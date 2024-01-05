«Ювентус» пропустил нелепый гол на первой же минуте. А потом жёстко отомстил сопернику

«Ювентус» вообще не испытал проблем с «Салернитаной» в 1/8 финала Кубка Италии. Хотя начало матча сложилось для фаворита непросто.

Уже на первой минуте Гатти отдал шикарный ассист — правда, сопернику. Ленговски запрессинговал Федерико возле штрафной «Юве», и тот случайно отправил мяч черпачком на Иквууэмеси. Блестящий вынос. Нигерийцу оставалось только попасть с нескольких метров в дальний угол. Он и попал.

Пропущенный гол «Ювентуса» Фото: Скрин трансляции

Туринцы нисколько не смутились ошибкой защитника и сразу же полетели отыгрываться. Получилось на 12-й минуте: Кьеза с левого фланга подал на дальнюю штангу, куда забежал Камбьязо, и скинул головой в центр на Миретти – а тот без сопротивления вколотил в правый верхний угол.

На 20-й минуте туринцы должны были выходить вперёд: Гатти прорывался к воротам «Салернитаны», и его сбил Самбья. Судья Давиде Герсини без промедлений указал на 11 метров, однако его помощники посмотрели видеоповторы и заметили — нарушение случилось за пределами штрафной. Разница — считаные сантиметры.

Ждать ещё одного гола долго, впрочем, не пришлось. На 35-й минуте Кьеза подал угловой, Данило отпасовал головой на Камбьязо, и Андреа в касание переправил мяч в дальний угол. Теперь в раздевалке «Салернитаны» наверняка появится фото 23-летнего полузащитника с нарисованной мишенью: в обоих голевых эпизодах оборона гостей за ним вообще не следила.

Эпизод из матча «Ювентус» — «Салернитана», гол Камбьязо Фото: Скрин трансляции

«Ювентус» натурально «возил» соперника. Не зря гости пока худшие в Серии А. К 55-й минуте счёт по ударам был 16-2. А по голам стал 3:1. Кьеза вновь подал слева, Милик кивнул головой, и Фьорилло потащил его выстрел, однако Ругани добил с пары метров.

После этого всё стало понятно даже для Филиппо Индзаги, который тут же выпустил резервистов Сфайта и Нванкво. Макс Аллегри ответил рокировкой Айлинга на Йилдиза, и турок не подвёл тренера. Милик отобрал мяч в центре поля и вывел Кенана один на один с Фьорилло. Вратарь отразил удар в дальний угол прямо на ногу Бронну — есть автогол!

Эпизод из матча «Ювентус» — «Салернитана», автогол Бронна Фото: Скрин трансляции

Мяч не засчитали на Йилдиза, и, видимо, его это жутко разозлило. Потому что на 87-й минуте он в сольном проходе раскидал Дьёмбера и Ловато, сместившись с левого края, и без шансов пробил мимо Фьорилло. Успокоился ли на этом «Ювентус»? Ха-ха! Веа издали мощно шмальнул в перекладину, и мяч от неё отлетел в ворота. 6:1 — привет, теннисный счёт.

Уже 10 января туринцам предстоит четвертьфинал Кубка. В соперниках — скромняги из «Фрозиноне». Из турнира ещё на прошлой стадии отлетел чемпион последних двух лет «Интер», так что «Юве» пора вновь побеждать. В последний раз он это делал в сезоне-2020/2021. Просто для понимания давности: тогда играли Буффон, де Лигт, Кулушевски и Криштиану, а тренировал их Пирло.