судьи выбирали его сторону. Просто он был умнее. Он настоящий жёсткий мужик. Встретиться с ним — кошмар для нападающего. Кьеллини — один из последних действительно великих персональных защитников», — говорил Антонио Кассано. Такое признание дорогого стоит, потому что сам Кассано был тем ещё провокатором.

Чем дальше займётся Кьеллини, пока непонятно, но ясно одно — должность в «Ювентусе» ему заказана.

Юрий Жирков

Последний клуб: «Химки»

Во сколько лет закончил: 39

Стоимость на пике: € 20 млн

Юрий Жирков Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Главный дедушка российского футбола всё-таки ушёл на пенсию. На самом деле, Юрий Валентинович провёл последний официальный матч ещё в мае 2022-го, однако заявил о финале он только в феврале 2023-го: «Думаю, все могли догадаться уже, что моя профессиональная карьера футболиста завершена. Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью, ха-ха», — без каких-либо пафосных объявлений и речей сказал ветеран в интервью.

Вообще, скромность — отличительная черта Жиркова. Как и трудоголизм. В самом начале футбольного пути его забраковали «Спартак» и киевский «Арсенал». Несмотря на это, он поехал в сильный ЦСКА и выиграл там конкуренцию у купленного за € 2,5 млн Осмара Феррейры. Безумный прогресс, победный гол в финале Кубка УЕФА, звание лучшего игрока страны в 2008-м, бронзовый Евро того же года, номинация на «Золотой мяч», переход в «Челси» за € 21 млн — пусть, достойный уважения.

В Англии у Юрия не пошло, тем не менее он не сломался после массового хейта в связи с трансфером в «Анжи» и играл на высоком уровне вплоть до Евро-2021. А если бы не травма на том турнире, выступал бы на нём и дальше. Тот случай, когда отдых — реально заслуженный.

Алан Дзагоев

Последний клуб: «Ламия»

Во сколько лет закончил: 33

Стоимость на пике: € 25 млн

Алан Дзагоев Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

По таланту Дзагоев — точно один из лучших российских игроков постсоветской эпохи. Увы, полноценно реализовать амбиции не удалось. Будучи вундеркиндом, Алан вылез будто бы из ниоткуда и блестяще заменил в ЦСКА заметно сдавшего Даниэля Карвальо. По его зрелой игре складывалось впечатление, словно ему не 18 лет, а минимум 23. Ну или хотя бы 20: настолько изящно он угощал передачами Вагнера Лава. Полузащитник стал одним из лидеров красно-синих, затащив их в 1/4 ЛЧ. То достижение, похоже, ещё на долгие годы останется недосягаемым для наших клубов.

Сверкал Дзагоев и в сборной. Пусть команда и не вышла из группы на Евро-2012, Алан забил три и стал одним из лучших бомбардиров турнира, привлекая внимание множества грандов. ЦСКА не отпустил главный актив и взял с ним три чемпионства, однако затем многочисленные травмы надломили его карьеру.

Представитель Дзагоева Дарья Арсланова говорила, что тот хотел закончить с футболом летом 2023-го, после выхода с «Рубином» в РПЛ. Вместо этого подвернулся вариант с греческой «Ламией» — новые повреждения, к сожалению, закрыли и эту историю, а заодно и всю игроцкую для Алана.

Давид Силва

Последний клуб: «Реал Сосьедад»

Во сколько лет закончил: 37

Стоимость на пике: € 50 млн

Давид Силва Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Силва не должен был оказаться в этом списке: весной он продлил контракт с «Сосьедадом» и вообще не собирался заканчивать даже в 37 лет. Помешала серьёзная травма во время тренировки, из-за которой клуб и купил Арсена Захаряна. Самое время по достоинству оценить карьеру Давида, потому что бо́льшую её часть он находился в тени других звёзд — как в «Манчестер Сити», так и в сборной Испании.

Технарь с Канарских островов завоевал 14 титулов в Англии, включая четыре чемпионства, забил более 70 голов и отдал свыше 100 ассистов. За это его аж целый один раз признали игроком месяца и включили в символическую сборную АПЛ. В национальной команде он взял золото одного ЧМ и двух ЧЕ — куда больше отмечали вклад в эти успехи Иньесты и Хави, хотя заслуга Силвы тоже значительна.

В любом случае Давиду есть чем гордиться и помимо футбола, ведь он владеет внушительной бизнес-империей: восемь гектаров с поместьем и виноградниками на острове Гран-Канария под виноделие. Продукцию легендарный экс-футболист экспортирует в США, Германию и Англию. И это далеко не единственный его доход. Жизнь удалась.

Эден Азар

Последний клуб: «Реал» Мадрид

Во сколько лет закончил: 32

Стоимость на пике: € 150 млн

Эден Азар Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Молодой Азар в клочья разрывал Лигу 1 и зашвырнул «Лилль» на вершину, несмотря на уже обогатившийся «ПСЖ». А пиковый надолго стал главной звездой АПЛ в «Челси». Дриблинг, собранные фолы — в этом ему практически не было равных. После перехода в «Реал» за невероятные € 160 млн все его положительные качества магическим образом испарились, зато появились лишние килограммы. Эден понял, что мечта достигнута, расслабился и жутко регрессировал.

И всё же позитива в карьере бельгийца набралось гораздо больше, нежели негатива. Перечислять все его регалии не имеет смысла — на это уйдёт бесконечность. Отметим лишь, что по индивидуальным способностям и яркости на поле праймовый Азар — небожитель, дотянуться до уровня которого могли единицы. Безумно грустно, что сохранил он его только до 28 лет. После победного дубля «Арсеналу» (4:1) в финале Лиги Европы – 2018/2019 крутых матчей в исполнении Эдена не было. И уже не будет.

Доменико Кришито

Последний клуб: «Дженоа»

Во сколько лет закончил: 36

Стоимость на пике: € 16 млн

Доменико Кришито Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В истории «Зенита» хватает классных левых защитников: Давыдов, Ширл, Ким Донь Чжин, Дуглас Сантос. Но сильнейшим всё равно был Кришито. Зимой он вернулся из МЛС в родной «Дженоа», чтобы команда больше не выступала в Серии Б.

Получилось! Причём максимально эффектно: на 90+3-й минуте при счёте 3:3 защитник забил «Бари» с пенальти, что позволило команде занять второе место и получить прямую путёвку на повышение. Миссия была выполнена, и Доменико со спокойной душой зафиналил карьеру. «Я перестаю играть, но не уйду из мира футбола, потому что футбол для меня — это жизнь», — написал защитник на прощание.

Сеск Фабрегас

Последний клуб: «Комо»

Во сколько лет закончил: 36

Стоимость на пике: € 55 млн

Сеск Фабрегас Фото: Phil Cole/Getty Images

Футбол Сеска и его передачи вразрез — чистая эстетика. Арсен Венгер разглядел бриллиант, и уже в 16 лет Фабрегас стал как самым юным дебютантом, так и бомбардиром «Арсенала». А в следующем году он совсем озверел и кинул куском пиццы в лицо сэра Алекса после поражения от «МЮ»! Пусть и случайно.

Полузащитнику было без разницы, кого награждать ассистами — хоть великолепного Анри, хоть куда менее способного Адебайора. В 18 он полноценно заменил Патрика Виейра, вместо жёсткости француза сверкая креативом. С его магией «канониры» добились немыслимого — добрались до финала ЛЧ-2006. Их смогла остановить только «Барса» Роналдиньо. В 21 (!!!) год он стал капитаном клуба, а в 23 оформил 15+15 в АПЛ.

В «Барселоне», «Челси» и «Монако» Сеск уже не был так ярок, тем не менее зацепил немало трофеев и провёл достойнейшую игровую карьеру. Теперь началась тренерская: он закончил в «Комо» из Серии Б и вскоре возглавил команду, борясь с ней за повышение в классе.

Хоакин Санчес

Последний клуб: «Бетис»

Во сколько лет закончил: 41

Стоимость на пике: € 28 млн

Хоакин Санчес Фото: Bustamante/Soccrates/Getty Images

Играть в Ла Лиге позже 40 лет, будучи не вратарём — на такое способны только легенды. В прошлом сезоне Хоакин провёл 22 матча в чемпионате и семь — в Лиге Европы! Спасибо здоровому образу жизни: ветеран давно отказался от мучного и сладкого, а также следит за режимом. А ещё он не оправдывался, если пропускал матч из-за похмелья. Да, он позволил себе такое на юбилей.

Санчес был самым возрастным автором и хет-трика, и ассиста в чемпионате. Первый рекорд, правда, позже побил Хорхе Молина. Естественно, он стал рекордсменом по проведённым матчам в Испании — 622, как и у Субисарреты. А ещё Хоакин забивал в 18 разных сезонах Ла Лиги — подобная ачивка есть только у него и Рамоса. Серхио, кстати, сыграл в прощальном матче нашего героя. Как и Денилсон, Хесус Навас, Рауль, Касильяс, Савиола, Касорла, Гути, Рейна, ван Нистелрой, Морьентес, Себальос и другие. Солидная компания!

Тео Уолкотт

Последний клуб: «Саутгемптон»

Во сколько лет закончил: 34

Стоимость на пике: € 28 млн

Тео Уолкотт Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Некогда быстроногий вингер вылетел с родным «Саутгемптоном» из АПЛ, не нашёл себе новую команду и понял, что пора остановиться. Хотя сам позднее признался, что ему было крайне боязно решиться на такой шаг:

«Я официально вешаю бутсы на гвоздь. Это очень страшно, не буду лгать. Футбол — всё, что я знаю с 16 лет или с даже ещё более раннего возраста. Хочу попробовать что-то новое, чего не делал никогда, в детстве, — я многое упустил. Хочу попробовать жизнь на вкус. У меня были предложения из-за границы, а также от очень хороших команд Чемпионшипа и из Саудовской Аравии. По правде говоря, это не те места, где я вижу себя играющим. Ничего не имею против денег или саудовской лиги, но если у меня сердце не лежит к игре в футбол, то было бы нечестно по отношению к клубам и самому себе».

Респект за честность! Сейчас Тео работает экспертом на Sky Sports.

Марек Гамшик

Последний клуб: «Трабзонспор»

Во сколько лет закончил: 35

Стоимость на пике: € 40 млн

Марек Гамшик Фото: Dino Panato/Getty Images

Если бы не Диего Марадона, именно Гамшик был бы величайшим игроком в истории «Наполи». 12 лет в команде, 121 гол, 100 ассистов и колоссальная преданность: словака звали и праймовый «Милан», и «Интер», и даже «Реал» — бесполезно. Не переубедил даже Мино Райола, клиентом которого был Марек.

В 2019-м полузащитник понял, что уже не тянет топ-уровень, и подался на заработки в Китай и даже побегал в чемпионате Швеции, а позже перебрался в Турцию и помог «Трабзонспору» взять первое за почти 40 лет чемпионство. По окончании карьеры игрока Гамшик трудоустроился в родную сборную и стал её начальником.

Кевин-Принс Боатенг

Последний клуб: «Герта»

Во сколько лет закончил: 36

Стоимость на пике: € 23 млн

Кевин-Принс Боатенг Фото: DeFodi Images via Getty Images

«Я люблю тебя. Но для меня всё кончено. Спасибо, футбол», — с такими словами подвёл черту Кевин-Принс. Ещё он обожал путешествовать: поменял за карьеру 14 команд. И брать от жизни всё: «Я тратил серьёзные суммы: ночные клубы, одежда, машины. Таким образом ты пытаешься купить счастье. Я не мог играть в футбол, поэтому покупал Lamborghini. Вау! Следующую неделю ты счастлив, а потом даже не садишься за руль этой машины. У меня сохранилась фотография: три машины, большой дом, я стою там, как будто я рэпер 50 Cent. Иногда смотрю на это и думаю: «Посмотри, как ты был глуп», — признавал футболист. Такую цитату надо показывать всем молодым футболистам.

В прошлом сезоне ганско-немецкий ветеран был в ротации «Герты», вылетел с ней из Бундеслиги и новую команду искать не стал. О завершении карьеры, впрочем, он объявил ещё летом 2022-го, так что сенсацией его решение не стало.

Диего Годин

Последний клуб: «Велес Сарсфилд»

Во сколько лет закончил: 37

Стоимость на пике: € 40 млн

Диего Годин Фото: Lars Baron/Getty Images

Годин — главный символ «Атлетико» Диего Симеоне: во многом благодаря его самоотверженной игре «матрасники» превратились из испанской команды второй волны вроде «Севильи» в мировой гранд. Лишь в этом году его рекорд по количеству матчей за мадридцев среди иностранцев побил Ян Облак. «Годин — один из наших важнейших игроков, я никогда его не отпущу. Он вырос как футболист, как лидер и как человек. Он во всём стал лучше. Высоко ценю его», — говорил про уругвайца главный в его карьере тренер. Эти слова дорогого стоят.

Диего — один из тех, кто полностью отдавался игре в полосатой футболке и отказывался от жирных контрактов в манчестерских клубах. «Меньше всего люблю играть с «Атлетико». С ними так сложно! Но хуже всего против Година. Всегда рядом, никогда не оставит в покое. Страшно меня достаёт», — признавался Луис Суарес. Понимаете, да? Он сам кого хочешь достанет, а тут мощное противодействие!

«Это может удивить, но я уже некоторое время думал об уходе из футбола. Теперь у меня другие приоритеты. Моя семья живёт в Уругвае, недавно я стал папой. Хочу отдохнуть и получить удовольствие от других вещей, оставив своей игрой хорошее впечатление», — попрощался уругваец, не сдерживая слёз. Это была славная охота.

Кто ещё завершил карьеру в 2023-м

Также упоминания достойны Эммануэль Адебайор, Боян Кркич, Мартен Стекеленбург, Жоао Миранда, Шиме Врсалько, Фернандо Льоренте, Лукас Лейва, Бурак Йылмаз и Элджеро Элиа. По ним мы тоже будем скучать! Правда, в случае тоголезца болельщики «Арсенала» наверняка поспорят.